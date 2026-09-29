Te presentamos a los rookies del Red Bull Rampage 2026

En cada edición del Red Bull Rampage surge una nueva hornada de talentos, decididos a dejar huella en el emblemático terreno desértico de Virgin, Utah. Este año no es una excepción, ya que entre los debutantes hay una mezcla de nombres conocidos y ciclistas de montaña de freeride prometedores.

Conoce a los cinco ciclistas que se enfrentarán a enormes saltos entre cañones y crestas afiladas como cuchillas en la 25.ª edición del Red Bull Rampage .

01 Kade Edwards

Kade Edwards brings speed, style and creativity to Red Bull Rampage © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Kade Edwards , el arquetipo del freeracer, combina la velocidad con un estilo natural. Este británico se siente igual de cómodo bajando por una pista de descenso que haciendo whips y trucos con estilo. A este chico de 26 años le encanta ser creativo sobre su bici, y canaliza esa pasión para crear segmentos y vídeos inolvidables.

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Empezó a montar en bici a los dos años; Edwards comenzó con el BMX antes de pasar al trial y al motocross. Con el tiempo, se pasó al ciclismo de montaña y, desde entonces, ha ido probando todo tipo de bicicletas. La variedad es importante para Edwards, ya que se inspira en diversas disciplinas, no solo en el ciclismo de montaña.

Las carreras le salieron de forma natural y destacó en el descenso. En 2018, ganó el mayor galardón juvenil en este deporte: el título del Campeonato del Mundo Juvenil de Descenso de la UCI. En la categoría élite, Edwards compitió durante otros seis años y se labró una reputación como uno de los corredores con más estilo de la Copa del Mundo.

Edwards blends downhill precision with freeride expression © Steel City Media/Red Bull Content Pool

Competir es solo una parte de la historia de Edwards. Fuera de la pista, no para de aprender trucos, interpretar los obstáculos y planear nuevas secuencias para sus vídeos. En 2022, protagonizó junto a Brandon Semenuk la impresionante película «Parallel 2 ». También ha competido en los Whip-Offs de Crankworx, en Speed and Style y en el Red Bull Hardline .

En 2024, se sintió preparado para dar un giro a su carrera y dejar la Copa del Mundo para centrarse en el freeride. Este cambio le dejó tiempo para grabar, y su agenda se llenó rápidamente. Compitió en el emblemático X Games Real MTB, donde presentó una secuencia de vídeo con un truco técnico tras otro y un salto tras otro. También protagonizó «Anytime», de Anthill, surcando con su bici por pendientes de pedregal de 4.000 pies en Chile junto a Brage Vestavik.

Ahora tendrá la oportunidad de demostrar su talento en el Red Bull Rampage, un evento que te permitirá expresar al máximo tu creatividad.

02 Connor Gallart

Connor Gallart © Connor Gallart

Al crecer con los legendarios «Aptos Post Office Jumps» de California justo al otro lado de la calle, Connor Gallart se encaminó hacia el freeride desde muy joven. Ahora, con 27 años, va superando con facilidad los obstáculos de ediciones anteriores del Red Bull Rampage, combinando a la perfección su destreza en slopestyle y dirt jumping.

Con un estilo que mezcla el slopestyle y el big mountain, este estadounidense llamó la atención con el vídeo que envió al Red Bull Rampage, en el que se le veía montando con confianza obstáculos como el «raw chute» de la competición del año pasado. «Analizar ciertas secciones de una línea y encajarlas es un proceso gratificante que me emociona un montón», dice.

Los saltos improvisados con tableros de contrachapado fueron el primer contacto de Gallart con el freeride, y se enganchó desde los siete años. A los 11 años, su madre le regaló una bici de cross-country, que él transformó en una de dirt jumping, y pronto empezó a recibir consejos de un montón de riders que acudían en masa a California por sus saltos emblemáticos.

«Había tantos profesionales con talento pasando por allí que me cuesta mucho quedarme solo con unos pocos. Los hermanos McCaul, Ryan Howard, Alex Reveles, Kyle Jameson, Greg Watts, Andrew Taylor y muchos más que venían de todo el mundo a visitar los saltos», recuerda.

