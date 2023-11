5 jóvenes riders que seguir en el Red Bull King of the Air 2023

Red Bull King of the Air Se acerca el 11º aniversario del Red Bull King of the Air.18 de los mejores kitesurfistas del mundo lucharán por el título en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Las estrellas emergentes de la escena aportan una nueva perspectiva al deporte y siempre garantizan actuaciones asombrosas. El director deportivo de Red Bull King of the Air, Sergio Cantagalli , nos ofrece una valiosa perspectiva de los cinco riders más jóvenes del evento que contribuirán al espectáculo del mismo.

, Lorenzo no es sólo un talento del big air, sino que destaca en todas las disciplinas del kitesurf. Cumplirá 18 años el 25 de noviembre -el mismo día en que se abre la ventana del evento- y tiene un brillante futuro por delante. No te dejes engañar por su carácter tranquilo que oculta una tormenta masiva de energía y talento que desata cuando está en el agua.

, otra sensación de 17 años, subió al podio en el Red Bull King of the Air 2022, consiguiendo el segundo puesto. Dentro de la escena, se le conoce como "El bailarín del cielo" debido a su estilo grácil y preciso en el aire. Overbeek es un maestro de los altos vuelos y sus habilidades técnicas le distinguen en los campeonatos, sobre todo en los giros. Aunque es conocido por su estilo y precisión, el holandés se prepara a fondo para llevar al límite su repertorio y añadirle ese toque extremo que tanto reclaman los jueces. Sin embargo, una cosa es cierta: cuando Overbeek vuela, toca la luna y vuelve.

