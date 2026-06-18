Entre bastidores: el papel de un piloto reserva en la F1

Un piloto reserva es el plan B del equipo, el primero en entrar en acción si uno de los titulares no puede competir por enfermedad, lesión o cualquier circunstancia imprevista. Debe mantenerse en plena forma y estar preparado para responder en cualquier momento. Sin embargo, su trabajo va mucho más allá de esperar una llamada. También desempeña un papel esencial en el desarrollo del coche, dedicando horas a preparar cada Gran Premio y a probar soluciones técnicas para el futuro.

01 ¿Quiénes son los pilotos reserva?

Oracle Red Bull Racing y Visa Cash App RB Team cuentan con una potente nómina de pilotos reserva listos para intervenir cuando sea necesario. Yuki Tsunoda es actualmente el piloto oficial de pruebas y reserva de Red Bull Racing y Racing Bulls, un papel que asumió después de dejar su asiento como piloto titular en favor de Isack Hadjar .

Si Max Verstappen , Hadjar, Liam Lawson o Arvid Lindblad no pudieran competir, Tsunoda está preparado para ocupar su lugar. "Estoy decidido a trabajar más duro que nunca con Red Bull como piloto de pruebas y reserva para seguir creciendo con el equipo y demostrar que merezco un sitio en la parrilla", afirmó el japonés.

Yuki Tsunoda se detiene para firmar autógrafos a los aficionados © Getty Images/Red Bull Content Pool

02 ¿Con qué frecuencia sustituyen a los pilotos titulares?

No es algo habitual, pero varios pilotos de la actual parrilla encontraron su oportunidad en la Fórmula 1 ejerciendo como sustitutos. Lawson debutó cubriendo la baja de Daniel Ricciardo en el Gran Premio de los Países Bajos de 2023 y más tarde reemplazó al australiano en Visa Cash App RB Team durante la parte final de la temporada 2024. Por su parte, Oliver Bearman dio el salto con Ferrari en el Gran Premio de Arabia Saudí de 2024 después de que Carlos Sainz fuera hospitalizado por una apendicitis, antes de incorporarse a tiempo completo a Haas.

George Russell también aprovechó una oportunidad similar. Aunque competía con Williams, sustituyó a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Baréin de 2020 cuando el siete veces campeón del mundo contrajo COVID-19. Su actuación fue tan convincente que acabó ganándose un asiento permanente en Mercedes.

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Pero formar parte del grupo de pilotos reserva implica estar presente en el paddock durante los fines de semana de carrera, y eso puede abrir puertas. Valtteri Bottas y Sergio Pérez , por ejemplo, fueron fichados por Cadillac para la temporada de debut del equipo estadounidense después de pasar un año alejados de la competición como pilotos de reserva.

03 ¿Hay otras ocasiones en las que un piloto reserva puede conducir un F1?

En dos Grandes Premios por temporada, los equipos están obligados a ceder el coche a un piloto "rookie" durante la primera sesión de entrenamientos libres. Es una parte fundamental del desarrollo de nuevos talentos, aunque en una temporada marcada por el mayor cambio reglamentario de la historia reciente de la Fórmula 1 , cada minuto de rodaje resulta especialmente valioso. Un rookie es un piloto que ha disputado un máximo de dos Grandes Premios. En muchos equipos esa responsabilidad recae sobre el piloto reserva, pero en Red Bull Racing Tsunoda queda excluido al acumular ya cinco temporadas en la categoría.

El piloto novato Ayumu Iwasa en la FP1 del Gran Premio de Barcelona © Getty Images/Red Bull Content Pool

En la reciente sesión celebrada en Barcelona, esa labor recayó en Ayumu Iwasa , integrante del Red Bull Junior Team. Sin embargo, Iwasa no solo es el vigente campeón de la Super Formula, sino también el piloto con más experiencia en Fórmula 1 dentro del programa júnior. La sesión de Barcelona supuso su segunda aparición en entrenamientos con Red Bull Racing, aunque anteriormente ya había pilotado en cuatro ocasiones para Racing Bulls.

El piloto de desarrollo Sébastien Buemi © Getty Images/Red Bull Content Pool

04 ¿Qué hace un piloto reserva?

