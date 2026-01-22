Red Bull Combo: La nueva era de las batallas de equipos de street dance

Seamos realistas por un segundo. Si nos fijamos en la escena global de las batallas de los últimos años, la atención se ha centrado sobre todo en el individuo. El formato uno contra uno ha sido el rey. Hemos visto bailarines individuales llegar a lo más alto, pero en algún momento hemos empezado a echar de menos la energía cruda y coordinada que sólo se consigue cuando un equipo se mueve como uno solo.

Precisamente por eso vamos a establecer un nuevo concepto de batalla: Red Bull Combo.

Todo vuelve al equipo

Es hora de cambiar el enfoque del solista de nuevo a la mente colectiva. Red Bull Combo es un formato dedicado de 5 contra 5 diseñado para desafiar cómo trabajan juntos los pesos pesados internacionales. Hablamos de estilos diversos , sabores distintos y la energía que resulta cuando bailarines únicos unen sus fuerzas para crear rutinas que trascienden sus estilos individuales.

Si estás intentando comprender cómo funciona este nuevo formato y por qué está a punto de cambiar la meta de las competiciones de street dance , estás en el lugar adecuado. Veamos en qué consiste el Red Bull Combo.

01 ¿Qué es el Red Bull Combo?

Red Bull Combo es una batalla internacional de equipos que enfrenta a ocho equipos de élite. La pista está abierta a todos los estilos: hip-hop, popping, krump y todo lo demás. ¿El truco? Tienes que hacer que todos esos estilos diferentes funcionen juntos como una unidad cohesionada.

Nota importante: Esta batalla es estrictamente de pie; guarda tus movimientos de ruptura para el Red Bull BC One .

Cada equipo está formado por 5 bailarines. No se trata de selecciones al azar, sino de equipos internacionales que aportan diferentes sabores a la pista. El objetivo no es mostrar la habilidad individual, sino demostrar cómo varios bailarines pueden seguir el mismo ritmo para crear una rutina unificada.

Aunque los estilos de baile son abiertos, el paisaje sonoro es específico. La batalla se alimenta de música hip-hop. Tanto si eres un krumper como un bailarín de house, tienes que meterte en ese bolsillo de hip-hop. Lo juzga un panel de tres expertos que buscan esa mezcla perfecta de química entre equipos, musicalidad y creatividad.

Red Bull Combo vuelve a poner el énfasis en la química del equipo © Muriel Florence Rieben/Red Bull Content Pool

02 Las reglas del Red Bull Combo

Si has luchado antes, sabrás que los sistemas de batalla y las reglas determinan por completo el enfoque de las batallas. Red Bull Combo no es una batalla campal, sino que tiene una estructura específica diseñada para empujar a las tripulaciones a ser creativas bajo presión.

He aquí el desglose oficial de cómo se desarrollan las batallas:

Los equipos: Hay 8 equipos internacionales en la categoría. Cada equipo está formado por 5 bailarines.

Los estilos: Es un estilo abierto. Cualquier estilo de street dance es válido, pero hay una excepción: el breaking. Las b-girls y los b-boys tienen su propia competición llamada Red Bull BC One .

Las rondas: Cada batalla consta de tres rondas.

El reloj: Hay un límite de tiempo estricto de un minuto por ronda.

Rutinas obligatorias: Esto es lo que cambia el juego. No puedes hacer estilo libre para llegar a la cima. Las rutinas son obligatorias en cada ronda. Sin embargo, las tripulaciones pueden mezclar elementos de estilo libre en el minuto si quieren cambiar la energía.

La música: El DJ pinchará estrictamente música hip-hop.

Los jueces: Un panel de tres jueces decidirá el ganador basándose en la calidad de la rutina, la ejecución, la sincronización del equipo, la musicalidad, la energía y la actuación en general.

El desempate: En caso de empate, el poder de decisión vuelve a los bailarines. Depende de la tripulación decidir cómo quieren afrontar la ronda extra: hacer una rutina o ejecutar un estilo libre. Esto añade una capa de estrategia: ¿confías en una serie preparada o en tus sensaciones individuales en el momento? También hay una excepción: No se permiten empates en la batalla final.

03 Por qué el Red Bull Combo golpea de forma diferente

Para entender el revuelo que rodea al Red Bull Combo, tienes que mirar de dónde venimos. La cultura del street dance se construyó sobre la base de las cuadrillas. No sólo te representabas a ti mismo, sino que luchabas por el nombre que llevabas en la espalda o por los colores de tu equipo. El máximo honor era la rutina perfectamente ejecutada y la energía colectiva.

Sin embargo, en la última década, la meta cambió. Entramos en la era del "lobo solitario".

La logística y el auge de las redes sociales empujaron la escena hacia el formato 1 vs 1. Se hizo más fácil enviar a un solo bailarín estrella que a un equipo de cinco. Al mismo tiempo, el contenido de vídeo de formato corto favoreció el carrete de momentos destacados en solitario frente a la compleja rutina de un equipo de un minuto de duración, que era increíblemente difícil de filmar y editar. Grandes escenarios como el Red Bull Dance Your Style perfeccionaron este formato, centrándose en el carisma individual y la interacción con el público. Aunque nos encanta el poder de las estrellas del 1 contra 1, la importancia de la química entre las tripulaciones empezó a quedar relegada a un segundo plano.

Red Bull Combo es la respuesta a ese vacío, pero con un toque moderno.

Los bailarines trabajaran en equipo en lugar de confiar en sus habilidades © Little Shao/Red Bull Content Pool

Vuelve a poner en juego el elemento "laboratorio". No puedes presentarte e improvisar; tienes que practicar en equipo. Pero a diferencia de las batallas de equipos del pasado, que a menudo eran específicas de un género (sobre todo Breaking), el Red Bull Combo obliga a una colaboración de estilo abierto.

Aquí es donde el formato evoluciona más allá de la historia. No sólo intentas sincronizar a cinco breakers que hablan el mismo lenguaje de movimientos. Puede que tengas que sincronizar a un krumper con un popper, o a un bailarín de house con un freestyler de hip-hop. Cambia el juicio de "quién es el mejor bailarín en solitario" a "qué equipo entiende la música en conjunto". Reta a la generación actual a dejar de bailar unos junto a otros y empezar a bailar unos con otros.

04 Preguntas frecuentes sobre el Red Bull Combo

¿Cuándo y dónde es el próximo Red Bull Combo? El primer Red Bull Combo tendrá lugar el 24 de enero de 2026 en París, Francia. ¿Quién participa en el Red Bull Combo el 24 de enero, en París? Justiciers (Francia) LDDLM (Francia, Suiza, España, Bélgica) Mobb (Francia) Pro-Motion (Reino Unido) Team Brainstorm (Francia, China) The Overtones (Francia) Asian Bounce (Vietnam, Japón, Corea del Sur) The Pigeons (Países Bajos) ¿Quién es el DJ del Red Bull Combo? DJ Nep (competición)

Kapella (ceremonia de apertura/cierre) ¿Quién será el presentador del Red Bull Combo? Jimmy Yudat

Lydie Lapeste ¿Quiénes son los jueces del Red Bull Combo? La primera edición del Red Bull Combo, el 24 de enero de 2026, tendrá como jueces a Hozin (Corea del Sur)

Martha (Alemania)

Marvin Gofin (Francia)