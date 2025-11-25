6 consejos y trucos para convertirte en el ganador de Red Bull Tetris® 2025

Con cualquier persona mayor de 18 años elegible para competir por el título de ganador de Red Bull Tetris®, lo justo es que tengas la mejor oportunidad posible para mostrarle al mundo de lo que eres capaz. Así que aquí van algunos consejos clave, cortesía de los propios desarrolladores del juego Red Bull Tetris®.

Sigue leyendo para conocer todos los detalles sobre tu nueva (no tan) secreta ventaja favorita: el Tetrimino Dorado.

01 Potenciadores

¿A quién no le gustan los potenciadores? Pero, como muchas de las mejores cosas en la vida, vale la pena esperar el momento adecuado para usarlos y asegurarte de que estás en la posición perfecta para lograr el mayor impacto. La paciencia es clave… aunque no demasiada, como estás a punto de descubrir.

02 Replantea tu estrategia de Tetris

¿Alguien dijo “ten paciencia”? Tendrían razón… hasta cierto punto, porque en Red Bull Tetris solo tienes tres minutos para demostrarle al mundo de lo que eres capaz. Así que sí, sé paciente, pero no demasiado. Respira hondo, lo tienes todo bajo control.

03 Prioriza

Para aumentar realmente tu puntuación, concéntrate en eliminar líneas de forma rápida y eficiente para incrementar tu multiplicador. Con solo tres minutos para alcanzar ese puntaje alto, no se trata solo de sobrevivir, también importa la velocidad mental y tomar las decisiones correctas, una y otra vez, lo más rápido posible.

04 No te olvides de usar la función de “guardar” (“hold”)

Como en la mayoría de juegos de Tetris, Red Bull Tetris incluye una función de “en cola” o *Hold Queue*. ¿Pero para qué sirve? Si el espacio de “Hold” en la parte superior izquierda está vacío y no sabes qué hacer con el Tetrimino actual —o quieres guardarlo para un combo más avanzado— simplemente guárdalo para más adelante. Luego, cuando estés listo, puedes volver a intercambiarlo y ponerlo en juego. Es fácil una vez que le agarras el truco.

También deberías prestar atención a la “cola de próximos” o *Next Queue* en la parte superior derecha del espacio de juego. ¿Adivina para qué sirve? Exacto, te muestra qué Tetrimino viene a continuación, algo vital si quieres llegar a la Final Nacional de tu país.

05 Es una carrera, no una maratón

Red Bull Tetris es fácil de aprender, pero difícil de dominar. Le agarrarás el ritmo en poco tiempo, pero para vencer al resto, tendrás que convertirte en el mejor. ¿Cómo lograrlo? Practicando. Cada partida que juegues, haya salido bien o no, siempre será una oportunidad de aprendizaje. Mantén el enfoque, la calma y practica constantemente. Así, poco a poco podrás reconocer patrones, reaccionar más rápido y obtener puntajes más altos.

06 El Tetrimino Dorado: tu ventaja (no tan) secreta

The Red Bull Tetris® Golden Tetrimino © Red Bull

El torneo Red Bull Tetris incluye un Tetrimino Dorado especial que puede cambiar por completo el rumbo del juego si se usa correctamente. Lo ideal es utilizarlo de forma estratégica, así que piensa bien cuándo —y cómo— emplearlo durante la partida. Prueba diferentes ubicaciones y momentos para sacarle el mayor provecho y maximizar tu puntuación.

¡Nos vemos en el juego!

¡Las clasificatorias globales de Red Bull Tetris ya están abiertas para jugadores mayores de 18 años! Red Bull Tetris es una versión vertiginosa y de tres minutos del clásico juego, diseñada para partidas rápidas, llenas de acción, donde la estrategia inteligente es clave. Si quieres tener una oportunidad de convertirte en ganador, prueba aplicar estos consejos de los desarrolladores de Red Bull Tetris para llevar tu juego al siguiente nivel y tener la chance de llegar a la Final Mundial de Red Bull Tetris, que se llevará a cabo en Dubái del 11 al 13 de diciembre de 2025. Descubre más y empieza a jugar aquí.