Las 10 reglas no escritas del skate

En estos casos, aunque algunas personas no lo crean, hay una serie de códigos internos que regulan ciertas conductas entre los skaters y, si nos apuráis, con el resto de transeúntes. No son los 10 mandamientos, pero os serán de ayuda si, como decimos, patináis para disfrutar...

Saluda

Da igual que llegues al spot o ya te marches, saludar o despedirse es la regla de oro. No cuesta nada y quedarás bien, además notarás que la gente lo agradece y pronto estarás comentando rondas con el resto de locales. No estamos hablando de un formal handshake de entrevista de negocios, un simple saludo al aire o levantamiento de la mirada con una sonrisa bastarían…

Respeta a locales y expertos

Hay que ser siempre consciente del nivel que se tiene al patinar. Ello marcará tu posición en el skatepark o en el spot que sea. Pero no solo por nivel: los locales también juegan un papel fundamental a la hora de cuidar esa zona. #Respect. Siempre. Y aunque te hemos pedido que muetres simpatía, no te pases con preguntas…

Pregunta antes de encerar

A quién no le ha pasado: estás patinando y de golpe ves como un tipo encera el módulo que justamente estás patinando como si no hubiera un mañana. Mal, muy mal. Si ves que hay más gente patinando pregunta y regula la cantidad de cera al gusto de todos. Además es importante avisar, ya que de lo contrario alguien podría darse un buen golpe.

Respeta los turnos y sal de enmedio