Además de estar preparado para competir, gran parte de la carga de trabajo de un piloto reserva se desarrolla en la fábrica, al volante del simulador. Con el tiempo de pruebas en pista tan limitado en la Fórmula 1 actual, una buena parte del trabajo de desarrollo se traslada al entorno virtual. Respaldado por estrategas, ingenieros e inteligencia artificial, el simulador es capaz de reproducir con enorme precisión los circuitos, el comportamiento del coche y los cambios de reglajes. Se utiliza tanto para preparar los monoplazas para el siguiente Gran Premio como para probar motores y tecnologías de futuras temporadas.

"La mayor parte de mi trabajo consiste en estar en el simulador durante los fines de semana de carrera; lo llamamos apoyo en competición", explica Buemi. "Solo disponemos de sesiones de dos horas los viernes, así que hay poco margen para probar muchas cosas. En el simulador puedes rodar todo lo que necesites".

"Intentamos que el coche virtual se comporte de una forma muy parecida al real en pista y, a partir de ahí, exploramos diferentes configuraciones. La idea es encontrar la forma de hacer que el coche sea más rápido".

Lo más parecido: el moderno simulador de F1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Este programa comienza el jueves. Los resultados se comparten con los equipos que trabajan tanto en la fábrica como en el garaje del circuito, para que los ingenieros puedan aplicar las conclusiones antes de la primera sesión de entrenamientos libres. Después de cada tanda, el equipo del simulador vuelve a la carga para seguir evaluando soluciones hasta encontrar la puesta a punto ideal. Cuando termina la FP3, el coche ya está listo para la clasificación.

05 ¿Qué hace un piloto reserva en el circuito?

Una vez finalizado el trabajo en la fábrica el sábado, el piloto reserva se dirige al aeropuerto para tomar el primer vuelo disponible hacia el Gran Premio y llegar al circuito descansado y listo para competir el domingo si fuera necesario. Por la mañana participa en las reuniones previas a la carrera y comparte con ingenieros y pilotos titulares toda la información recopilada durante el trabajo en el simulador.

Es una función especialmente importante en 2026, una temporada marcada por un nuevo ciclo reglamentario. El piloto reserva recoge las impresiones de los pilotos sobre el comportamiento del coche, cómo quieren que responda y qué aspectos necesitan mejorar, colaborando con los ingenieros para transformar esas sensaciones en ganancias de rendimiento.

El piloto Ayumu Iwasa en la pista durante la FP1 del GP de Barcelona © Getty Images/Red Bull Content Pool

Para Tsunoda, esta faceta del trabajo surge de forma natural. Tras años colaborando con Racing Bulls y Red Bull Racing, conoce perfectamente el lenguaje interno, los procedimientos y a las personas que forman parte de ambos equipos. Su aportación no se limita a la velocidad al volante, sino también a su capacidad para interpretar los datos y explicar con precisión qué está haciendo el coche en cada momento.

06 ¿Cómo mantienen la concentración los pilotos reserva?

Como atletas de élite, los pilotos cuidan su preparación física tanto en el gimnasio como a través de la alimentación. Mantener una buena condición física y unos hábitos de sueño adecuados resulta fundamental para conservar la concentración y el rendimiento. Además, cuando el equipo compite al otro lado del mundo, tanto el piloto como los ingenieros del simulador deben adaptar sus horarios a la zona horaria del Gran Premio, lo que a menudo implica jornadas poco convencionales.

Tsunoda pasa buena parte de su tiempo en el simulador realizando pruebas y evaluando configuraciones, una tarea que exige un elevado nivel de concentración. Buemi, por su parte, compagina su labor como reserva con su participación en el Campeonato del Mundo de Resistencia, donde recientemente ganó las 6 Horas de Monza. Mientras tanto, Iwasa combina sus funciones de reserva con la defensa de su título en la Super Formula japonesa .

Buen espíritu deportivo: Tsunoda participa en la Wings for Life World Run © Greg Coleman for Wings for Life World Run

07 ¿Tienen otras responsabilidades los pilotos reserva?

El papel de un piloto reserva va mucho más allá del garaje. También actúa como embajador del equipo, participando en actividades con los medios de comunicación, eventos para patrocinadores y acciones dirigidas a los aficionados. Tsunoda, gracias a su estilo de pilotaje agresivo, su sentido del humor y una enorme legión de seguidores, encaja perfectamente en ese perfil. En Red Bull Racing, además, estas funciones incluyen participar en exhibiciones con monoplazas de demostración. Buemi, por ejemplo, ha conducido un Fórmula 1 por pasos de montaña, lagos helados e incluso playas de escenarios tan espectaculares como inesperados.