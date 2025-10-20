De rookie a campeón: Hayden Zablotny gana el Red Bull Rampage 2025

No hay nada seguro en Red Bull Rampage . Los veteranos pueden tener la experiencia y los conocimientos, pero un recién llegado puede dar la sorpresa fácilmente. Un atleta puede tener un amplio repertorio de trucos, pero otro puede desbloquear la característica más intimidante del día. Los ganadores se coronan cuando el último rider cruza la meta, y este año no fue una excepción en la competición masculina de Red Bull Rampage 2025.

Tras dos intensas rondas de competición, el rookie Hayden Zablotny se alzó con la victoria, convirtiéndose en el primer recién llegado en ganar desde el triunfo de Brandon Semenuk en 2008. Tras cometer un error en su primera ronda, Zablotny encadenó la carrera más intimidante del día, mientras realizaba siete trucos. Completan el podio Thomas Genon , en segundo lugar, y Tom Van Steenbergen, en tercero.

Ganadores Hayden Zablotny, Thomas Genon y Tom Van Steenbergen © Bartek Woliński

La victoria de Zablotny no fue fácil. Los retos forman parte de Red Bull Rampage y este año la madre naturaleza se mostró especialmente caprichosa. La lluvia y el viento azotaron el recinto durante los entrenamientos, creando algunas de las condiciones más difíciles en la historia de la competición. Finalmente, el cielo se despejó al acercarse el día de la final y los atletas perseveraron, descendiendo por el recinto con precisión y trucos técnicos.

El recinto de 2025, que se eleva como un anfiteatro natural, es muy conocido. Acogió los eventos de 2016, 2017 y 2021, y combina un terreno de gran montaña con elementos para realizar grandes acrobacias. Este circuito es uno de los favoritos tanto de los atletas como de los aficionados y ha sido escenario de innumerables momentos históricos. Estos acantilados, rampas y saltos han redefinido el mountain bike freeride con cada visita, y durante las finales, los 17 riders dejaron su huella en la montaña.

Hayden Zablotny se llevó el premio gordo © Long Nguyen/Red Bull Content Pool Solo quería construir algo que mostrara mi estilo de construcción y de ciclismo, y algo que también me entusiasmara. Hayden Zablotny

Hace cinco años, Zablotny, de 22 años, pasó de las carreras de descenso al freeride después de competir en el evento de slopestyle de Tom Van Steenbergen. Una vez que aprendió su primer backflip, se enganchó. Red Bull Rampage se convirtió en un objetivo natural para él, ya que le encanta tanto montar en bici como excavar.

No es fácil ser un novato, especialmente en un lugar que ha acogido tres competiciones de Red Bull Rampage. La mayoría de los elementos los acaparan los riders veteranos y no hay mucho espacio para nuevas ideas. Decidido a encontrar su propia forma de bajar la montaña, Zablotny construyó una sección superior completamente nueva. Su entrada era uno de los elementos más difíciles de la montaña: un doble salto que requería una precisión del 100 %.

Mira cómo Zablotny ganó el Red Bull Rampage:

La primera manga de Zablotny comenzó bien, superó con facilidad la aterradora sección superior y encadenó lo que parecía ser una sólida actuación. Su impulso se frenó con un pequeño error en su transferencia. La caída significaba que todo se decidiría en su segunda manga. “Intentaba mantener la calma y controlar mis nervios", explica Zablotny.

Al lanzarse, repitió la carrera, fluyendo a través de la exigente sección superior, considerada una de las más difíciles del recorrido. El paso que inicialmente le había frustrado no supuso ningún problema en la segunda vuelta. Al descender la montaña, desveló sus trucos: flatspin, nac nac, one foot tabletop, backflip, 360, suicide no-hander y un flatspin. Los jueces le otorgaron una puntuación de 96,00, lo que le aupó al primer puesto. Tuvo que esperar con angustia el resto de las segundas rondas para saber si mantendría el puesto. La puntuación fue inamovible, lo que le valió a Zablotny su primera victoria en la Red Bull Rampage.

Thomas Genon sube al podio por primera vez © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

A 1,65 puntos de Zablotny, con 94,35, el veterano de Red Bull Rampage Genon, de Bélgica, consiguió su primer podio en su duodécima participación. Después de perder puntos por salirse de su línea durante la primera manga, se recuperó al aterrizar un 360 en la primera caída, excepcionalmente expuesta (uno de los mayores trucos del día) para comenzar su segunda manga y realizó una trayectoria rápida y elegante para conseguir su primer podio tras tres quintos puestos en años anteriores.

Genon dijo: "Me di cuenta de que la primera caída con giro iba a ser decisiva. Tenía otro truco en mente, pero no lo ejecuté porque no quería echarlo todo a perder. Es un cliché, pero llevo tanto tiempo trabajando en esto que empecé a pensar que probablemente no subiría al podio. Aconsejo a todo el mundo que siga esforzándose”.