Con el tiempo, Connor empezó a probar un poco el slopestyle y a participar en algunas competiciones de dirt jumping, pero no le acababa de gustar. Tras el instituto, dejó la bici a un lado y se alistó en la Guardia Costera de EE. UU. en 2019. Esa experiencia le hizo darse cuenta de lo mucho que echaba de menos montar en bici.

En 2025, se encontró en una encrucijada: alistarse de nuevo por otros cuatro años o dedicarse de lleno al ciclismo. Las bicis ganaron y se fue de viaje por carretera a Utah. El Red Bull Rampage se convirtió en su objetivo tras ese viaje e incluso se mudó a Hurricane, en Utah, para estar en el epicentro del ciclismo de montaña freeride. «Me encanta desde entonces y me siento agradecido de poder llamarlo mi hogar», añade.

03 Mikayla Parton

Mikayla Parton © Mikayla Parton

Cuando Mikayla Parton se propone algo, lo lleva a cabo. El año pasado se fijó como objetivo competir en el Red Bull Rampage, y su esfuerzo dio sus frutos. Aprovechando su experiencia en las carreras de la Copa del Mundo y su pasión por estar en el aire, su objetivo es combinar velocidad y estilo en el desierto.

Aunque ahora vive en Gales, nació en Escocia, y su camino hacia el ciclismo de montaña no fue directo, ya que no empezó a montar en bici hasta los 18 años. Creció en las Tierras Altas de Escocia, donde pasaba los inviernos en las montañas, esquiando y trabajando como instructora.

Sin embargo, el ciclismo de montaña le salió de forma natural gracias a su experiencia en el esquí. «Me encantó [el ciclismo de montaña] desde el primer momento», explica. Con el emblemático circuito de la Copa del Mundo de Fort William justo al lado de casa, enseguida se propuso recorrer ese trazado tan complicado y todos los saltos.

Lo siguiente fue el descenso, y fue progresando en el circuito de la Copa del Mundo en 2019. Uno de sus mayores logros fue competir en su ciudad natal, Fort William, y quedar quinta en el Campeonato del Mundo de 2020 en Leogang. Su etapa como corredora fue el primer paso para convertirse en freerider. «Recorres tantas pistas y montas tanto en bici que acabas adquiriendo mucha experiencia en diferentes terrenos y condiciones», explica.

En 2025, Parton dejó las carreras de la Copa del Mundo, ya que, con 29 años, quería más tiempo para aprender trucos y atreverse con nuevos saltos. Entonces vio su primera carrera del Red Bull Hardline y salió de allí pensando: «Quiero hacer eso». Al año siguiente volvió a la Red Bull Hardline en Tasmania para competir y se llevó el prestigioso premio a la «Rider of the Week».

La Red Bull Rampage se convirtió en un objetivo natural tras dejar las carreras. Siempre le había gustado verla y, cuando el evento se amplió para incluir una categoría femenina, se convirtió en un sueño. Tras decidir dejar las carreras, aprovechó la temporada baja para desarrollar algunas acrobacias. Se fue directamente al foso de espuma y se dedicó a practicar una y otra vez. Tres semanas después, clavó un backflip en el Dyfi Bike Park.

Ese backflip fue uno de los primeros pasos hacia sus ambiciones en el Red Bull Rampage. Meses más tarde, voló desde su casa en Gales hasta Virgin, Utah, para conocer el terreno y recorrer algunos de los obstáculos de ediciones anteriores del Red Bull Rampage, recopilando las grabaciones para montar su vídeo de inscripción.

Ahora que está lista para competir en su primer Red Bull Rampage, Parton se muestra claramente relajada y bromea: «Solo tengo que recordar que no es una carrera».

04 Natasha Bradley

Natasha Bradley © Courtesy of Natasha Bradley

De todas las disciplinas de ciclismo que ha practicado Natasha Bradley —BMX, 4X, enduro, DH—, el freeride es la que más le ha llamado la atención. Entre su espíritu no competitivo y las infinitas oportunidades para montar en bici, el freeride no ha dejado de atraer a Natasha. «Puedes hacer de todo, desde grandes saltos hasta tramos técnicos y empinados, y eso es lo que más me gusta», explica. Tras pasar rápidamente de ser corredora a convertirse en una freerider de pleno derecho, Natasha ahora consigue algunos de los saltos más espectaculares que se pueden hacer en bicicleta de montaña y le encanta «lanzarse», como ella misma dice.

