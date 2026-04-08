Revive los mejores momentos de Red Bull Wololo: Londinium

El último castillo ha sido asediado y los soldados de todas las épocas emprenden el regreso a casa: amigos, Red Bull Wololo: Londinium ha llegado a su fin. El Royal Albert Hall de Londres, Inglaterra, ha quedado en silencio, el público que llenaba el recinto se ha dispersado y el polvo se ha asentado tras un día final increíble de acción de Age of Empires.

Algunos de los mejores jugadores de Age of Empires del mundo se dieron cita en la icónica capital para una jornada definitiva cargada de espectáculo tanto en Age of Empires IV como en Age of Empires II: Definitive Edition. Veteranos de anteriores Red Bull Wololo volvieron a la arena junto a nuevos aspirantes, todos dispuestos a ofrecer un show inolvidable a base de batallas absorbentes y decisiones milimétricas.

Si te lo perdiste, aquí tienes lo más destacado de una final vibrante desde la capital británica.

01 Age of Empires IV - MarineLorD revalida su corona y logra el tricampeonato

Wam01 y MarineLorD se enfrentaron en el Royal Albert Hall © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Jugadores de todo el mundo aterrizaron en Londres con el objetivo de destronar al vigente campeón, Alexis 'MarineLorD' Eusebio, pero el bicampeón demostró ser imbatible en su camino hacia la gran final.

El francés es, sin duda, uno de los mejores competidores de Age of Empires IV del planeta, y desde el primer torneo de este título en el Red Bull Wololo: Legacy de 2022, MarineLorD ha ejercido un dominio férreo sobre la competición, levantando el trofeo en dos ocasiones consecutivas… y ahora suma un tercero a su colección.

Como primer cabeza de serie en el clasificatorio online Road to Wololo: Londinium 1, MarineLorD firmó un recorrido casi perfecto, cediendo solo un mapa en su camino de cuatro partidos hacia la clasificación.

MarineLorD consiguió su tercera victoria consecutiva © Mark Roe/Red Bull Content Pool Quotation Solo quería divertirme y no ponerme demasiada presión Alexis 'MarineLorD' Eusebio

Ya en el evento presencial, su semifinal ante el canadiense Adam '1puppypaw' Svoboda también tuvo un claro color. En el escenario del Odeon Luxe en Leicester Square, Londres, se adelantó 2-0 en la serie al mejor de cinco, antes de que 1puppypaw recortara distancias en un tercer mapa muy disputado (2-1). MarineLorD reaccionó en el cuarto mapa, Socotra, cerrando la serie y asegurando su plaza en la gran final.

Su rival, otro canadiense, Daniel 'Wam01' Svoboda, también arrasó en su clasificatorio online —perdiendo solo cinco mapas en total— y mantuvo esa línea en semifinales frente al español Juan 'VortiX' Durán. Wam01 tomó ventaja de 2-0, cedió el tercer mapa, pero sentenció la serie en el cuarto para meterse en la final.

Ya en el duelo decisivo, ambos protagonizaron una de las series más igualadas del torneo, intercambiando mapas hasta llevar el enfrentamiento al quinto y definitivo, tras el 2-2 que llegó con el cuarto mapa para Wam01, sin un claro favorito desde el inicio.

MarineLorD logró ir inclinando la balanza poco a poco, obligando a Wam01 a resistir y remar a contracorriente mientras sus ejércitos iban cayendo. El francés encadenó combate tras combate hasta asestar el golpe final en el minuto 18, sellando la victoria y su tercer título consecutivo.

“Solo quería divertirme y no ponerme demasiada presión”, declaró MarineLorD tras la partida. “Ha sido muy igualado y, al final, [Wam01] ha jugado muy bien”.

02 Age of Empires II: Definitive Edition – Hera firma la remontada perfecta y revalida el título

Hera se esforzó al máximo para conseguir su victoria © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Kai 'Liereyy' Kallinge es un habitual de las grandes finales de Red Bull Wololo, y la edición de este año en Londres no fue la excepción. El bicampeón del torneo disputó su sexta gran final y volvió a ofrecer un espectáculo a la altura.

