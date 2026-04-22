Revelación de sedes: Red Bull Cliff Diving World Series 2026

El calendario de las Series Mundiales del Red Bull Cliff Diving 2026 abarca localizaciones impactantes de todo el mundo, incluyendo tres nuevas paradas. Desde hitos consolidados para el buceo hasta acantilados naturales espectaculares, cada lugar trae consigo sus propios retos e historia, dando forma a las actuaciones más audaces de la temporada.

01 Calendario de las Series Mundiales del Red Bull Cliff 2026

Bali, Indonesia: 20–23 de mayo (NUEVO)

St. Petersburg, Florida, EE. UU: 05–06 de junio (NUEVO)

Copenhague, Dinamarca: 27 de junio

Mostar, Bosnia y Herzegovina: 31 de julio–01 de agosto

Polignano a Mare, Italia: 25–27 de septiembre

Mascate, Omán: 12–14 de noviembre (NUEVO – sujeto a confirmación final)

Con seis paradas en tres continentes y dos trofeos King Kahekili en juego, la temporada 2026 se perfila como una de las más diversas y competitivas en la historia de las Series Mundiales. Este año, 24 de los mejores clavadistas del mundo, incluidos los campeones defensores Rhiannan Iffland y Gary Hunt , se adentrará en territorio desconocido para luchar por los mayores premios del salto de acantilados.

02 Indonesia – Bali: 20–23 de mayo (nueva parada)

The season opener will take place in Bali's stunning waterfalls and beaches © Red Bull Content Pool

La carrera por el título comienza en Bali, marcando la primera visita de las Series Mundiales de Red Bull Cliff Diving a Indonesia. El evento de apertura está dividido entre dos ubicaciones que no podrían ser más diferentes. En un auténtico primer lugar en la historia de las Series Mundiales, en la cascada de Kroya, los clavadistas despegarán desde una plataforma construida directamente en un árbol, aterrizando en una piscina natural debajo. Las rondas finales se trasladan a la playa de Kelingking, donde las paredes rocosas verticales se encuentran con aguas turquesa profundas y arena blanca. Esta localización idílica es sin duda uno de los fondos más visualmente dramáticos de toda el tour.

📍 Ubicación: Cascada Kroya y Playa Kelingking, Bali

📅 Fecha: 20–23 de mayo de 2026

🌍 País: Indonesia

⭐ Punto destacado: Parada debutante; inmersión en plataforma en árbol pionera en el mundo; dos escenarios naturales distintos en un solo evento

03 EE. UU. – San Petersburgo, Florida: 05–06 de junio (nueva parada)

Fans can witness the precision, control and courage of the divers up close © Visit St Pete-Clearwater

Desde Indonesia, la gira se traslada directamente a la Costa del Golfo para otra parada inédita en las Series Mundiales. San Petersburgo lleva el cliff diving por primera vez al sureste de Estados Unidos, en un entorno costero que sitúa a los aficionados en el corazón mismo de la acción. Se trata de una de las paradas más accesibles del calendario y de un debut muy esperado para esta nueva sede del salto de acantilados.

📍 Ubicación: Waterfront, San Petersburgo, Florida

📅 Fecha: Junio 05–06, 2026

🌍 País: EE. UU.

⭐ Punto destacado: Primera parada en las Series Mundiales en el sur de Estados Unidos y una ubicación frente al mar, amigable para los aficionados

04 Dinamarca – Copenhague, 27 de junio

Only the brave launch from the platform above the Copenhagen Opera House © Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool

Copenhague tiene un esperado regreso al calendario de salto de acantilados en 2026. La capital danesa acogió por última vez las Series Mundiales en 2022, y su regreso trae de nuevo uno de los escenarios visualmente más distintivos del circuito. Los buceadores despegan desde plataformas de 21 y 27 m en la icónica Ópera, con las líneas limpias de la arquitectura escandinava y el puerto bajo ellos creando un fondo estéticamente único para la primera parada europea del tour.

📍 Ubicación: Ópera de Copenhagen

📅 Fecha: Junio 27, 2026

🌍 País: Dinamarca

⭐ Punto destacado: Vuelve la icónica Ópera junto al puerto

05 Bosnia y Herzegovina – Mostar, 31 de julio–1 de agosto

The buzzing atmosphere in Mostar makes it a favourite for fans and divers © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Mostar es una de las sedes emblemáticas de las Series Mundiales. Con su décima aparición en el calendario del Red Bull Cliff Diving World Series desde 2015, esta parada gira en torno a una de las estructuras más icónicas del deporte. El Stari Most —que en el idioma local significa literalmente “Puente Viejo”— es un puente de piedra del siglo XVI desde el cual los clavadistas se lanzan directamente al río Neretva, de intensas tonalidades esmeralda. Gracias a sus profundas tradiciones locales y a una historia estrechamente ligada a las propias Red Bull Cliff Diving World Series, Mostar se ha convertido en una de las paradas favoritas del público.

