Red Bull Signature Series The Year's Best Action Sports Events 0

En pocas palabras, Red Bull Rampage desafía a los atletas a descender por la empinada ladera rocosa y llegar de una sola pieza montando una línea de su elección. Si bien no es una carrera, hay una línea de salida y meta. Los contendientes del Red Bull Rampage y los dos shapers que les ayudarán a tener varios días para enlazar la salida con la meta a través de la construcción de una línea creativa y lo más espectacular posible.

