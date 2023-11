Para Max Verstappen todo consiste en ganar

Sabía que iba perdiendo, y sabía que no iba a ser suficiente si me limitaba a hacer mi último sector normal. Así que me dije: 'Tengo que intentarlo, o me voy al muro o va a ser un sector increíble'. Y ese es el riesgo que a veces tomas, sales un poco de tu zona de confort, lo que normalmente no es necesario, simplemente no lo haces. Pero en un circuito urbano a veces tienes que hacerlo. Y sí, me salté algunas barreras a diestro y siniestro. Pero por suerte salió bien. Es interesante porque la adrenalina es muy alta en esos momentos. El ritmo cardíaco es muy alto en una pista como esa y la concentración que necesitas para hacer una buena vuelta es siempre un poco mayor que en otras.