llevó las cosas a otro nivel, con la mejor gran final que hemos visto en cualquier evento hasta ahora. Tuvimos la suerte de disfrutar de un thriller de siete partidas hasta la llamada final de GG, creando instantáneamente un momento icónico en la larga historia del Age of Empires II competitivo.

Pero antes de la gran final hubo que superar toda una competición, con 16 de los mejores jugadores del mundo luchando por una parte del enorme premio de 30.000 dólares. Ocho fueron invitados directamente, mientras que los otros ocho tuvieron que luchar en las concurridas eliminatorias abiertas, en las que varios grandes jugadores no tuvieron la posibilidad incluso de llegar al gran evento.

La competición no defraudó: vimos remontadas alocadas, partidas muy reñidas y jugadores que aguantaron hasta el final para probar todas las formas posibles de lograr una victoria poco probable. Pero después de dos fines de semana de partidas, nos quedamos con sólo dos jugadores que lucharon para convertirse en el campeón de la Red Bull Wololo IV.

y subcampeón del Wololo III siempre fue uno de los favoritos al llegar al evento, dadas sus impresionantes actuaciones en las ediciones anteriores. Sin embargo, al ser la competición de Red Bull Wololo más numerosa, su puesto en la final no estaba en absoluto garantizado. Fue encuadrado en el Grupo B -que algunos dirían que es uno de los más fáciles de la competición- y dominó durante todo el primer fin de semana de juego. Dos victorias relativamente sencillas le permitieron acceder a la fase eliminatoria como ganador del grupo, lo que le permitió enfrentarse en cuartos de final a Morten "MbL" Levernes.