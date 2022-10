Todo lo que necesitas saber antes de Red Bull Wololo: Legacy

está a la vuelta de la esquina, reuniendo a los mejores jugadores de Age of Empires de todo el mundo para la batalla definitiva en el Castillo de Heidelberg, Alemania. Por primera vez en la historia de Red Bull Wololo, se presentarán tres juegos de Age of Empires, con el regreso de Age of Empires II: Definitive Edition, junto con Age of Empires IV y un evento especial para el Age of Empires original: Definitive Edition.