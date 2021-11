Tiene que dominar todas las áreas de juego. En 3 minutos, con un solo balón y en modo batalla, va alternando turnos de 30 segundos con su oponente en los que tiene que demostrar ser el mejor en 5 aspectos: la dificultad de sus trucos; la creatividad o, en otras palabras, demostrar que los trucos son suyos y no solo copias; la variedad, no hacer siempre lo mismo; el control, crucial, ya que no puedes estar perdiendo el balón constantemente; y el último, el más importante para mí, el flow, porque no es el qué haces sino cómo lo haces. No vale ser el más técnico si lo haces sin emoción o como un robot.

Y si ya eres bueno en freestyle, te diría que construyas tu propio estilo. Eso es lo que la gente recuerda, no la técnica que tienes. Crea tu propio héroe, no quieras ser Spiderman.

El mejor momento de mi carrera fue el primer Red Bull Street Style, en 2008. Tres años antes yo era jugador profesional de fútbol, pero me lesioné durante dos años, me quedé sin equipo, sin dinero, mis padres no me entendían... y entonces me proclamé como campeón del mundo de freestyle

