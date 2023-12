Red Bull SoundClash despega a lo grande en el WiZink Center

Red Bull SoundClash: Dellafuente vs Morad ¡Dos artistas, dos escenarios... un espectáculo increíble! Los próximos 12 y 13 de diciembre no te pierdas Red Bull SoundClash España en el WiZink Center (Madrid).

Red Bull SoundClash: Dellafuente vs Morad ¡Dos artistas, dos escenarios... un espectáculo increíble! Los próximos 12 y 13 de diciembre no te pierdas Red Bull SoundClash España en el WiZink Center (Madrid).

The Warmup

Dellafuente era el encargado de inaugurar la noche, recogiendo la primera ovación del público del WiZink y estrenando la primera ronda del evento: The Warmup , un primer round que serviría para preparar al público para el espectáculo que estaba por llegar y en el que ambos artistas levantaban a la multitud a ritmo de algunos de sus mayores éxitos, como "Consentía", "Dile", "Normal" y "Se Grita". La salida de Morad a escena subido de pasajero en una moto fue otro de los momentos más aclamados.

Dellafuente era el encargado de inaugurar la noche, recogiendo la primera ovación del público del WiZink y estrenando la primera ronda del evento: The Warmup , un primer round que serviría para preparar al público para el espectáculo que estaba por llegar y en el que ambos artistas levantaban a la multitud a ritmo de algunos de sus mayores éxitos, como "Consentía", "Dile", "Normal" y "Se Grita". La salida de Morad a escena subido de pasajero en una moto fue otro de los momentos más aclamados.

The Cover

Tras el calentamiento, llegaba el turno de The Cover , una segunda ronda en la que los artistas tenían un importante reto: versionar temas de otros artistas. Así, mientras que Morad interpretaba Mariachi de Beny Jr., Dellafuente se arrancaba con El Aire de Maka.

Tras el calentamiento, llegaba el turno de The Cover , una segunda ronda en la que los artistas tenían un importante reto: versionar temas de otros artistas. Así, mientras que Morad interpretaba Mariachi de Beny Jr., Dellafuente se arrancaba con El Aire de Maka.

The Takeover

Llegaba una de las rondas claves del evento: The Takeover , en la que Dellafuente y Morad solapaban sus intervenciones. Primero uno y luego el otro, un artista iniciaba la canción y, a mitad de ésta, su adversario tomaba el relevo terminando el tema con su propio estilo, y en donde la posibilidad de superar al original era tentadora. "Soñar", "13/18", "Figo" y "Siempre Que Amanece" (Ft. Maka) fueron los temas cointerpretados por ambos artistas que terminaban la ronda cruzando de escenario ante el clamor del público.

Llegaba una de las rondas claves del evento: The Takeover , en la que Dellafuente y Morad solapaban sus intervenciones. Primero uno y luego el otro, un artista iniciaba la canción y, a mitad de ésta, su adversario tomaba el relevo terminando el tema con su propio estilo, y en donde la posibilidad de superar al original era tentadora. "Soñar", "13/18", "Figo" y "Siempre Que Amanece" (Ft. Maka) fueron los temas cointerpretados por ambos artistas que terminaban la ronda cruzando de escenario ante el clamor del público.