El mayor torneo 1v1 de League of Legends ya está aquí y no podríamos estar más emocionados por ver aparecer una nueva ola de talentos de los esports.

El mayor torneo 1v1 de League of Legends ya está aquí y no podríamos estar más emocionados por ver aparecer una nueva ola de talentos de los esports.

El mayor torneo 1v1 de League of Legends ya está aquí y no podríamos estar más emocionados por ver aparecer una nueva ola de talentos de los esports.

Como sabrá cualquier jugador experimentado de League, los duelos son un juego totalmente diferente al juego en equipo y requieren un conjunto de habilidades muy diferente para tener éxito. Si estás pensando en participar, necesitarás mucha práctica y algunas tácticas sólidas que no te defrauden. Para ayudarte a preparar el torneo, hemos hablado con Mads "Viggomopsen" Mikkelsen, ganador del torneo del año pasado, para que nos dé algunos consejos sobre cómo enfrentarse a los mejores.

Como sabrá cualquier jugador experimentado de League, los duelos son un juego totalmente diferente al juego en equipo y requieren un conjunto de habilidades muy diferente para tener éxito. Si estás pensando en participar, necesitarás mucha práctica y algunas tácticas sólidas que no te defrauden. Para ayudarte a preparar el torneo, hemos hablado con Mads "Viggomopsen" Mikkelsen, ganador del torneo del año pasado, para que nos dé algunos consejos sobre cómo enfrentarse a los mejores.

Como sabrá cualquier jugador experimentado de League, los duelos son un juego totalmente diferente al juego en equipo y requieren un conjunto de habilidades muy diferente para tener éxito. Si estás pensando en participar, necesitarás mucha práctica y algunas tácticas sólidas que no te defrauden. Para ayudarte a preparar el torneo, hemos hablado con Mads "Viggomopsen" Mikkelsen, ganador del torneo del año pasado, para que nos dé algunos consejos sobre cómo enfrentarse a los mejores.

"Creo que tiene que ser Malphite; yo también lo dije todo el año pasado", dice. "Y la mayoría de la gente no me creyó hasta que lo elegí dos veces en las semifinales. Pero creo que Malphite tiene una extraña tecnología que contrarresta completamente a algunos campeones”.

"Creo que tiene que ser Malphite; yo también lo dije todo el año pasado", dice. "Y la mayoría de la gente no me creyó hasta que lo elegí dos veces en las semifinales. Pero creo que Malphite tiene una extraña tecnología que contrarresta completamente a algunos campeones”.

"Creo que tiene que ser Malphite; yo también lo dije todo el año pasado", dice. "Y la mayoría de la gente no me creyó hasta que lo elegí dos veces en las semifinales. Pero creo que Malphite tiene una extraña tecnología que contrarresta completamente a algunos campeones”.

Es fácil suponer que un gran jugador en combates regulares de 5v5 también será imparable en duelos de 1v1. Pero, como explica Viggomopsen, no siempre es así.

Es fácil suponer que un gran jugador en combates regulares de 5v5 también será imparable en duelos de 1v1. Pero, como explica Viggomopsen, no siempre es así.

Es fácil suponer que un gran jugador en combates regulares de 5v5 también será imparable en duelos de 1v1. Pero, como explica Viggomopsen, no siempre es así.

"El 1v1 es mucho más volátil", dice. “Así que, cuando sabía que era significativamente mejor que mi oponente, gran parte de la estrategia era minimizar la variación con las selecciones de campeón -prohibiciones y draft-. Porque el mejor jugador no siempre gana en el 1v1. Hay muchas variantes en runas y en las selecciones de campeones. Si coges armadura y resistencia mágica, significa mucho. A veces se siente como un juego de azar, pero es un juego bien fundado, si eso tiene sentido. Es como jugar una partida de póker con apuestas altas”.

"El 1v1 es mucho más volátil", dice. “Así que, cuando sabía que era significativamente mejor que mi oponente, gran parte de la estrategia era minimizar la variación con las selecciones de campeón -prohibiciones y draft-. Porque el mejor jugador no siempre gana en el 1v1. Hay muchas variantes en runas y en las selecciones de campeones. Si coges armadura y resistencia mágica, significa mucho. A veces se siente como un juego de azar, pero es un juego bien fundado, si eso tiene sentido. Es como jugar una partida de póker con apuestas altas”.

"El 1v1 es mucho más volátil", dice. “Así que, cuando sabía que era significativamente mejor que mi oponente, gran parte de la estrategia era minimizar la variación con las selecciones de campeón -prohibiciones y draft-. Porque el mejor jugador no siempre gana en el 1v1. Hay muchas variantes en runas y en las selecciones de campeones. Si coges armadura y resistencia mágica, significa mucho. A veces se siente como un juego de azar, pero es un juego bien fundado, si eso tiene sentido. Es como jugar una partida de póker con apuestas altas”.

"Las mayores categorías de campeones 1v1 son los campeones más controladores", añade el jugador. "Creo que, si eres un mejor jugador, deberías jugar a los tipos de control. Yo no jugué a los tipos de control cuando estuve el campeonato danés el año pasado. Pero también creo que tuve bastante suerte con mis jugadas. Creo que si sabes que tienes un jugador mejor, tienes la capacidad de jugar con ellos mecánicamente y superarlos. Deberías ir con los Caitlins o Syndras. La gama segura de picks que pueden farmear mejor".

"Las mayores categorías de campeones 1v1 son los campeones más controladores", añade el jugador. "Creo que, si eres un mejor jugador, deberías jugar a los tipos de control. Yo no jugué a los tipos de control cuando estuve el campeonato danés el año pasado. Pero también creo que tuve bastante suerte con mis jugadas. Creo que si sabes que tienes un jugador mejor, tienes la capacidad de jugar con ellos mecánicamente y superarlos. Deberías ir con los Caitlins o Syndras. La gama segura de picks que pueden farmear mejor".

"Las mayores categorías de campeones 1v1 son los campeones más controladores", añade el jugador. "Creo que, si eres un mejor jugador, deberías jugar a los tipos de control. Yo no jugué a los tipos de control cuando estuve el campeonato danés el año pasado. Pero también creo que tuve bastante suerte con mis jugadas. Creo que si sabes que tienes un jugador mejor, tienes la capacidad de jugar con ellos mecánicamente y superarlos. Deberías ir con los Caitlins o Syndras. La gama segura de picks que pueden farmear mejor".