Akrantor, nuevo campeón del Red Bull Solo Q España 2022

Respecto a la victoria, su champion pool y a cómo se había preparado para esta final el ganador comentaba: "básicamente, he estado practicando, sobre todo campeones, para mi propio equipo, los cuales me han servido para después sacarlos aquí, y después ya practicar previamente para este torneo, también, y tener una champion pool bastante amplia, para poder jugar lo que yo quisiera en cualquier momento".

Enfrentarse contra el vigente campeón, B0nd, no era tarea fácil: "tenía motivación por intentar ganar esto pero, sobre todo, lo que he tenido es presión por venir aquí e intentar dar un buen papel, no caer en la primera ronda, por que realmente esperaba algo de mí".

"Es mi segundo presencial, la verdad. Solo he hecho uno y jugué una partida y me fui. Me siento bastante bien ahora mismo", comentaba sobre su corta experiencia en torneos y la profunda emoción que sentía.

