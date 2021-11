Guilty Gear -Strive- no solo tuvo la monumental tarea de abrir el

No te pierdas el Guilty Gear -Strive- Invitational en el Red Bull Kumite

Grupo A: El ascenso de los personajes Off Meta

El primer combate entre Apologyman y GOBOU marcó la pauta del grupo; cualquier competidor que no estuviera preparado para las travesuras de Guilty Gear sería castigado. GOBOU se impuso por 2-1 en un enfrentamiento entre Zato-1 y Faust, en el que cada uno de ellos trabajó su ofensiva a través de complejas combinaciones. El rol de estas partidas iniciales era entender la situación y capitalizarla, y estos dos competidores demostraron que estaban en la cima de su juego.

El primer combate entre Apologyman y GOBOU marcó la pauta del grupo; cualquier competidor que no estuviera preparado para las travesuras de Guilty Gear sería castigado. GOBOU se impuso por 2-1 en un enfrentamiento entre Zato-1 y Faust, en el que cada uno de ellos trabajó su ofensiva a través de complejas combinaciones. El rol de estas partidas iniciales era entender la situación y capitalizarla, y estos dos competidores demostraron que estaban en la cima de su juego.

El primer combate entre Apologyman y GOBOU marcó la pauta del grupo; cualquier competidor que no estuviera preparado para las travesuras de Guilty Gear sería castigado. GOBOU se impuso por 2-1 en un enfrentamiento entre Zato-1 y Faust, en el que cada uno de ellos trabajó su ofensiva a través de complejas combinaciones. El rol de estas partidas iniciales era entender la situación y capitalizarla, y estos dos competidores demostraron que estaban en la cima de su juego.

El oponente de Apologyman, BNBNN, fue su principal rival en otro juego de anime, Dragon Ball Fighterz. Con una sólida partida inicial, Apologyman se puso al frente de la serie. Por desgracia, BNBBN acabó encontrando grietas en el juego del estadounidense y se hizo con la segunda partida del set, pero no fue suficiente. El gran experimento de Faust fue demasiado para que BNBBN pudiera resolverlo, lo que le valió a Apologyman la victoria sobre su rival de DBFZ.

El oponente de Apologyman, BNBNN, fue su principal rival en otro juego de anime, Dragon Ball Fighterz. Con una sólida partida inicial, Apologyman se puso al frente de la serie. Por desgracia, BNBBN acabó encontrando grietas en el juego del estadounidense y se hizo con la segunda partida del set, pero no fue suficiente. El gran experimento de Faust fue demasiado para que BNBBN pudiera resolverlo, lo que le valió a Apologyman la victoria sobre su rival de DBFZ.

El oponente de Apologyman, BNBNN, fue su principal rival en otro juego de anime, Dragon Ball Fighterz. Con una sólida partida inicial, Apologyman se puso al frente de la serie. Por desgracia, BNBBN acabó encontrando grietas en el juego del estadounidense y se hizo con la segunda partida del set, pero no fue suficiente. El gran experimento de Faust fue demasiado para que BNBBN pudiera resolverlo, lo que le valió a Apologyman la victoria sobre su rival de DBFZ.

La I-No de Daru parecía ir camino de la gran final tras su demostración de poder sobre SonicFox. No perdió tiempo en despachar al Leoand de SonicFox obligándole a cambiar a Jack-O. El cambio permitió a SonicFox mostrar algunas combinaciones interesantes, dando al público una muestra de la singularidad de la elección del personaje. Pero en última instancia, Daru demostró estar preparado para cualquier sorpresa. La victoria por 2-0 para Daru estaba decidida.

La I-No de Daru parecía ir camino de la gran final tras su demostración de poder sobre SonicFox. No perdió tiempo en despachar al Leoand de SonicFox obligándole a cambiar a Jack-O. El cambio permitió a SonicFox mostrar algunas combinaciones interesantes, dando al público una muestra de la singularidad de la elección del personaje. Pero en última instancia, Daru demostró estar preparado para cualquier sorpresa. La victoria por 2-0 para Daru estaba decidida.

La I-No de Daru parecía ir camino de la gran final tras su demostración de poder sobre SonicFox. No perdió tiempo en despachar al Leoand de SonicFox obligándole a cambiar a Jack-O. El cambio permitió a SonicFox mostrar algunas combinaciones interesantes, dando al público una muestra de la singularidad de la elección del personaje. Pero en última instancia, Daru demostró estar preparado para cualquier sorpresa. La victoria por 2-0 para Daru estaba decidida.

