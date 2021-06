Resident Evil Village nos lleva a un nuevo viaje con un toque de fantasía extravagante. ¿Por qué no? Y en la estela del histórico y peculiar pasado de la serie, eso no es poca cosa. Pero antes de enfrentarnos a la súper villana del nuevo título, Lady Dimitrescu , vamos a clasificar las mejores entradas oficiales de la serie antes de entrar en Village...

Los spinoffs no tienen cabida aquí, aunque hacemos un hueco a Zero, ya que fue una especie de historia del origen...

Y por "entradas oficiales" nos referimos a capítulos debidamente numerados en la narrativa global de Resident. Los spinoffs no tienen cabida aquí, aunque hacemos un hueco a Zero, ya que fue una especie de historia del origen. Así que, básicamente, si tiene un número y no un subtítulo, se incluye aquí. Vamos a enumerar del último al primero y, naturalmente, Resident Evil VIII (o Village) está exento hasta que esté el tiempo suficiente en nuestros manos para que podamos beber de sus venas.

Así que, sin más preámbulos, aquí está nuestro desglose oficial de las entradas del survival horror original, Resident Evil, en orden de mejor a ultra mejor.

01 Resident Evil 6

Cuatro son multitud

Resident Evil 6 se convierte en la primera entrada de la serie basándose casi exclusivamente en su intento -excesivamente ambicioso- de contar cuatro historias entrelazadas. Las historias no solo no consiguen acercarse al jugador de forma significativa, sino que además tergiversan los personajes, la cadencia y el crecimiento de la serie. Es cierto que se trata de una entrada brillante, y que cuenta con algunos escenarios, monstruos y momentos geniales, pero para sacar algo en claro es necesario superar el viaje de cada uno de los personajes, pero son todos tan dispares que acaban por dar la sensación de estar forzados.

Una de las muchas secuencias de acción de Resident Evil 6 © Capcom

02 Resident Evil 3

Corto y dulce

... o un diseño de última hora recogido de la sala de despiece de Resident Evil 2...

El título de acción que precedió a Resident Evil 4 y que lo cambió todo, es fácil ver que Resi 3 fue un banco de pruebas para llevar la serie a un nuevo territorio, o bien carne de diseño de última hora recogida del suelo de la sala de despiece de Resident Evil 2 . Puede sonar duro, pero los dos títulos mencionados -Resi2 y Resi4- tienen etiquetas invisibles de "punto de referencia”. Lo que funcionaba en esta breve pero dulce oferta era el implacable concepto de ser perseguido por un imparable zombi.

Es decir, si sumas el puro terror de un zombi y lo amplificas a niveles de El Increíble Hulk , entonces tienes a un ‘no muerto’ para cagarse en los pantalones. También era un título visualmente impresionante, algo que hizo que su reciente "remake" no viniera con un cambio de imagen tan grande como el de Resident Evil 2, así que definitivamente tiene ofertas. Eso sí, no lo metas en la maleta de viaje.

¿No te gustan los pasillos? Aléjate de Resi 3 © Capcom

03 Resident Evil 0

¡Ven aquí!

Zero salió de la nada como un tren fantasma en la noche. Después del original Resident Evil Remake que debutó en GameCube, Zero mostró algunos trucos de animación para que los entornos parecieran menos estáticos.

El más destacado es el nivel de introducción del juego, que tiene lugar en un tren en movimiento y culmina con un combate contra un radscorpion que se ha escapado de Fallout (¿¡o es que los radscorpions se han escapado de REscorpions!?). También fue agradable ver cómo Capcom daba espacio narrativo a la jugadora de Resident Evil 1 , Rebecca Chambers , junto al galán y recién llegado a Resi, Billy Coen , un convicto fugado que corre por ahí con una camiseta de tirantes, vaqueros ajustados, esposas (rotas) y tatuajes.

Resident Evil Zero respondió a preguntas sobre Wesker, pero dejó más... © Capcom

04 Resident Evil 7

Las colinas tienen los ojos inyectados en sangre

Anunciado como una "vuelta a los orígenes" de la serie tras el éxito comercial y de crítica de Resident Evil 4, Resident Evil VII es una clase magistral de tensión y reinvención. El juego pasó a ser en primera persona por primera vez en la historia de la franquicia, aunque el planteamiento original de Resident Evil 1 era el de un shooter en primera persona, así que en muchos sentidos VII es una especie de realización de la visión original de la serie. El cambio a la primera persona también ayudó a que el juego fuera la primera experiencia en Realidad Virtual; aunque si bien es cierto que la mayoría de jugadores tuvo una experiencia más intensa jugando en RV, en cuanto a la jugabilidad era mejor sin gafas.

El juego siguió un camino menos Romero y más Hooper, aunque esto terminó creando una personalidad única para el viaje del jugador y su inquietud. Los malos se volvieron menos amenazantes y más cómicos a medida que avanzaba el juego, mientras que las mecánicas de combate y el habitualmente alabado diseño de los puzles fueron los más sencillos que ha visto la serie.

