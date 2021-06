Christian Maurer está en el séptimo cielo tras dominar la Red Bull X-Alps

Zell am See

Pero ni la nueva ruta ni algunas de las nuevas reglas creadas para intentar igualar el campo de juego han conseguido desbancar a Maurer que, simplemente, no tiene rival cuando se trata de volar su parapente sobre los Alpes. Después de una batalla increíblemente dura, con competidores pisándole los talones más que nunca, el suizo logró una de sus victorias más impresionantes hasta la fecha, llegando a la meta en Zell am See (Austria) después de tres días seguidos de laaaargos vuelos a sus espaldas.

El día 8 llegó más rápido de lo esperado. Maurer tuvo que llegar al punto de inflexión final en Schmittenhöhe a tiempo para volar hasta la línea de meta y aterrizar sobre la plataforma hinchable de Zell Am See. A pesar de encontrarse a más de 100 km de distancia, en el lado sur del Parque Nacional Hohe Tauern, una zona estricta de no despegue y aterrizaje de emergencia, aterrizó en el último turnpoint con horas de sobra, reclamando su increíble séptima victoria con mucho estilo.

