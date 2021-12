Mert 'You Mert BRO' Aptoula Chousein (Grecia)

? Ya conocemos la identidad de los finalistas del Red Bull Solo Q 2021 y se aproxima el épico desenlace de la competición 1v1 de League of Legends en el BMW Welt de Múnich (Alemania), así que aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre los participantes antes de que la competición se caliente de verdad.

No te pierdas la retransmisión en directo de la final a través de nuestro canal de Twitch el sábado 4 a partir de las 16 horas (CET):

No te pierdas la retransmisión en directo de la final a través de nuestro canal de Twitch el sábado 4 a partir de las 16 horas (CET):

No te pierdas la retransmisión en directo de la final a través de nuestro canal de Twitch el sábado 4 a partir de las 16 horas (CET):