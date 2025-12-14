Conoce al ganador absoluto de Red Bull Tetris® que hizo historia en Dubái

En una noche de primicias mundiales, Fehmi Atalar, de Turquía, tuvo la mayor primicia de todas, al dominar la acción y alzarse con la primera corona mundial de Red Bull Tetris® de la historia con 2.800 drones mostrando su partida de la Gran Final contra el peruano Leo Solórzano en el Dubai Frame. ¡Fue la primera partida oficial de Tetris jugada en directo en el cielo!

"Después de las semifinales dije que si ganaba, sería un gran logro para mi país y para mí mismo. Así que es una auténtica locura ganar hoy, es surrealista", declaró Atalar, que llegó a la Final Mundial con una temible reputación por su velocidad de juego y se clasificó en primer lugar en las rondas de clasificación.

Dije que si ganaba, sería un gran logro para mi país y para mí mismo Fehmi Atalar

Los espectadores del monumental Dubai Frame disfrutaron de un espectáculo con 4.000 drones en total, así como de música en directo preparada especialmente para el evento y de apariciones de invitados especiales. Pero la emoción alcanzó su punto álgido cuando llegó el momento del juego: tras más de 7 millones de partidas jugadas en eliminatorias, Finales Nacionales en 60 países y un día entero de eliminatorias de la Final Mundial, todo se reduciría a una intensa Gran Final de 10 minutos disputada por los dos mejores jugadores de Red Bull Tetris del mundo.

The show featured live music, special guests and 4,000 drones in all © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Para empezar, los dos se enfrentaron en una prefinal de 3 minutos, y el ganador se ganó el derecho a determinar el orden de juego en el formato de un solo jugador de la Gran Final. Al ganar la prefinal, Atalar eligió jugar en segundo lugar en la decisiva final. Los contrincantes tendrían cada uno exactamente 5 minutos de juego para lograr la puntuación ganadora, con sus Tetriminos creados en tiempo real por una flota de 2.800 drones: 1.400 por cada jugador.

El momento fue histórico. Nadie había visto nunca jugar al Tetris así. Pero con la música resonando en el aire del desierto y el público conteniendo la respiración, los drones mostraron con precisión cada caída, rotación y caída de los Tetriminos en tiempo real.

Solórzano fijó la puntuación a batir: 57.164.

Y entonces, con el resultado descansando sobre sus hombros, Atalar hizo honor tranquilamente a su reputación. Mientras los drones se elevaban hasta la cima de la estructura de 150 metros de altura del Dubai Frame, la puntuación se apilaba casi demasiado rápido para seguirla. Y cuando el reloj se agotó, la victoria era suya con una puntuación final de 168.566.

Atalar playing the drones in the Grand Final © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Los preparativos para la gran noche

La final en el Frame había estado precedida por un día de acción feroz en el que los ganadores nacionales se reunieron en el impresionante destino Terra Solis, en las Dunas Árabes. En el orden del día: rondas de clasificación, seguidas de los enfrentamientos 1 contra 1 que acabarían determinando a los dos finalistas que disputarían el importantísimo partido en el Frame.

El día en Terra Solis ya era una experiencia única en la vida, pero rápidamente se extendió un murmullo por todo el recinto cuando llegaron dos de los nombres más importantes del Tetris: el inventor del juego, Alexey Pajitnov, y el hombre que lo dio a conocer al mundo, Henk Rogers, charlaron y se hicieron selfies con los jugadores que conocieron: para muchos, una oportunidad de conocer a sus héroes.

Por último, llegó el momento de las semifinales, en las que Atalar triunfó sobre el ganador nacional de Corea del Sur y Solórzano derrotó a un oponente de Francia para ganarse un puesto en la histórica Gran Final.

Solórzano celebrates winning his semi-final © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

La Final Mundial Red Bull Tetris de Dubai fue la culminación de un nuevo torneo que da un giro de alta velocidad al juego clásico con rondas de 3 minutos, cambios de gravedad, aumentos de velocidad y potenciadores especiales. El torneo pasó literalmente del teléfono al dron, ya que en la fase clasificatoria los participantes de 60 países jugaron directamente en sus dispositivos móviles. Después, el juego se trasladó al PC para los grupos de la Final Nacional y la Final Mundial, antes de la inolvidable partida final en drones.

Este evento fue único. No se puede describir con palabras Fehmi Atalar

Entre los socios de Red Bull Tetris para la Final Mundial se encontraban el Departamento de Economía y Turismo de Dubai, Careem, Worldwide City Sightseeing y X Dubai.

"En [mis] cinco años de experiencia con el Tetris, éste ha sido el mejor momento, y este acontecimiento ha sido único en su género. No se puede describir con palabras", concluyó Atalar. "Conseguí jugar como una máquina, y aunque podría haber hecho las cosas un poco más limpias, logré una carrera impecable y no perdí ni un solo punto en ninguna de mis partidas, así que estoy muy contento".

Más información sobre Red Bull Tetris y la Final Mundial aquí .