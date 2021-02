Travis Pastrana podría ser el piloto más exitoso de todos los tiempos. Ha tenido una prolífica carrera profesional, es uno de los atletas de FMX más condecorados de todos los tiempos y, gracias a su eterna pasión por las motos, aún sigue formando parte del deporte de todas las maneras posibles, incluyendo el singular Red Bull Straight Rhythm de este año.

El veterano rider nacido en Maryland competirá a lomos de una moto de 500cc de dos tiempos contra Tyler Bowers, pero antes de que Pastrana se ponga el casco, nos pusimos en contacto con él para hablar de la nostalgia de los 90.

Red Bull Straight Rhythm 2018 - Final

¿Qué opinas de las pistas sin curvas?

Ojalá hubiera existido hace más tiempo. Es divertido porque elimina la mayor parte del estado físico. Para alguien que le encanta saltar, cuyas rodillas y tobillos están demasiado machacados para hacer motocross o está demasiado magullado para seguir compitiendo y entrenando a ese nivel, es perfecto. Dave Despain lo dijo mejor: es donde van todos los jubilados.

A todos nos encanta pilotar nuestras motos y nos encanta ser competitivos. Cuando se eliminan muchos de los aspectos técnicos se consigue que todo el mundo esté prácticamente al mismo nivel, la misma velocidad. Nos lleva de nuevo a la nostalgia de la vieja escuela de los dos tiempos. No es parte de un campeonato y nos trae de vuelta la diversión.

Por eso me encanta y por eso es una gran idea. Todo el mundo está allí con motos diferentes de las que normalmente usa, o puede que participen con motos prestadas. No es la tecnología más nueva, es de la vieja escuela y todo el mundo está en un campo de juego semejante. Solo se trata de pasárselo bien.

La incomparable década de los '90

¿Qué te trajo de vuelta a la carrera?

El año pasado monté bastante, preparándome para correr el Motocross de las Naciones para el Equipo de Puerto Rico, lo cual fue un completo fiasco. Kevin Windham demostró que puedes saltar del sofá con 20 kg de sobrepeso y aún así seguir pateando traseros, así que no sé qué estaba haciendo mal. Me dieron una paliza y me di cuenta de que soy demasiado viejo para volver a subirme a una moto y hacer esas cosas. Sigo haciendo freestyle y lo que haga falta, pero dar vueltas es muy, muy difícil para mí.

Sin embargo, después de seis meses, pensé: 'Sabes qué, vamos a montar'. Los chicos de DMXS Radio me llamaron; Tyler Bowers me telefoneó y también contactó conmigo Jeremy Malott de Red Bull y me dijo: 'amigo, deberías salir'. Pensé, si voy a salir y anunciarlo, también podría subirme a la moto. No puedes mantenerme alejado de una moto de cross, pero da un poco de miedo, porque sigue siendo peligroso. Arrancas demasiado rápido.

No es que los giros sean la parte difícil, ¿verdad?

Bueno, las curvas son la parte difícil de mantener la velocidad y de estar con los mejores. Creo que eso es lo que ha cambiado desde que corría al máximo nivel, hace 15 o 20 años. Pero los saltos son algo que siempre he disfrutado y en lo que he destacado, así que salir y ser capaz de pilotar una 500cc quita algo de presión. No tengo ningún problema en hacer saltos, solo que a veces me cuesta mucho aterrizar correctamente. Sin embargo, para salir y hacer una única clase y no tener que hacer mangas, tras mangas y más mangas, definitivamente quiero formar parte del juego.

¿Qué te pareció la carrera del año pasado?

Oh, fue increíble. Soy el mayor entusiasta que existe del motociclismo, aún más ahora que cuando corría. Nunca me pierdo una carrera, lo veo todo. No importa la disciplina o la zona horaria en la que estemos. Sin embargo, me da ganas de correr, así que esta es una gran oportunidad para formar parte de las carreras.

¿La falta de giros hace que las carreras de 500 sean más fáciles?

Honestamente, el único lugar en el que los 500 sobresalen es en los whoops y ese es el único lugar en el que todavía destaco, probablemente porque soy alto. Es mucho más rápido que una 450 y vibra bastante más. Mi tobillo derecho y mi rodilla derecha están bastante tocados y sufrieron hace unos años cuando corría. Mi rodilla estaba tan hinchada que no podía doblarla o sentarme durante semanas.

Correr con una 500 no hace nada más fácil, probablemente lo hace todo más difícil. Es divertido y suena increíble. Subes a cuarta velocidad y te agarras a ella al pasar los whoops. Es la sección más retorcida de todos los tiempos. ¡Es la leche!

Travis Pastrana (derecha) durante el Red Bull Straight Rhythm 2014 © Garth Milan/Red Bull Content Pool

¿Qué es lo que más te gusta de las carreras de dos tiempos?

Sinceramente, nunca me llamaron la atención los motores de cuatro tiempos. Los dos tiempos se sienten más ligeros, aunque ahora sé que los de cuatro tiempos no son mucho más pesados. ¿Son mejores las dos tiempos para las carreras? Absolutamente, no. No obstante, me gustan, sobre todo las 125 e incluso las 500, mucho más divertidas al tener que trabajar la relación de cambio más que una 450 4T.

Con una 450, puedes dejarla en segunda o tercera velocidad y no importa. Con un motor de dos tiempos, siempre tienes que estar en el régimen de potencia correcto. Ves a los chavales del Freestyle comprándose sus propias motos solo para correr en dos tiempos. Es justo lo que siempre he montado.

¿Qué opinas del tema retro de Straight Rhythm?