Red Bull Racing: el equipo se asocia con Gold Standard

Aston Martin Red Bull Racing anuncia su campaña de sostenibilidad "NO BULL".

Aston Martin Red Bull Racing anuncia su campaña de sostenibilidad "NO BULL".

Aston Martin Red Bull Racing anuncia su campaña de sostenibilidad "NO BULL".

No Bull

El nuevo proyecto "NO BULL" tiene como objetivo no sólo establecer y lograr objetivos para nuestro equipo, sino también informar al mundo exterior de los desafíos en camino.

El nuevo proyecto "NO BULL" tiene como objetivo no sólo establecer y lograr objetivos para nuestro equipo, sino también informar al mundo exterior de los desafíos en camino.

El nuevo proyecto "NO BULL" tiene como objetivo no sólo establecer y lograr objetivos para nuestro equipo, sino también informar al mundo exterior de los desafíos en camino.

Todos los informes de televisión sobre el mundo que lucha por cumplir los objetivos climáticos parecen ir acompañados de imágenes de aviones despegando y automóviles parados en el tráfico. Una óptica que a primera vista no parece particularmente buena para la industria de la Fórmula Uno, cuyo negocio principal consiste en volar alrededor del mundo para competir con los autos más rápidos del Planeta en pos del entretenimiento.

Todos los informes de televisión sobre el mundo que lucha por cumplir los objetivos climáticos parecen ir acompañados de imágenes de aviones despegando y automóviles parados en el tráfico. Una óptica que a primera vista no parece particularmente buena para la industria de la Fórmula Uno, cuyo negocio principal consiste en volar alrededor del mundo para competir con los autos más rápidos del Planeta en pos del entretenimiento.

Todos los informes de televisión sobre el mundo que lucha por cumplir los objetivos climáticos parecen ir acompañados de imágenes de aviones despegando y automóviles parados en el tráfico. Una óptica que a primera vista no parece particularmente buena para la industria de la Fórmula Uno, cuyo negocio principal consiste en volar alrededor del mundo para competir con los autos más rápidos del Planeta en pos del entretenimiento.

Sin embargo, los objetivos de sostenibilidad y la Fórmula Uno no son contradictorios.

Sin embargo, los objetivos de sostenibilidad y la Fórmula Uno no son contradictorios.

Sin embargo, los objetivos de sostenibilidad y la Fórmula Uno no son contradictorios.

Los mejores expertos

Con alrededor del 50% de nuestra huella de carbono necesaria para el negocio de la F1, apoyamos plenamente la campaña a largo plazo "Countdown To Zero" de la F1, pero también necesitábamos encontrar una manera de abordar estas emisiones de frente.

Con alrededor del 50% de nuestra huella de carbono necesaria para el negocio de la F1, apoyamos plenamente la campaña a largo plazo "Countdown To Zero" de la F1, pero también necesitábamos encontrar una manera de abordar estas emisiones de frente.

Con alrededor del 50% de nuestra huella de carbono necesaria para el negocio de la F1, apoyamos plenamente la campaña a largo plazo "Countdown To Zero" de la F1, pero también necesitábamos encontrar una manera de abordar estas emisiones de frente.