Por qué el título de RedLac en la eMLS Cup marca un punto clave

La estrella de RBLZ , Alfie ' RedLac ' Calder, ha ganado la eMLS Cup 2026 tras derrotar en la final a K1John, de Austin FC, consiguiendo el título para Toronto FC.

Se trata de su primera gran victoria como jugador profesional de EA Sports FC, tras haber comenzado a competir en la temporada 2021. Este triunfo lo eleva a un nuevo escalón dentro de la escena y le abre la puerta a competir en el auténtico escenario mundial, enfrentándose a campeones consolidados y a los mejores del juego.

01 Por qué se siente como un momento decisivo

Este se percibe como un punto de inflexión no solo por ser su primer gran título, sino por las oportunidades que le abre. “Este es el mejor momento de mi vida. No puedo hablar. Siempre digo que soy bueno remontando. Cuando estoy abajo, no me rindo”, afirmó justo antes del enfrentamiento final.

En la temporada de esports de FC 26, terminó entre los ocho mejores de la ePremier League, y la mayoría de sus participaciones se habían saldado con resultados de nivel medio. Esta victoria es una demostración real de su calidad, que le otorga reconocimiento tanto entre los aficionados como entre los propios jugadores.

Mira la emotiva reacción de RedLac tras la victoria:

Este triunfo no llega porque RedLac se haya impuesto en un cuadro débil; ha elevado su nivel, ha derrotado a jugadores experimentados y, con ello, probablemente haya firmado el despegue definitivo de su carrera. “Quería el trofeo, quería ser campeón”, dijo tras recibirlo. No pensaba en lo que vendría después: ganar era el objetivo, y es fácil imaginar que ahora querrá más.

02 Las actuaciones que marcaron su camino

RedLac describió la victoria como "el mejor momento de mi vida" © Kristin Wentzlaff

Aunque se mostró sólido durante todo su recorrido en el torneo de la eMLS, hubo dos actuaciones que definieron realmente el camino de RedLac.

En la semifinal, frente a Stingray, llegó a estar 3-0 abajo en los primeros compases del partido. Bajo presión, obligado a reaccionar, cambió su planteamiento: fue más agresivo, tomó la iniciativa y terminó ganando 8-4, dejando claro su potencial ofensivo y su capacidad para responder cuando más importaba.

Ese aprendizaje en un partido caótico lo trasladó a la final. Frente a K1John, RedLac controló el encuentro y lo gestionó hasta una victoria relativamente cómoda. Él mismo lo describió como “el mejor partido que he jugado en mi vida”. Demostró templanza y que la presión de una final no le pesa, algo que apunta muy bien de cara a futuros eventos de FC 26.

03 Qué hace diferente a RedLac

El estilo de juego de RedLac también lo distingue dentro de la competición. No es un especialista en ataque total como otros campeones anteriores; su fortaleza reside en la capacidad de adaptación.

Bajo presión, sabe leer los distintos estados del partido y ajustar su táctica para inclinar la balanza a su favor. Si necesita apostar por un enfoque ultra ofensivo para remontar, lo hace sin dudar.

Además, es extremadamente eficaz de cara a portería, lo que le permite ganar partidos sin necesidad de encadenar ataque tras ataque. Puede salir victorioso incluso sin dominar completamente el juego.

Mira la entrevista completa de RedLac tras la victoria:

04 Lo que viene ahora

El mayor impacto de esta victoria para RedLac es la puerta que abre a nuevas oportunidades de éxito. Como campeón de la eMLS, tendrá acceso al FC Pro World Championship 2026 .

Este torneo reúne a los dos mejores jugadores de cada región del mundo, enfrentándolos para decidir quién es el mejor del planeta. Formará parte de la Esports World Cup en Riad y se celebrará del 22 al 26 de julio (mientras que el evento completo irá del 6 de julio al 23 de agosto). Solo el FC Pro World Championship contará con un premio total de 1,5 millones de dólares.

Gracias a su triunfo en la eMLS Cup, ahora tiene la oportunidad de competir por premios mayores frente a los nombres más importantes del circuito. Todo apunta a que este puede ser el inicio de la etapa de RedLac como una gran figura dentro de los esports de EA Sports FC. Seguiremos muy de cerca su próxima competición, con grandes expectativas de que siga sumando éxitos.