El último castillo ha caído, y los soldados vuelven a sus casas. Red Bull Wololo: Legacy ha finalizado y, a medida que el polvo se asienta, podemos ver lo increíble que fue el evento. Algunos de los mejores jugadores de la serie Age of Empires se reunieron para poner a prueba su poderío, y los resultados podrían no ser los que esperabas.

Una de las partes más emocionantes de Red Bull Wololo: Legacy fue la oportunidad para que los mejores jugadores de la escena competitiva de Age of Empires I de Vietnam mostraran su talento al mundo. En una emocionante Gran Final al mejor de cinco, Nguyễn 'Chim Sẻ Đi Nắng' Bình -uno de los jugadores de Age of Empires I con más éxito de la escena- se enfrentó a Nguyễn 'BiBi' Hùng, que había demostrado ser un duro rival durante las primeras fases del torneo.