Accedió a la competición de Age of Empires II a través del Ranked Ladder Qualifier online, donde terminó tercero, lo que le situó en el Grupo B. Como era de esperar de uno de los mejores jugadores del mundo, Liereyy superó a sus rivales con un registro casi impecable: solo perdió un mapa en sus tres victorias al mejor de tres, asegurando el pase directo a semifinales.

Allí se enfrentó al uruguayo Sebastian 'Sebastian' Gastelumendi, el único que había logrado arrebatarle un mapa en la fase de grupos, pero esta vez Liereyy no dejó margen para la sorpresa. En un duelo al mejor de siete, dominó con un contundente 7-0, asegurando su presencia en la final por la vía rápida.

El canadiense Hamzah 'Hera' El-Baher ha sido una figura constante en los Red Bull Wololo, con actuaciones brillantes que le llevaron a ser subcampeón en dos ocasiones. Tras conquistar el título en Red Bull Wololo: El Reinado de Age of Empires II, llegó a Londinium como defensor del trono, y su recorrido no defraudó al público.

Al igual que Liereyy, Hera comenzó en el Ranked Ladder Qualifier online y, tras terminar primero, quedó encuadrado en el Grupo A. Tres partidos, tres victorias y solo tres mapas cedidos le dieron el pase directo a semifinales. Allí se midió al campeón de Red Bull Wololo 2021, Ørjan 'TheViper' Larsen, pero el noruego no pudo seguirle el ritmo: Hera barrió 4-0 sin fisuras.

Con la gran final definida, Hera y Liereyy estaban listos para protagonizar un duelo para la historia.

Liereyy se llevó los tres primeros mapas con relativa comodidad, pero en una serie al mejor de nueve aún quedaba mucho por jugar. Hera cambió de marcha y respondió con tres victorias consecutivas para igualar el marcador 3-3, convirtiendo la final en un nuevo mejor de tres. El séptimo mapa, en Rampart, marcó un punto de inflexión: un toma y daca constante en el que ninguno lograba imponerse.

Ambos jugadores sumaban bajas y avances con sus civilizaciones, pero la igualdad era total, llevando la partida al límite tras 1 hora y 15 minutos. Hera, sin embargo, encontró el momento clave tras destruir los castillos de Liereyy y arrasar a sus paladines; con mayor puntuación, se llevó la victoria y puso el 4-3 a su favor.

Hera tuvo que resetearse mentalmente para remontar tres partidos en contra © Jake Turney/Red Bull Content Pool Quotation Me encanta este evento Hamzah 'Hera' El-Baher

Con el punto de partido a favor de Hera, Liereyy necesitaba dar un paso más en el octavo mapa, y ambos lo dieron todo. Con Hera jugando con armenios y Liereyy con Wu, los ejércitos crecieron y chocaron en enfrentamientos espectaculares por todo el mapa.

Tras una hora y cinco minutos de intercambio constante, Hera empezó a imponerse, inclinando la balanza a su favor con resistencia y estrategia, desgastando a su rival hasta tomar el control. Con los castillos cayendo y un gran combate decantándose de su lado, Liereyy escribió “GG” en el chat mientras el ejército de Hera asestaba el golpe final. A pesar de ir perdiendo 0-3, Hera logró una remontada total, encadenando cinco victorias seguidas para revalidar su título de Age of Empires II en Red Bull Wololo.

“Estoy absolutamente eufórico, y el público ha sido increíble. Gracias a todos los que estáis aquí, y lo primero, GGWP para Liereyy, creo que ha jugado a un nivel altísimo hoy”, declaró Hera tras la final. “Siempre digo lo peligroso que es Liereyy, y en esos tres primeros mapas cometí algunos errores que pagué caro. Tuve que resetear mentalmente para volver y cambiar la dinámica, y me alegro muchísimo de haberlo conseguido”.

“Me encantan los juegos que te llevan al límite”, añadió Hera. “Solo tienes que mantener la cabeza fría y tratar de hacer la mejor jugada posible, nada más”, aconsejó al ser preguntado por su remontada. “Me encanta este evento”, concluyó Hera. “El anterior era mi favorito, pero ahora este Red Bull Wololo es mi evento favorito