La aventura de Natasha con las bicis empezó a los ocho años, montando en la pista local de BMX, y a los 12 ya competía. Compitió durante cuatro años y acabó pasando al 4X hasta los 21. Aunque le encantaba el 4X, era un deporte demasiado minoritario como para encontrar apoyo y seguir compitiendo, así que se pasó al descenso. El descenso no le llenaba de la misma manera, así que lo dejó para volver a centrarse en la diversión. En 2022, se mudó al paraíso del ciclismo de Queenstown, Nueva Zelanda, con el único objetivo de montar en bici todo lo posible después del trabajo. Como explica ella misma: «[Queenstown] es el mejor sitio en el que he estado nunca».

Natasha se sintió como pez en el agua y su búsqueda de la diversión la llevó de forma natural al freeride; participó en su primer gran evento en el Reece Wallace’s Invitational en 2023. Ese mismo año, también asistió al evento Dark Horse de Casey Brown y ganó el premio «True Blue». «[Dark Horse] destaca como uno de mis eventos favoritos en los que he estado», reflexiona Natasha. Dark Horse reunió a algunas de las mujeres más destacadas del freeride y a una nueva hornada de talentos emergentes, creando el entorno perfecto para que ciclistas como Natasha progresaran. «Las mujeres son el futuro del freeride. Es un hecho», afirma, señalando la evolución que hemos visto en el Red Bull Rampage, el Red Bull Joyride y el Red Bull Hardline.

Lo que empezó como un pasatiempo se convirtió en una increíble carrera en el freeride, y 2026 fue tu mejor año hasta la fecha. Natasha compitió en el Natural Selection de 2026 tras ganarse una plaza en la prueba clasificatoria Dream Ticket. Una de las cosas que más le gustó del evento fue dar tantas vueltas al circuito como pudo, ya que no todos los días tienes acceso a instalaciones de esa envergadura. «Para el [último día], estaba hecha polvo porque había dado un montón de vueltas», bromea.

Otro momento destacado de esta temporada fue ganar los premios «Queen of Darkfest» y «Best Moment» por ser la primera mujer en lanzarse desde el enorme salto «Falcon Heavy». El salto de 110 pies (34 m) era la última incorporación a la línea de saltos y hacía volar a los ciclistas. Natasha no solo fue la primera mujer en lanzarse por él, sino que también ayudó a las demás chicas a superarlo. Fan del Darkfest desde hace una década, considera esos reconocimientos como uno de sus mayores logros en el ciclismo de montaña.

La idea de correr en el Red Bull Rampage tomó forma cuando se añadió la categoría femenina en 2024. El terreno siempre le había intrigado a Natasha, pero la idea de competir se hizo realidad en cuanto vio a sus compañeras lanzarse por el recorrido. «Ha sido increíble vivir en Queenstown porque muchas de las chicas del [Red Bull Rampage] van por allí, y poder montar con ellas y luego verlas en la retransmisión en directo ha sido alucinante». Aunque le encanta montar en cualquier tipo de terreno, espera incluir un descenso empinado, un salto «lilypad» y un salto sobre el cañón en su recorrido de 2026. «Quiero inclinarme más por un recorrido natural, ya que creo que así es como mejor se verán mis habilidades, y sería alucinante construir un salto de cañón», explica.

05 Kaidan Ingersoll

Kaidan Ingersoll © Kaidan Ingersoll

Los saltos del Highland Mountain Bike Park, en New Hampshire, sentaron las bases de la carrera de Kaidan Ingersoll como ciclista de montaña. Ahora, este estadounidense de North Yarmouth, Maine, ha pasado de los saltos del bike park y del jardín de su casa a algunos de los obstáculos y saltos más espectaculares de este deporte. Su fluidez, control y variedad de trucos lo convierten en una amenaza como atleta de slopestyle y freeride.

A los cuatro años, el padre de Ingersoll los llevó por primera vez a él y a su hermano al bike park. Recuerda perfectamente haber visto el Claymore Challenge, una prueba de slopestyle en la que participaron veteranos del Red Bull Rampage como Cam Zink y Brandon Semenuk .

