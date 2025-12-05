Jugada de la Final Nacional del Red Bull Tetris® en Francia, proyectada sobre las torres de la Biblioteca Nacional de París, Francia, el 29 de noviembre de 2025.
© Florian Colas/Red Bull Content Pool
Gaming

7 increíbles Finales Nacionales de Red Bull Tetris® que cambiaron el juego

En todo el mundo, las primeras Finales Nacionales del torneo que da un nuevo giro a Tetris estuvieron repletas de experiencias de otro nivel.
Por Trish Medalen
3 minutos de lecturaPublished on

Esta historia es parte de

Red Bull Tetris®

What is Red Bull Tetris®?

1 Tour Stop

Red Bull Tetris® Final Mundial

Los mejores jugadores de 60 países se enfrentarán en Dubái para coronar al primer campeón mundial de Red Bull Tetris®, con el primer juego oficial de Tetris jugable en vivo en el cielo y mucho más.

United Arab Emirates
Tras más de 7 millones de partidas clasificatorias de Red Bull Tetris® disputadas en todo el mundo, los mejores jugadores de 60 países se enfrentaron en sus respectivas Finales Nacionales. En juego: la oportunidad de representar a su país en la Final Mundial en Dubái.
Ya fuera en India o Italia, Canadá o España, cada país dejó su propia huella en el torneo con experiencias inolvidables para el público. Aquí tienes solo algunas:

Austria

La Final Nacional tuvo lugar no solo en el corazón de la capital austriaca, sino también en el epicentro del mayor festival de videojuegos del país, Game City Vienna. Celebrada en el espectacular Rathaus (Ayuntamiento), la competición de Red Bull Tetris fue sencillamente electrizante, y el ambiente incluyó música, demostraciones de BMX a cargo de Senad Grosic y mucho más.
Vista de la Red Bull Energy Station en la Ciudad del Juego de Viena, Austria, el 12 de octubre de 2025.

La escena fuera del Rathaus

© Matthias Heschl/Red Bull Content Pool

EE. UU.

Una Final Nacional deslumbrante en Hollywood, Florida (Estados Unidos), se llevó a cabo en una maravilla de la ingeniería: el hotel y casino Seminole Hard Rock con forma de guitarra, donde el escenario de los competidores parecía suspendido sobre el agua de una piscina impresionante mientras luchaban por determinar al ganador. Demostraciones de parkour y la entrega del trofeo mediante un dron añadieron aún más espectáculo.
Los jugadores Coldless y Sodium reaccionan durante una reñida partida en la final nacional estadounidense del Red Bull Tetris® en Hollywood, Florida, EE.UU., el 22 de noviembre de 2025.

Los jugadores reaccionan en el escenario de EE.UU.

© Todd Gutierrez/Red Bull Content Pool

Egipto

La Final Nacional de Egipto ofreció un creativo parque de juegos para competidores y espectadores en el Boom Room de El Cairo, un espacio de entretenimiento social de 2.000 metros cuadrados. En una experiencia inmersiva, el público entusiasta siguió el trepidante gameplay rodeado de figuras y minijuegos inspirados en Tetris, y hasta pudo poner a prueba sus habilidades al volante de un simulador oficial de F1 de Red Bull.
Un asistente prueba un simulador oficial Red Bull F1 durante la Final Nacional Red Bull Tetris® en El Cairo, Egipto, el 11 de noviembre de 2025.

A los mandos del simulador de F1

© Mohamed Saber Kamal/Red Bull Content Pool

Más escenas de finales nacionales alrededor del mundo:
El trofeo del ganador se entrega mediante un dron en la Final Nacional de EE.UU. del Red Bull Tetris®, celebrada en el Seminole Hard Rock Hotel de Hollywood, FL, EE.UU., el 22 de noviembre de 2025.

En el evento de EE.UU., el trofeo del ganador se entregó mediante un dron

© Marv Watson/Red Bull Content Pool

La escena en el Centro de Convenciones de Barranco durante la Final Nacional de Red Bull Tetris® en Lima, Perú, el 14 de noviembre de 2025.

