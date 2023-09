¡No pudo ofrecerse un mayor espectáculo! Zandvoort (Holanda) no decepcionó, tanto por las condiciones de viento y olas como por el rendimiento de los riders. Tras cuatro años de espera, el Red Bull Megaloop ofreció mucho más de lo previsto.

¡No pudo ofrecerse un mayor espectáculo! Zandvoort (Holanda) no decepcionó, tanto por las condiciones de viento y olas como por el rendimiento de los riders. Tras cuatro años de espera, el Red Bull Megaloop ofreció mucho más de lo previsto.

¡No pudo ofrecerse un mayor espectáculo! Zandvoort (Holanda) no decepcionó, tanto por las condiciones de viento y olas como por el rendimiento de los riders. Tras cuatro años de espera, el Red Bull Megaloop ofreció mucho más de lo previsto.

con un truco clásico: un megaloop late backroll. Muy atentos, los jueces no perdían de vista la playa para valorar la dificultad técnica y al estilo en la competición con participación de los mejores 16 kitesurfers del momento.

En menos de 32 horas, la alerta meteorológica organizaba todo el despliegue en The Spot, en Zandvoort (Holanda). Los riders iniciaban sus desplazamientos a toda prisa en una sola mañana, y en un abrir y cerrar de ojos, el holandés Giel Vlugt inauguraba la primera manga del