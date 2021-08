Decir que las caídas y las lesiones forman parte del trabajo es una forma muy peligrosa de actuar. Marc Márquez también se ha dado cuenta de ello. Empezó siendo un chico listo, irrespetuoso, que corría muchos riesgos. Con cara sonriente explicaba que las caídas eran parte del trabajo, porque si no, no encuentras tu límite. Ahora Marc dice en las entrevistas que las caídas le minaron la confianza en sí mismo. Tras los horribles accidentes de Jason Dupasquier y Hugo Millán, ha quedado claro que las caídas no se deben tomar a la ligera. Por eso no puede dejar a los jóvenes pilotos decir: "No me importa, me caeré todas las veces que sea necesario hasta que lo consiga...". El riesgo de sufrir una lesión es mínimo si no te caes. Puede que se tarde seis meses más en desarrollarse, pero los pilotos conservan la salud y eso es lo primordial.