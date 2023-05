C. Terrible, Babi y Errecé vuelven a Red Bull Batalla

Esta edición de Red Bull Batalla no ha necesitado comenzar para saber que tendrá un

Esta edición de Red Bull Batalla no ha necesitado comenzar para saber que tendrá un sabor especial que permanecerá durante el resto de la temporada.

Esta edición de Red Bull Batalla no ha necesitado comenzar para saber que tendrá un sabor especial que permanecerá durante el resto de la temporada.

en formato competitivo, ya que no ha estado en competiciones oficiales desde 2018. Su última batalla en Red Bull, fue en la última internacional de Argentina, contra Bnet.

En el caso del alicantino, no se trata solamente de una vuelta a Red Bull Batalla: también un

En el caso del alicantino, no se trata solamente de una vuelta a Red Bull Batalla: también un regreso al freestyle en formato competitivo, ya que no ha estado en competiciones oficiales desde 2018. Su última batalla en Red Bull, fue en la última internacional de Argentina, contra Bnet.

En el caso del alicantino, no se trata solamente de una vuelta a Red Bull Batalla: también un regreso al freestyle en formato competitivo, ya que no ha estado en competiciones oficiales desde 2018. Su última batalla en Red Bull, fue en la última internacional de Argentina, contra Bnet.

En el caso del madrileño, su regreso supone a la comunidad una cuenta pendiente, ya que, pese a ser reconocido para muchos el mejor freestyler de la historia, va en búsqueda del único título que se le ha resistido hasta la fecha: la Final Internacional de Red Bull Batalla. Su última batalla en esta competición fue en la internacional de México de 2017, contra Yenky One, una batalla polémica para muchos de los aficionados por su resultado.

En el caso del madrileño, su regreso supone a la comunidad una cuenta pendiente, ya que, pese a ser reconocido para muchos el mejor freestyler de la historia, va en búsqueda del único título que se le ha resistido hasta la fecha: la Final Internacional de Red Bull Batalla. Su última batalla en esta competición fue en la internacional de México de 2017, contra Yenky One, una batalla polémica para muchos de los aficionados por su resultado.

En el caso del madrileño, su regreso supone a la comunidad una cuenta pendiente, ya que, pese a ser reconocido para muchos el mejor freestyler de la historia, va en búsqueda del único título que se le ha resistido hasta la fecha: la Final Internacional de Red Bull Batalla. Su última batalla en esta competición fue en la internacional de México de 2017, contra Yenky One, una batalla polémica para muchos de los aficionados por su resultado.

Las rimas no dejan de fluir mientras que Yenky One y Chuty compiten en la Final Internacional en México.