Red Bull League of Its Own Las superestrellas de League of Legends y los favoritos de los fans llegarán a Berlín (Alemania) para un evento que no tiene parangón.

En Red Bull League of Its Own, los campeones del mundo T1 se enfrentaron consecutivamente a BIG, NNO Old, Karmine Corp,

Dado que el formato de Red Bull League of Its Own prohibía a la T1 elegir a campeones que ya hubieran aparecido en la Grieta en el torneo, era de esperar que viéramos algunas elecciones inusuales por parte del equipo. Pero como cualquier campeón del mundo,

Karmine Corp va a entrar en la LEC por primera vez en 2024, y aunque es probable que esta plantilla no sea la que veamos cuando entren por primera vez en la Grieta de la mejor liga europea, se espera que el núcleo del equipo siga siendo el mismo, y demostraron de lo que son capaces en Red Bull League of Its Own. Dominaron absolutamente a NNO en su primer partido, y más tarde se enfrentaron a T1.

Como T1 no podía elegir a ningún campeón que hubiera aparecido en una de sus partidas anteriores, cuando llegaron a la cuarta partida contra Team Heretics, 30 campeones utilizados anteriormente estaban baneados, y Heretics aún tenía los cinco baneos habituales para usarlos contra ellos. Pero la reserva de campeones de T1 es tan grande que consiguieron hacer un draft que no habría desentonado en los Worlds.