Las derrotas debieron despertar a Uriel Legion y a SonicFox, ya que su siguiente enfrentamiento fue un combate tremendamente reñido. Uriel salió a por todas con Nagoriyuki, marcando un asalto perfecto a SonicFox con el explosivo personaje. SonicFox respondió con una oleada de agresividad para someter a Uriel y llevar el encuentro hacia una partida clave. Por desgracia para SonicFox, no pudo con un Uriel que no quiso llevarse una nueva sorpresa y se llevó la victoria por 2-1. Su replanteamiento con SonicFox le serviría para su siguiente partida.

Las derrotas debieron despertar a Uriel Legion y a SonicFox, ya que su siguiente enfrentamiento fue un combate tremendamente reñido. Uriel salió a por todas con Nagoriyuki, marcando un asalto perfecto a SonicFox con el explosivo personaje. SonicFox respondió con una oleada de agresividad para someter a Uriel y llevar el encuentro hacia una partida clave. Por desgracia para SonicFox, no pudo con un Uriel que no quiso llevarse una nueva sorpresa y se llevó la victoria por 2-1. Su replanteamiento con SonicFox le serviría para su siguiente partida.

Las derrotas debieron despertar a Uriel Legion y a SonicFox, ya que su siguiente enfrentamiento fue un combate tremendamente reñido. Uriel salió a por todas con Nagoriyuki, marcando un asalto perfecto a SonicFox con el explosivo personaje. SonicFox respondió con una oleada de agresividad para someter a Uriel y llevar el encuentro hacia una partida clave. Por desgracia para SonicFox, no pudo con un Uriel que no quiso llevarse una nueva sorpresa y se llevó la victoria por 2-1. Su replanteamiento con SonicFox le serviría para su siguiente partida.

Daru, el mejor I-No del mundo, se mostró nervioso en un combate contra su propio personaje. El despliegue ofensivo parecía adaptarse mejor a Diaphone y el resultado fue una sorprendente victoria sobre el favorito. Sin embargo, Daru seguía en la brecha y solo necesitaba vencer a Uriel para tener la oportunidad de salir del grupo. Pero Uriel no iba a dar su brazo a torcer.

Daru, el mejor I-No del mundo, se mostró nervioso en un combate contra su propio personaje. El despliegue ofensivo parecía adaptarse mejor a Diaphone y el resultado fue una sorprendente victoria sobre el favorito. Sin embargo, Daru seguía en la brecha y solo necesitaba vencer a Uriel para tener la oportunidad de salir del grupo. Pero Uriel no iba a dar su brazo a torcer.

Daru, el mejor I-No del mundo, se mostró nervioso en un combate contra su propio personaje. El despliegue ofensivo parecía adaptarse mejor a Diaphone y el resultado fue una sorprendente victoria sobre el favorito. Sin embargo, Daru seguía en la brecha y solo necesitaba vencer a Uriel para tener la oportunidad de salir del grupo. Pero Uriel no iba a dar su brazo a torcer.

Para GOBOU, era el momento de retirar a Zato, el personaje que le llevó hasta la gran final. Ahora era el momento de GoldLewis. El fornido personaje portador de un alienígena estuvo en el bolsillo del mundialmente conocido jugador japonés y la mayoría creía que no entraría a escena porque las apuestas de Red Bull Kumite eran demasiado altas. Pero GOBOU se dedicó a divertirse en este torneo.

Para GOBOU, era el momento de retirar a Zato, el personaje que le llevó hasta la gran final. Ahora era el momento de GoldLewis. El fornido personaje portador de un alienígena estuvo en el bolsillo del mundialmente conocido jugador japonés y la mayoría creía que no entraría a escena porque las apuestas de Red Bull Kumite eran demasiado altas. Pero GOBOU se dedicó a divertirse en este torneo.

Para GOBOU, era el momento de retirar a Zato, el personaje que le llevó hasta la gran final. Ahora era el momento de GoldLewis. El fornido personaje portador de un alienígena estuvo en el bolsillo del mundialmente conocido jugador japonés y la mayoría creía que no entraría a escena porque las apuestas de Red Bull Kumite eran demasiado altas. Pero GOBOU se dedicó a divertirse en este torneo.