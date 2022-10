Diamantes en bruto: se empiezan a formar las líneas de Red Bull Rampage

More on Red Bull Rampage

“Nuestro objetivo es completar el 70 por ciento de nuestra trabajo de digging en los primeros cuatro días, para no destrozar nuestros cuerpos”, dijo DJ Brandt. “Entonces podemos reducir la velocidad de digging a principios de la semana y apoyarnos en nuestros equipos de diggers para terminar el último 30 por ciento”.

Las construcciones son significativamente más ambiciosas que en años anteriores, ya que las habilidades de construcción se han refinado. La última vez que los riders estuvieron en este lugar, no existía una línea de agua de arriba hacia abajo. Esto significaba que el agua tenía que subirse en su mayor parte. Con el riego de arriba hacia abajo, facilita un componente crítico de la construcción.

El digging no para nunca

“Viendo el gap del cañón en ese entonces y su historia, y verlo hoy y pensar, wow, creo que voy a saltar ese desnivel del barranco en mi ronda. Es salvaje”, dijo Stark. "No parece que muchas personas vayan por este camino, y tenemos que llegar al gap del barranco para McGarry".

