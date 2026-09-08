Aston Martin Red Bull Racing necesitaba un nuevo desafío después de realizar dos paradas en boxes récord en el espacio de dos semanas esta temporada, y lo encontró a una altitud de 10.000 metros a bordo de un Ilyushin Il-76 MDK, un avión de entrenamiento de cosmonautas

Con la ayuda de la agencia espacial rusa Roscosmos, el equipo llevó el automóvil RB1 2005 al Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Yuri Gagarin en Star City y comenzó a probar que el cielo realmente es el único límite.

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En un set a medida, alojado dentro del fuselaje del avión (cuya contraparte estadounidense es conocida popularmente como el 'cometa del vómito'), el equipo completó una semana de vuelos, cada uno de los cuales consistía en una serie de parábolas: con el avión subiendo a un ángulo de 45°, luego cayendo en un arco balístico de 45°, dando al equipo de boxes un período de ingravidez que dura unos 22 segundos antes de la próxima subida.

Quotation ¡Nos sujetaron para evitar que nos alejáramos flotando! Paul Knight

"La primera parábola que hicimos fue realmente bastante extraña", dice el mecánico Paul Knight. “Nada puede prepararte, por lo que nuestros instructores de Roscosmos nos dijeron que simplemente nos sentáramos y nos acostumbráramos a la experiencia. No hay una sensación de subir o bajar; elevarse a 2g, con el doble de su peso corporal normal, se siente como si estuvieras plantado en el suelo con dificultades para moverte. Entonces esa sensación se invierte cuando superas la cima y caes en caída libre. ¡Nos sujetaron para evitar que nos alejáramos flotando!”

No intentes esto en casa © Denis Klero Una forma completamente nueva de cambiar las ruedas © Denis Klero Vence esto como foto de equipo © Denis Klero "Sujeta el coche mientras cambio esta rueda" © Denis Klero Filmando una parada en boxes con gravedad cero © Denis Klero No estamos seguros de que esto va a funcionar © Denis Klero Pero, ¿acelera los tiempos de parada en boxes? © Denis Klero Maybe it's easier upside down © Denis Klero We've never seen this angle on TV © Denis Klero

"Al principio, todos éramos un poco como Bambi en el hielo: piernas en todas partes", agrega Knight, "pero descubrimos cómo sostenernos y la mejor manera de lidiar con las sensaciones. Es una experiencia increíble, como nada que puedas imaginar ".

Sin embargo, la ingravidez puede provocar algunos efectos secundarios bastante indeseables. Un portavoz de Roscosmos explica: “Cuando está en la superficie, el sistema vestibular funciona en ciertas condiciones definidas por la gravedad. Pero en la ingravidez, este sistema de percepción sensorial necesita tiempo para adaptarse ". En este caso, simplemente no hay suficiente tiempo, y es como adquiere su nombre el "cometa de vómito".

La tripulación de vuelo, el equipo de boxes y los entrenadores de cosmonautas no fueron los únicos en el Ilyushin sometidos sometidos a la experiencia para finalizar todos los viajes. El equipo de producción también estaba "en el set" y se lanzó por el cielo, un trabajo para el cual el director Andreas Bruns se preparó lo mejor que pudo montando montañas rusas.

“Fui con mis sobrinos a un parque temático para ver cómo funcionarían las fuerzas g en mi cuerpo y, francamente, todos nos volvimos verdes después de un tiempo y me llevó un día recuperarme. El mejor enfoque que encontré fue asegurarme de mantenerme realmente ocupado durante los vuelos, y eso pareció funcionar ".

Quotation “Francamente, todos nos volvimos verdes después de un tiempo y me llevó un día recuperarme” Andreas Bruns

Bruns dirigió el proyecto desde los guiones gráficos iniciales hasta la edición final. Después de los bocetos iniciales, tenía una maqueta de espuma de poliestireno del set construido en Rusia, en la que podían practicar el equipo de Red Bull Racing y los entrenadores de Roscosmos. El ensayo fue crucial, dadas las limitaciones de tiempo a bordo del avión.

"Tuvimos siete vuelos con alrededor de 80 parábolas en total, y teníamos alrededor de 25 tomas para lograr", explica. “El primer vuelo se utilizó como prueba, dejándonos alrededor de 70 parábolas para nuestra filmación, lo que significa quizás dos o tres disparos por toma. Planeamos todo con mucho cuidado, pero zero-g realmente te toma por sorpresa, y con algo entre dos y cinco minutos entre parábolas, tuvimos que encontrar soluciones para resolver problemas muy rápidamente ".

