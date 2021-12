El año está casi en nuestro singular espejo retrovisor y muchos de nosotros no podemos esperar a ver el polvo que dejamos en 2021, con la vista puesta en 2022 y más allá.

Por supuesto, en el ámbito del gaming las cosas han avanzado a un ritmo bastante normal y consistente, con un año de lanzamientos de juegos sólidos junto con celebraciones de la cultura del gaming y el frikismo en general.

Más recientemente, el mundo de los videojuegos recibió los The Game Awards de Geoff Keighley , los llamados "Oscars" de los videojuegos (un apelativo con el que no está del todo de acuerdo), que desvelaron algunos resultados interesantes . En particular, EA y Hazelight Studios se han llevado los máximos honores con It Takes Two, un juego de asesoramiento matrimonial cooperativo con plataformas, superando a juegos como Deathloop, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart y Resident Evil Village para el Game of the Year (GOTY).

Y de paso, les preguntamos cómo ha sido su año, a qué están jugando ahora que se acaba y otras cuestiones pertinentes de ese tipo...

A la luz de esto y pensando en el año que fue, y redondeando el resto del mes diciembre, nos pusimos en contacto con las jugadoras de Red Bull, Grace -también conocida por iamfallfromgrace - y Paladin Amber , para que nos dieran su opinión sobre la situación del GOTY, que año tras año es, como mínimo, un tema de conversación. También les preguntamos cómo ha sido su año, a qué juegan ahora que está a punto de terminar y otras cuestiones pertinentes de este tipo. Hay que tener en cuenta que no las tuvimos en la misma habitación a la vez, por lo que la duración de las respuestas entre ambas es muy diferente, ¡pero así es como nos gusta!

Red Bull Gaming: ¿Qué juegos te han impresionado hasta ahora en 2021?

Paladin Amber: Diría que los dos que más me han impresionado son It Takes Two de Hazelight Studios por su argumento y estilo artístico, todo en él era increíble de principio a fin, y el segundo sería Resident Evil Village. He sido una gran fan de la serie y, sin hacer ningún spoiler, diría que era exactamente lo que necesitábamos después de Biohazard.

Grace: Little Nightmares II - Estaba esperando este juego desde que terminé el primer título en 2017 y no decepcionó. Combina tres de mis géneros favoritos: el terror, los juegos de plataformas y los juegos de rompecabezas. Jugué todo el juego en un solo stream y me encantó cada segundo.

Returnal - Como gran fan del género roguelike, me intrigaba la idea de un roguelike triple A. Entré en el juego sin saber qué esperar y me enganchó desde el principio. Me cuesta mucho transmitir el mismo juego más de una vez a la semana (ya que intento mantener una buena variedad de juegos) y en un momento dado lo transmitía casi todos los días. La dificultad y la permanencia de tu muerte me dieron el subidón de adrenalina que suelo perseguir en los juegos y la progresión me tenía deseando conseguir todos los desbloqueos para llegar a la siguiente zona.

Resident Evil Village - RE: Village es mi elección GOTY, sin duda. El terror es un género difícil de dominar, pero Capcom ha hecho un trabajo fantástico este año con Village. Muchos juegos de terror se basan en tópicos como las persecuciones constantes y los jumpcares para hacer que el corazón lata, pero Village tiene un ritmo excelente y algunos de los niveles más geniales, como la Casa Beneviento.

Death's Door - No sabía que Death's Door existía hasta unos días antes de su lanzamiento. En cuanto vi el tráiler, me convenció. El sombrío pero bello estilo artístico me encanta, y la combinación de éste con las plataformas, los puzles y los colosales combates contra jefes finales lo convierten en una experiencia excepcional.

Back4Blood - El sucesor espiritual de Left4Dead no defraudó, con todo lo que se puede esperar de una experiencia cooperativa de cuatro jugadores para matar zombis. Todavía no he terminado todos los actos, pero hasta ahora ha sido una experiencia realmente trepidante. No es un simple copia-pega de L4D, sino que hay un sistema de construcción de mazos realmente bueno que te ayuda a crear sinergias con tus compañeros de equipo para tener el mejor equipo posible. Además, hay cartas de corrupción y mutaciones con los enemigos que también varían el gameplay. Una de mis favoritas es La Niebla. Aporta un ambiente TAN espeluznante al juego, que me encanta.