«Eso me inspiró a montar en bici», dice. El evento le dejó una profunda huella y, 17 años después, Ingersoll es uno de los ciclistas profesionales que recorre los numerosos saltos emblemáticos de Highland. Compite en el circuito FMB y ya tiene en su palmarés un segundo puesto en el Maxxis Slopestyle del Crankworx Rotorua 2025. A principios de este año, ganó el Natural Selection MTB en Queenstown, Nueva Zelanda, con una manga llena de movimientos técnicos.

«La construcción es una parte muy importante de mi carrera, y he estado con el equipo de mantenimiento de senderos de Highland toda mi vida», cuenta. Ahora colabora en el diseño de algunas de las estructuras del parque. Además, tiene tu propio complejo de saltos en tu casa, en Maine.

Desde pequeño, ha estado cavando junto a su hermano mayor, Nate, y los dos siguen haciéndolo juntos. De hecho, incluso echará una mano en el Red Bull Rampage. «Hemos crecido con el sueño de estar en el Red Bull Rampage cavando juntos», reflexiona.

Prepararse para el Red Bull Rampage significa montar en cualquier sitio y todo lo que se pueda. Este último año ha estado viajando por todo el mundo. Cuando está en casa, Highland tiene casi todo lo que necesita: grandes descensos, escalones, saltos y trazas técnicas. «Para mí, lo importante es tener el control de la bici a la perfección y sentirme súper cómodo sobre ella. Si estoy cómodo, puedo ir a cualquier sitio y montar», explica.

Su objetivo para el Red Bull Rampage es encadenar un «chute» con un descenso o un escalón. Dada su experiencia en slopestyle, también está deseando hacer tail whips, bar spins, supermans y otros trucos durante su recorrido.

06 Paul Couderc

Paul Couderc © Paul Couderc

El «Goblin Drop» es uno de los elementos más emblemáticos de la historia de la Red Bull Rampage: un enorme step down con una zona de aterrizaje en la que no te puedes caer. Como parte de su vídeo de inscripción, Paul Couderc intentó un «caveman drop» en ese imponente elemento, un movimiento en el que el ciclista se sube a la bici en pleno vuelo.

Aunque al final Couderc no consiguió aterrizar el movimiento, esto dice mucho de su forma de enfocar el ciclismo de montaña: atrevida, creativa y decidida. El ciclista es conocido por su estilo innovador y sus primicias mundiales —como el «half cab flair»— y va a llevar toda esa energía al desierto.

El Goblin Drop es uno de los elementos más llamativos del recinto © Paris Gore

La pasión del francés por las dos ruedas empezó con las carreras de motocross cuando tenía cuatro años. Cuando te compraste tu primera bicicleta de montaña, no tardaste mucho en lanzarte al aire e intentar trucos. «Mi padre me construyó un salto y me enamoré de este deporte», cuenta.

Couderc se decantó por el slopestyle, inspirándose en las primeras películas de New World Disorder. Encontró su ritmo y quedó segundo en el Red Bull Joyride de 2023. Cuando empezó a sentirse limitado por el slopestyle, el freeride le despertó el interés. «Puedo expresarme mejor en el freeride. Cuando vine a Utah por primera vez, pensé: “Quiero hacer esto”», explica.

Además de montar en bici, a Couderc le encanta cavar. «Cavo tanto como monto», dice, por lo que el freeride le resultó algo natural. Hace cuatro años, excavó en su primera Red Bull Rampage para Thomas Genon . Todo el proceso —el entrenamiento, la excavación y la competición— le dejó una gran impresión. «La mañana de la final, recuerdo que estaba regando uno de los saltos y casi se me saltaban las lágrimas de la emoción», cuenta. En 2024, se propuso como objetivo participar en el evento, y desde entonces no ha dejado de entrenar y trabajar para conseguirlo.

Tu vídeo de presentación fue clave para que te seleccionaran. Couderc llenó ese breve vídeo de descensos, trazos por crestas y trucos. Más allá de ser una presentación digna, la cinematografía y el montaje parecen sacados de una película de BTT. Uno de los momentos más destacados fue un elegante backflip con una sola mano.

«Estoy encantado con el salto con una sola mano. Me inspiré en el motocross y aprendí a hacerlo justo antes de ir a Utah a grabar», explica. Inspirarse en otros deportes es una de sus formas favoritas de encontrar nuevas ideas y espera poder mostrar sus habilidades únicas durante su participación en el Red Bull Rampage.