El año pasado, Red Bull Solo Q contó con más de 55.000 inscritos que compitieron en 33 países, coronando finalmente a Mads "Viggomopsen" Mikkelsen como campeón durante la Gran Final en el BMW Welt de Múnich (Alemania). Al terminar, reveló que había renovado su amor por el juego, diciendo: "En realidad, había planeado dejar de jugar a League of Legends durante algún tiempo este año, pero creo que este torneo me ha demostrado que aún no debo tirar la toalla y que puedo seguir una gran y, espero, satisfactoria carrera en los esports y en League of Legends en el futuro".