📍 Ubicación: Plataformas del emblemático Stari Most (Puente Viejo) y el río Neretva, en Mostar

📅 Fecha: Julio 31– Agosto 01, 2026

🌍 País: Bosnia y Herzegovina

⭐ Punto destacado: 10ª presencia en la Serie Mundial, un salto emblemático desde el puente y un ambiente inigualable para los aficionados

06 Italia – Polignano a Mare, 25–27 de septiembre

Polignano a Mare: the spiritual home of European cliff diving © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Si hay una parada que define a la Red Bull Cliff Diving World Series, esa es Polignano a Mare. Desde saltos que se lanzan desde un balcón privado, pasando por vuelos desde el borde de un puente, hasta atletas que se abren paso entre el bullicio del pueblo para llegar a la plataforma de salto sobre el vibrante mar Adriático, esta localidad de Apulia lo tiene todo para los aficionados al cliff diving. Sus acantilados de piedra caliza y su anfiteatro natural volverán a recibir a los mejores clavadistas del mundo por decimotercer año consecutivo, consolidando a Polignano a Mare como la sede más visitada en la historia de las Series Mundiales. Será además la penúltima parada del calendario, un momento que a menudo resulta decisivo para las aspiraciones al título. Aquí ya se han sellado campeonatos en el pasado, y 2026 podría no ser la excepción.

📍 Ubicación: Acantilados de Polignano a Mare, costa del Adriático

📅 Fecha: Septiembre 25–27, 2026

🌍 País: Italia

⭐ Punto destacado: Salto desde un balcón privado; ambiente vibrante; momento clave del campeonato

07 Omán – Mascate, del 12 al 14 de noviembre (nueva parada)

Divers will have to scramble through the wadi for an hour to reach the pool © Dean Treml/Red Bull Content Pool

*Sujeto a confirmación final

La temporada 2026 se cerrará en el Golfo, con un destino audaz y totalmente nuevo en Mascate, donde la costa escarpada y los paisajes desérticos ofrecen un escenario espectacular para la coronación de los campeones de las Series Mundiales. La final de la Red Bull Cliff Diving World Series 2026 se desarrollará en dos de los escenarios más imponentes del Sultanato: las profundidades salvajes e indómitas del cañón de piedra caliza de Wadi Hawer y el histórico paseo marítimo de Mutrah, en pleno corazón del icónico puerto de Mascate.

📍 Ubicación: Wadi Hawer, costa de Mascate

📅 Fecha: Noviembre 12–14, 2026

🌍 País: Oman

⭐ Punto destacado: Wadis y cañones escarpados y remotos; el cliff diving en su forma más pura; aquí se coronarán los campeones de 2026

08 Cómo ver las Series Mundiales del Red Bull Cliff Diving 2026

Si quieres vivir de cerca toda la acción y emoción, descubre cómo unirte junto a miles de espectadores en directo en cualquiera de las sedes únicas que formarán parte de la temporada 2026.

¿No puedes asistir en persona? No pasa nada: la emoción está garantizada. Cada parada del Red Bull Cliff Diving se transmite en directo por Red Bull TV , con impactantes ángulos aéreos, repeticiones en cámara lenta que capturan cada giro y cada entrada al agua, y los análisis y comentarios expertos que aportan contexto a cada salto cargado de adrenalina.

Consulta a continuación los horarios de inicio de las transmisiones en directo de Red Bull TV para cada parada. Todos los horarios de emisión están sujetos a cambios. Para acceder al calendario completo de eventos, noticias de los atletas y actualizaciones de transmisión a lo largo de la temporada, visita redbullcliffdiving.com

Parada Locación Fecha de transmisión Tiempo Local GMT 1 Bali, Indonesia 24 Mayo 2026 20:00 WITA 12:00 GMT 2 St. Petersburg, EE.UU. 6 Junio 2026 13:00 EDT 17:00 GMT 3 Copenhagen, Dinamarca 27 Junio 2026 15:00 CEST 13:00 GMT 4 Mostar, Bosnia & Herzegovina 1 Agosto 2026 16:30 CEST 14:30 GMT 5 Polignano a Mare, Italia 27 Septiembre 2026 13:30 CEST 11:30 GMT 6 Muscat, Oman* 14 Noviembre 2026 14:30 GST 10:30 GMT

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