Quotation "Planeamos todo con mucho cuidado, pero zero-g realmente te toma por sorpresa…" Andreas Bruns

El equipo optó por llevar el RB1 de 2005 a Rusia para el desafío, en lugar de cargar un automóvil contemporáneo. El auto de Red Bull 2005, que fue repintado con la librea actual para el viaje, tenía varias ventajas sobre sus sucesores.

"Tomamos la RB1 porque es una señora pequeña", dice Marcus Prosser, jefe de marca y eventos, quien aprovechó la oportunidad para retroceder los años y ponerse detrás del cañón nuevamente. “Construimos un conjunto bastante complejo, ocultando todos los rieles para las luces y las cámaras. El espacio era escaso y tener un automóvil más estrecho nos dio un poco más de maniobrabilidad dentro del fuselaje ”.

Pero, ¿acelera los tiempos de parada en boxes? © Denis Klero

Este ejemplar particular del primer auto de F1 de Red Bull también tenía la ventaja adicional de estar "endurecido" contra el desgaste. Es el chasis que a menudo se lleva a eventos públicos donde se invita a los fanáticos de las carreras a probar y disparar ruedas ellos mismos. Como tal, se han fortalecido los ejes y las roscas: se consideró muy útil si el automóvil se lanzaría por el cielo mientras pasaba de una subida de 2g a una caída de cero g y viceversa.

Estábamos listos para las reparaciones que necesitaran realizarse, aunque en realidad logramos pasar la película relativamente indemnes", agrega el jefe de mecánicos del equipo de soporte, Joe Robinson. “Obtuvo algo de daño, por supuesto. Un hombre aterrizó de cabeza en el alerón delantero golpeándolo con el casco, lo cual hizo un desastre. Causó risas en la fábrica cuando lo llevé de regreso después del evento y le expliqué que necesitaba una reparación porque un cosmonauta lo había abollado con la cabeza.

Quotation "Un hombre aterrizó de cabeza en el alerón delantero golpeándolo con el casco. Causó risas en la fábrica cuando lo llevé de regreso después del evento y le expliqué que necesitaba una reparación porque un cosmonauta lo había abollado con la cabeza." Joe Robinson

"Nos retó más de lo que pensé", admite Robinson. "¡Te das cuenta de cuánto dependes de la gravedad, cuando no tienes ninguna! Algo tan sencillo como apretar una tuerca de la rueda se vuelve muy difícil cuando el automóvil está flotando, y el único control que tienes es a través de la rigidez de los tobillos, metidos en las correas del piso. Te reta a pensar y operar de una manera diferente, y eso fue brillante ”.

Filmar la parada fue una propuesta particularmente difícil. El automóvil y el equipo tuvieron que asegurarse cuidadosamente antes y después de cada período de ingravidez (nadie quiere que la gravedad regrese cuando el automóvil, las llantas y el equipo de boxes se encuentran a un metro de la cubierta), reduciendo cada sesión de filmación a alrededor de 15 segundos. Posiblemente fue la actividad más exigente técnicamente que el equipo de demostración en vivo haya llevado a cabo, pero quizás también la más gratificante.

Preparándose para la parada en boxes perfecta © Denis Klero

"He estado involucrado en algunos eventos especiales", dice el coordinador del equipo de soporte Mark Willis. “Desde atropellar el automóvil en Kitzbühel hasta los lagos salados de Argentina, hemos estado en lugares extraños y hemos hecho algunas cosas extrañas. En última instancia, esto es lo más extraño, pero también lo más especial porque simplemente no hay nada comparable ".

Quotation "Hemos estado en lugares extraños y hemos hecho algunas cosas extrañas. En última instancia, esto es lo más extraño, pero también lo más especial.” Mark Willis

La película Zero-G Pitstop ya está en vivo. Puede sentirse tentado a creer que este es el producto de un CGI de muy alta gama, pero este es un verdadero auto de F1, flotando en un avión real, lleno de mecánicos reales, la mayoría de los cuales han regresado a la Tierra ahora.

"Aprendí que si trabajas con un equipo dedicado, solo sigue adelante y mantente enfocado en que todo es posible", concluye Bruns. "Entonces, ¿qué sigue, volaremos a la luna o qué...?"

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