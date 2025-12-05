7 increíbles Finales Nacionales de Red Bull Tetris® que cambiaron el juego

Gaming
Tras más de 7 millones de partidas clasificatorias de Red Bull Tetris® disputadas en todo el mundo, los mejores jugadores de 60 países se enfrentaron en sus respectivas Finales Nacionales. En juego: la oportunidad de representar a su país en la Final Mundial en Dubái.
Ya fuera en India o Italia, Canadá o España, cada país dejó su propia huella en el torneo con experiencias inolvidables para el público. Aquí tienes solo algunas:
Austria
La Final Nacional tuvo lugar no solo en el corazón de la capital austriaca, sino también en el epicentro del mayor festival de videojuegos del país, Game City Vienna. Celebrada en el espectacular Rathaus (Ayuntamiento), la competición de Red Bull Tetris fue sencillamente electrizante, y el ambiente incluyó música, demostraciones de BMX a cargo de Senad Grosic y mucho más.
EE. UU.
Una Final Nacional deslumbrante en Hollywood, Florida (Estados Unidos), se llevó a cabo en una maravilla de la ingeniería: el hotel y casino Seminole Hard Rock con forma de guitarra, donde el escenario de los competidores parecía suspendido sobre el agua de una piscina impresionante mientras luchaban por determinar al ganador. Demostraciones de parkour y la entrega del trofeo mediante un dron añadieron aún más espectáculo.
Egipto
La Final Nacional de Egipto ofreció un creativo parque de juegos para competidores y espectadores en el Boom Room de El Cairo, un espacio de entretenimiento social de 2.000 metros cuadrados. En una experiencia inmersiva, el público entusiasta siguió el trepidante gameplay rodeado de figuras y minijuegos inspirados en Tetris, y hasta pudo poner a prueba sus habilidades al volante de un simulador oficial de F1 de Red Bull.
Más escenas de finales nacionales alrededor del mundo:
Brasil
La fachada modernista de los años sesenta del Edificio Gazeta de São Paulo se transformó en el escenario perfecto para la Final Nacional de Brasil. Los espectadores llenaron la Avenida Paulista, la avenida más emblemática de la ciudad, para seguir el drama, disfrutando del clima primaveral, la música en vivo y un intenso gameplay mientras los duelos cara a cara reducían el campo hasta coronar a un ganador.
Canadá
Los mejores jugadores canadienses compitieron pieza a pieza por el título nacional mientras el moderno recinto Illuminarium de Toronto se convertía en una arena de Tetris única en su tipo. Los espectadores quedaron boquiabiertos mientras la tecnología de proyección de vanguardia mostraba el juego en directo en todas las paredes gigantes, y el DJ estrenaba un tema creado especialmente para el evento con voces del creador de récords Ludwig.
Italia
La final nacional de Italia fue uno de los puntos destacados de la convención anual Lucca Comics and Games —el mayor festival de cómics de Europa—, donde los visitantes pudieron competir en una clasificatoria especial de Red Bull Tetris para conseguir la última plaza disponible en la Final Nacional. A continuación, los mejores jugadores del país se enfrentaron mientras el público seguía cada movimiento en una pantalla gigante construida especialmente para la ocasión.
Francia
La última Final Nacional del torneo se celebró a orillas del Sena el 29 de noviembre, en el recinto François Mitterrand de la Biblioteca Nacional de Francia en París. Mientras el juego 1v1 se proyectaba sobre las icónicas torres de 24 pisos, las piezas que rotaban y caían hicieron que la Ciudad de la Luz brillara aún más.
La competición más increíble está aún por llegar, cuando la Final Mundial de Red Bull Tetris despegue en Dubái con más de 2.000 drones creando el primer Tetris oficial jugable en directo en el cielo. Aquí puedes seguir todas las noticias y actualizaciones de la Final Mundial.