Red Bull Gaming: ¿Qué es lo que más esperas del cuarto trimestre del año o de los lanzamientos durante las vacaciones navideñas?

He sido una gran fan de la serie a lo largo de los años, así que estoy deseando ver la historia, seguir a John en sus aventuras de nuevo...

Paladin Amber: ¡La campaña de Halo Infinite es algo que espero con impaciencia! Soy una gran fan de la serie desde hace años, así que estoy deseando ver la historia, seguir a John 117 en sus aventuras de nuevo y descubrir lo que tienen preparado para muchos de nuestros queridos personajes.

Grace: The Dark Pictures Anthology: House of Ashes - la próxima entrega de la serie de Supermassive Games y uno de mis títulos de terror más esperados del año. A juzgar por el tráiler, parece estar ligeramente inspirado en la película de 2005, The Descent, y estoy aquí por ello. La naturaleza del efecto mariposa de los títulos de Supermassive hace que haya una gran interacción con el chat de Twitch para que me ayuden a tomar decisiones y pueda culparles cuando alguien del reparto que me gusta muera de forma horrible.

Riders Republic - Siempre estoy buscando juegos divertidos a los que pueda jugar con mi comunidad en Twitch y Riders Republic te permite formar equipo con 64 personas en una amplia variedad de carreras extravagantes, desde snowboard, ciclismo e incluso jet-pack. Y el mundo abierto es MASIVO.

Age of Empires IV - No soy un gran aficionado a los juegos de estrategia, pero Age of Empires fue una parte importante de los juegos de mi infancia. Cada día que estaba en casa enferma y no iba al colegio jugaba a Age of Empires II: Age of Kings.

Forza Horizon 5 - Durante el E3 de este año pudimos ver unas imágenes impresionantes de Forza Horizon 5. Y, al igual que Riders Republic, creo que Forza Horizon 5 es un juego estupendo para jugar con mis amigos y la gente de mi comunidad, tanto dentro como fuera de la red.

Red Bull Gaming: ¿Qué género de juego crees que ha tenido más éxito este año?

Paladin Amber: Creo que el modo multijugador de la vieja escuela está regresando de forma masiva. Con juegos como Vanguard, Battlefield e incluso Halo Infinite que han salido este año, el multijugador ha tenido un gran retorno. El [Battle Royale] fue grande durante mucho tiempo, pero creo que después de un tiempo se vuelve repetitivo y el multijugador ha sido eterno en algunos aspectos. Así que supongo que mi respuesta es la habitual, el viejo multijugador.

Grace: Creo que el terror ha tenido un año realmente fuerte y espero que esa tendencia continúe hasta finales de 2021 y más allá. Resident Evil Village, como ya he mencionado, ha sido lo más destacado del año y ha marcado una pauta muy fuerte para el terror este año.

Find Yourself, el proyecto en solitario de EMIKA GAMES, salió en febrero de este año y, aunque es corto, es increíblemente memorable. Su otro juego, Summer of '58, también está en mi lista de juegos.

Otra mención honorífica para el terror de este año es DEVOUR, uno de los juegos de terror 4v1 más intensos que he jugado.

Red Bull Gaming: Hablando con tus fans y seguidores, ¿cuál es el consenso sobre el GOTY?

Paladin Amber: No hemos discutido mucho sobre ello, creo que todos estamos de acuerdo en que ha habido muchos lanzamientos increíbles este año, tantos grandes títulos que han vuelto y tantos recuerdos mágicos que sería difícil elegir, pero definitivamente creo que todos estaríamos de acuerdo en que It Takes Two es muy merecedor de una victoria.

Grace: Resident Evil Village parece ser uno en el que todos estamos de acuerdo. Mucha gente de mi comunidad también es amante del terror, así que todos apreciamos lo que Village ha aportado.

Red Bull Gaming: ¿Aceptas todo el debate de GOTY?

¿Cómo puedes comparar algo como Sekiro, que tiene uno de los mejores sistemas de combate que he conocido, con un juego como The Last of Us, que pone todo su énfasis en romperte el corazón?

Paladin Amber: Sé que, para los desarrolladores, los equipos artísticos y los editores significa mucho ganar en GOTY. Pero también creo que hay muchísimos títulos increíbles que salen constantemente, que casi me siento mal por los que no ganan que son igualmente merecedores.