Mira la impresionante carrera de Genon hacia el segundo puesto:

01 Resultados masculinos de Red Bull Rampage 2025

Red Bull Rampage Clasificación masculina Go to Event 1 EE.UU. Puntuación 96,00 puntos 2 BEL Puntuación 94.35 3 CAN Puntuación 94.00 Puesto Rider Nacionalidad Puntuación 1 EE.UU. 96,00 puntos 2 BEL 94.35 3 CAN 94.00

02 Robin Goomes defiende la corona del Red Bull Rampage

Robin Goomes, Hannah Bergemann y Georgia Astle en el Red Bull Rampage 2025 © Long Nguyen/Red Bull Content Pool

La campeona neozelandsa del Red Bull Rampage se lanzó por los acantilados del desierto de Utah con una carrera que impresionó tanto a los jueces como a los aficionados.

Aprovechando el impulso de la primera edición femenina de Red Bull Rampage del año pasado, las mejores freeriders del mundo volvieron esta semana a los escarpados acantilados del desierto del suroeste de Utah, listas para lanzarse.

La campeona defensora Robin Goomes logró dos victorias en dos participaciones en la segunda edición femenina de Red Bull Rampage, con una carrera destacada en la que realizó dos backflips y suicide no-handers en una línea muy expuesta el viernes en Virgin, Utah.

Robin Goomes se proclama vencedora de la segunda Red Bull Rampage femenina © Long Nguyen/Red Bull Content Pool

Goomes realizó una carrera destacada que le aseguró un lugar en la historia del freeride, mientras las mejores mountain bikers del mundo trazaban nuevas líneas creativas y redefinían lo que es posible en los acantilados del desierto.

“Estoy muy orgullosa de mi primera carrera”, dijo Goomes. “El objetivo principal es hacer una buena carrera. Obviamente, quería ganar, pero lo único que puedes hacer es dar lo mejor de ti y, si lo consigues, tienes muchas posibilidades”

La primera carrera llena de trucos de Goomes fue imbatible © Paris Gore/Red Bull Content Pool

Como se ha mencionado anteriormente, los atletas tuvieron que lidiar con algunas de las condiciones meteorológicas más adversas de la historia de la competición. La lluvia y el viento redujeron el valioso tiempo de entrenamiento, lo que finalmente retrasó el evento un día. Aun así, las riders estuvieron a la altura del desafío y demostraron por qué son las mejores del mundo.

Mira la carrera ganadora de Goomes

Las siete riders que participaron en la final elevaron considerablemente el nivel en comparación con la competición del primer año, tanto en términos de las líneas construidas como de la ejecución de las pruebas. “Este terreno ofrece muchas oportunidades para practicar ciclismo creativo”, afirmó la subcampeona Hannah Bergemann . “Es increíble ver lo lejos que ha llegado el freeride femenino y formar parte de esta segunda competición femenina de Red Bull Rampage es surrealista”.

Hannah Bergemann cae en su primera final del Red Bull Rampage © Christian Pondella/Red Bull Content Pool Un enorme Backflip aseguró a Bergemann el segundo puesto © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Bergemann, que debutó en Red Bull Rampage tras perderse la edición de 2024 por una lesión, realizó un gran doble salto con voltereta hacia atrás al final del recorrido y se quedó a las puertas de la puntuación ganadora de Goomes, pero se aseguró el segundo puesto y el premio McGazza Spirit Award, votado por los atletas.

"La puntuación estaba tan reñida que sentí que tenía que intentar cualquier cosa para cambiarla. Sigo muy contenta con mi actuación y con la de todos los demás. He cumplido mi objetivo y estar en el podio es la guinda del pastel”, afirmó la atleta de 29 años, natural de Oregón.

03 Resultados femeninos de Red Bull Rampage 2025

Red Bull Rampage Clasificación femenina Go to Event 1 NZL Puntuación 89,50 puntos 2 EEUU Puntuación 89.33 3 CAN Puntuación 87.66 Puesto Rider Nacionalidad Puntuación 1 NZL 89,50 puntos 2 EEUU 89.33 3 CAN 87.66

¿Qué es el Red Bull Rampage?

El Red Bull Rampage es el principal evento de freeride de alta montaña y una de las competiciones de deportes de acción más duras del mundo. Una prueba que pone a prueba la creatividad, el control y el coraje en el terreno más exigente del planeta.

La edición de 2025 continuó la evolución del evento con la segunda competición femenina en los legendarios acantilados del suroeste de Utah, donde las riders se enfrentaron a crestas de arenisca y rampas casi verticales en una demostración de potencia, precisión y progresión.

04 ¿Cómo volver a ver Red Bull Rampage 2025?

La edición de 2025 de Red Bull Rampage incluyó la prueba femenina el viernes 17 de octubre y la masculina el domingo 19 de octubre, ambas disponibles para volver a ver en Red Bull TV y en el canal de YouTube Red Bull Bike , o utilizando los reproductores de vídeo que aparecen a continuación:

Vuelve a ver la competición masculina al completo:

Red Bull Rampage - Competición Masculina Dieciocho riders compiten en este evento de MTB freeride al que sólo se puede acceder por invitación, mostrando su habilidad y creatividad.

Vuelve a ver la competición femenina al completo:

Red Bull Rampage: Competición Femenina Una docena de riders compiten en este evento de MTB freeride al que sólo se puede acceder por invitación, mostrando su habilidad y creatividad.