Mani Lettenbichler gana el Red Bull Romaniacs por tercer año consecutivo

El ganador de 2018, Wade Young , logro el segundo puesto final gracias a su victoria del tercer día y la contrarreloj de clasificación, pero no fue suficiente para cerrar la brecha con Lettenbichler. Mario Román se hizo con el tercer puesto, lo que supuso un fin de semana magnífico para el equipo Sherco Factory Racing.

A la cabeza de la clase Oro, Lettenbichler tenía una mano en el trofeo de ganador gracias a una saludable ventaja de más de 20 minutos, pero el resto del podio no estaba nada decidido.

Lettenbichler, que partía cuarto por la mañana, fue conservador para conseguir su tercera victoria consecutiva en el Red Bull Romaniacs. El alemán no puso un pie en falso, arrastrando a los que iban por delante de él para hacer sombra a Young al cruzar la línea de meta en Gusterita y ganar tanto el día como la carrera.

"Tengo que reconocer a Graham Jarvis", añadió Lettenbichler. "Estuvo muy bien los primeros días y es una pena que se haya lesionado. Sin duda, me ha hecho subir el ritmo y ha forzado el nivel. Creo que por eso también he conseguido una ventaja tan fuerte. En general, estoy emocionado y dispuesto a disfrutar de esta victoria. Además, ahora soy líder del campeonato, así que hay mucho que celebrar".

Sabiendo que tenía una ligera ventaja sobre sus rivales, Young jugó a lo seguro una vez que Lettenbichler y Bolt le alcanzaron, manteniéndose al margen de los problemas para terminar el día como subcampeón del Red Bull Romaniacs 2021. "Con el segundo puesto en juego, lo he dado todo hoy para asegurarme de que era mío", dijo Young. "Estoy muy contento por este resultado, pero también por el hecho de que Sherco haya conseguido el segundo y tercer lugar. Hemos tenido una buena semana, con grandes carreras. Lo más destacado ha sido la victoria en el Día 3 Offroad, sin duda".

Para Bolt, las esperanzas de repetir su victoria de hace dos semanas en Italia no se materializaron en Rumanía. A pesar de su brillante final de semana, fueron los primeros días los que le perjudicaron. El piloto de Husqvarna, que terminó tercero en la cuarta jornada, tuvo que conformarse con el cuarto puesto en la general.