Grace: Sí y no.

Es muy difícil clasificar los juegos entre sí cuando son géneros completamente diferentes. ¿Cómo puedes comparar algo como Sekiro, que tiene uno de los mejores sistemas de combate que he encontrado, con un juego como The Last of Us, que pone todo su énfasis en romperte el corazón con su narrativa? No voy a mentir, me sentí totalmente defraudada cuando Red Dead Redemption 2 no ganó el GOTY frente a God of War, pero puedo respetar que GOW también era un título increíble. Dicho todo esto, creo que es una buena conversación y que demuestra la pasión que la gente tiene por nuestra industria.

Red Bull Gaming: ¿Hay algún juego más allá de 2021 que esperes con más ganas que cualquier otro que hayas jugado este año (o que aún no hayas jugado)?

Uno que me viene inmediatamente a la mente es Stray. Juegas como un gato, no hay más que decir...

Paladin Amber: Sinceramente, estoy abrumada por mis elecciones en 2021. Hay tantos juegos que jugar en este momento que me cuesta encontrar tiempo para jugar a los que tengo pendientes, pero el que más esperaba era la campaña de Halo Infinite, así que de momento estoy contenta.

Grace: ELDEN. FREKIN'. RING. Me muero por un nuevo Soulsborne después de superar todos los títulos de FromSoftware recientemente. No puedo esperar a ver qué hacen con Elden Ring y, después de caer rendida ante Sekiro: Shadows Die Twice, espero ver algunas similitudes con el sistema de combate, pero quizás con un poco más de personalización. El otro juego que me viene inmediatamente a la mente es Stray. Juegas como un gato, no hay más que decir.

Red Bull Gaming: ¿Has podido pasar mucho tiempo con las nuevas consolas este año, o el Master Race ha vuelto a estar en pleno apogeo? Si lo hiciste, ¿qué opinas de cada una de ellas? ¿Qué es lo que más destacas de cada una en cuanto a sus respectivos puntos fuertes?

Paladin Amber: Lamentablemente, no he tenido mucho tiempo para jugar a ninguna de las dos consolas nuevas. Sí que pude jugar una o dos rondas de Vanguard en la PS5, que era de una calidad increíble, como era de esperar. ¡Pero este año ha sido absolutamente predominante el Master Race! (una expresión utilizada por los jugadores de PC para destacar la supremacía del PC respecto a las consolas en cuanto a prestaciones técnicas). Espero que el año que viene se pueda sacar la PS5 para algunos de sus títulos exclusivos.

Y en cuanto a sus puntos fuertes, sinceramente no podría darte una reseña exacta o incluso real, ya que no he pasado suficiente tiempo conociendo cada uno de ellos y sus puntos fuertes. Pero pregúntame de nuevo dentro de unos meses, y mi respuesta habrá cambiado sin duda, jaja.

Grace: Le dediqué MUCHAS horas a Returnal en la PS5. Me encantan los juegos de rol, y este juego brilló en la PS5 con unos gráficos impresionantes, una historia intrigante y una de las mejores sensaciones que he sentido con el mando de la PS5. Ratchet & Clank: Rift Apart también fue absolutamente impresionante en la PS5 y demostró de nuevo la inmersión que se puede crear con la nueva tecnología háptica del mando. Para mí, Xbox ha sido sin duda el héroe de este año gracias a su accesibilidad con Xbox Game Pass y al reciente lanzamiento de Cloud Gaming.

Red Bull Gaming: Y por último, ¿a qué juego le has dedicado más tiempo este año?

Paladin Amber: Call of Duty: Warzone ganaría en cuanto a la mayor cantidad de tiempo dedicado a los juegos este año, pero la mayor parte de él lo pasé en el Gulag jaja. Diría que en segundo lugar estarían juegos como Phasmophobia y Among Us. Muchos creadores se han reunido este año para disfrutar juntos de los juegos, y con esos títulos es fácil pasar horas del día jugando.

Grace: Dark Souls 3. Obviamente, no es un lanzamiento de 2021, pero es lo que más me ha llamado la atención este año. Completé mi primera partida en febrero de este año y desde entonces he vuelto a jugarlo con Cinders Mod en PC, que añade un montón de contenido extra. Me encantan los Soulsbornes y Dark Souls 3 está sin duda entre los mejores juegos de FromSoftware.

