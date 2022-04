Conoce a los ganadores de Red Bull Paper Wings España

Conocí este concurso hace años, siendo pequeñito, pero hace poco me enteré de que había un concurso de aviones de papel y a mí siempre me han gustado. Así que dije: ¡Es mi momento! Me inscribí, me clasifiqué primero y gané. Y ahora estoy aquí. Estoy muy contento.