Un nuevo riesgo biológico ha entrado © Capcom

05 Resident Evil 5

Un amigo en apuros

Mecánicamente Resi 5 es sólido, dado que esencialmente funciona y se juega igual que Resident Evil 4, pero su historia se quedó corta...

Cooperativo forzado, incluso offline y sin amigos. Eso es en gran parte el resumen de lo que fue, en muchos sentidos, un intento de capturar la magia de Mikami . Por desgracia, la ambientación del juego y el diseño de los niveles, muy inspirados con la idea de hacerlo en pareja, crearon una sensación cerrada para un juego que se centraba en gran medida en el control de multitudes y el combate en línea de visión.

Mecánicamente, Resi 5 es sólido, ya que básicamente se ejecuta y se juega igual que Resident Evil 4, pero su historia se quedó corta respecto a la agradable escalada que experimentamos en ese juego. Aunque visualmente es superior en más aspectos que en el brillo, gracias al número de zombis que se pueden ver en un espacio determinado, Resident Evil 5 se quedó corto en casi todas las demás categorías y, por desgracia, siempre iba a rendir cuentas de diseño y pulido a Resident Evil 4, un listón con el que nadie quiere ser juzgado.

Sheva, de Resi 5, fue interpretada por la modelo Michelle van der Water © Capcom

06 Resident Evil

Humilde OG

Es difícil tenerlo en tercer lugar, ya que fue la experiencia que lo empezó todo. Incluso en la versión OG de PlayStation One , de muy baja calidad, este juego hizo que la gente tuviera miedo de los pasillos estrechos, las ventanas y los dobermans para siempre. Pero no eran solo los sustos los que te atrapaban, ni el inteligente uso de un mundo estático y de las posiciones de la cámara de entrada a la zona (casi todas las cuales no te daban idea de lo que había delante).

La trama cursi ayudaba porque se sabía lo que era desde el principio, pero más que todo eso, eran los puzles del juego los que más brillaban en un juego por lo demás (tonalmente) oscuro. El punto de referencia establecido con el primer Resi era menos survival horror y más puzzle horror. Y todos somos mejores por ello, incluso los juegos que copiaron esta fórmula fuera de Capcom.

Remake de un clásico absoluto, Resident Evil 1 © Capcom

07 Resident Evil 2

Espléndido

La mansión era una experiencia constante tanto desde el punto de vista contextual como narrativo. Sin embargo, Resident Evil 2 nos dio un mundo post-terror que explorar, donde sabíamos que todo se había ido a la mierda. Y gracias a Resident Evil 1, sabíamos por qué, pero lo que hacía especial a esta entrega basada en Racoon City era que vendía la pandemia como algo explosivamente amplio. Ya no se limitaba a la mansión y sus amplios terrenos, Resi 2 nos decía que esta serie había llegado para quedarse y que ningún lugar era seguro.

Si a esto le añadimos la introducción del novato y soñador oficial de RCPD , Leon S. Kennedy , así como la durísima Claire Redfield , no podemos pasar por alto que Resident Evil 2 es la mejor de las entregas de cámara fija de la serie, y ahora, tal vez, la mejor de los Remakes (aunque estamos esperando a RE4 para otorgarle realmente esa corona).

El remake de Resi 2 fue un éxito explosivo © Capcom

08 Resident Evil 4

Rockstar

No solo fue el mejor juego de acción de esa generación, uno de los juegos más rompedores de esa generación, uno de los juegos más bonitos de esa generación, también fue el mejor título de Resident Evil de la historia. Y sigue siéndolo...

Originalmente, formaba parte de los " Cinco de GameCube " -cinco juegos de Capcom diseñados casi exclusivamente para dar a la injustamente difícil Nintendo GameCube, y a sus fans, una gran inyección de amor y vida- Resident Evil 4 se convertiría en algo más especial que "la cuarta entrada" de la franquicia. No solo fue el mejor juego de acción de esa generación, uno de los juegos más innovadores de esa generación, uno de los juegos más atractivos de esa generación, sino también el mejor título de Resident Evil de la historia. Y lo sigue siendo.

Superarlo ha sido un objetivo interno de Capcom desde que se lanzó y Mikami se marchó, sin éxito, e incluso el debut de Mikami en Bethesda , The Evil Within , aunque glorioso por derecho propio, no pudo alcanzar el mismo nivel de brillantez que Resi 4 . Las razones por las que es tan bueno son demasiado numerosas para enumerarlas aquí, salvo para decir que, en lo que respecta a pulido, tensión, microgestión, acción, terror, puzles, muertes, longevidad, desafío, presentación y narración de historias, no hay casi nada mejor que esto.

Toda la parte del castillo de RE4 fue apasionante © Capcom

Si Village se ha inspirando en RE4, está buscando en el lugar correcto, y el tiempo dirá si finalmente puede desbancar a este juego de su posición. Si no has jugado a Resident Evil 4, no hay momento como el presente. Ponte en la piel de Leon ahora mismo.

Para obtener más información sobre juegos y cultura del juego, sigue a @redbullgaming en Twitter e Instagram y dale a me gusta en Facebook .