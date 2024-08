Dónde encontrar todas las armas raras en Red Dead Redemption 2

The rare pirate cutlass can be found on an abandoned boat that’s on an island just south of the Saint Denis bridge. It features a long snapped blade which gives it a longer range than most melee weapons, which is perfect for when you need to look cool in a 1v1 with a bayou gator. La espada pirata se puede encontrar en un barco abandonado que se encuentra en una isla al sur del puente Saint Denis. Cuenta con una hoja larga y rota que le da un alcance más largo que la mayoría de las armas cuerpo a cuerpo, lo que es perfecto para cuando necesitas lucir genial en un 1v1 con un caimán de pantano.