Los aficionados llenaron el Centro de Convenciones Barranco de Lima

© Enrique Castro Mendivil/Red Bull Content Pool

Los espectadores se sumergen en la acción durante la Final Nacional del Red Bull Tetris® en Praga, República Checa, el 10 de noviembre de 2025.

Los espectadores disfrutan del ambiente en la Final Nacional Checa en Praga

© Lukáš Wagneter/Red Bull Content Pool

Vista de la Final del Red Bull Tetris® Hong Kong en el centro comercial Mong Kok T.O.P. el 25 de octubre de 2025.

En Hong Kong fue protagonista en el nuevo centro comercial Mong Kok T.O.P.

© Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool

Senad Grosic despega en la Final Nacional de Austria en Viena

© Matthias Heschl/Red Bull Content Pool

Esa sensación cuando vas a representar a tu país en Dubai

© Mark Roe/Red Bull Content Pool

Cosplay de Tetrimino en la Final Griega, celebrada en un museo arcade

© Ronny Skevis/Red Bull Content Pool

Hacer un picnic mientras se ve el juego fue una noche divertida en Taiwán

© Scarlett Peng/Red Bull Content Pool

La Final de la India fue uno de los momentos culminantes de la DreamHack

© Focus Sports/Red Bull Content Pool

Espectadores reaccionan ante el juego en la Final Nacional de EE.UU.

© Marv Watson/Red Bull Content Pool

Brasil

La fachada modernista de los años sesenta del Edificio Gazeta de São Paulo se transformó en el escenario perfecto para la Final Nacional de Brasil. Los espectadores llenaron la Avenida Paulista, la avenida más emblemática de la ciudad, para seguir el drama, disfrutando del clima primaveral, la música en vivo y un intenso gameplay mientras los duelos cara a cara reducían el campo hasta coronar a un ganador.
Una vista de la Final Nacional de Red Bull Tetris® en São Paulo, Brasil, el 13 de noviembre de 2025.

Vista desde la Avenida Paulista

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Canadá

Los mejores jugadores canadienses compitieron pieza a pieza por el título nacional mientras el moderno recinto Illuminarium de Toronto se convertía en una arena de Tetris única en su tipo. Los espectadores quedaron boquiabiertos mientras la tecnología de proyección de vanguardia mostraba el juego en directo en todas las paredes gigantes, y el DJ estrenaba un tema creado especialmente para el evento con voces del creador de récords Ludwig.
DJ Bishu toca un set en la Final Nacional Canadiense 2025 de Red Bull Tetris® en Toronto.

DJ Bishu toca un set en Toronto

© Mack Kalish/Red Bull Content Pool

Italia

La final nacional de Italia fue uno de los puntos destacados de la convención anual Lucca Comics and Games —el mayor festival de cómics de Europa—, donde los visitantes pudieron competir en una clasificatoria especial de Red Bull Tetris para conseguir la última plaza disponible en la Final Nacional. A continuación, los mejores jugadores del país se enfrentaron mientras el público seguía cada movimiento en una pantalla gigante construida especialmente para la ocasión.
Espectadores observan la Final Nacional del Red Bull Tetris en Lucca, Italia, el 29 de octubre de 2025.

Los aficionados ven cómo se desarrolla la acción en la Final de Italia

© Andrea Zaffaroni/Red Bull Content Pool

Francia

La última Final Nacional del torneo se celebró a orillas del Sena el 29 de noviembre, en el recinto François Mitterrand de la Biblioteca Nacional de Francia en París. Mientras el juego 1v1 se proyectaba sobre las icónicas torres de 24 pisos, las piezas que rotaban y caían hicieron que la Ciudad de la Luz brillara aún más.
Vista de la Final Nacional del Red Bull Tetris proyectada sobre la Biblioteca Nacional Francesa en París, Francia, el 29 de noviembre de 2025.

La Final Nacional Francesa se pudo ver desde el otro lado del Sena

© Florian Colas/Red Bull Content Pool

La competición más increíble está aún por llegar, cuando la Final Mundial de Red Bull Tetris despegue en Dubái con más de 2.000 drones creando el primer Tetris oficial jugable en directo en el cielo. Aquí puedes seguir todas las noticias y actualizaciones de la Final Mundial.

