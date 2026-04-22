Rhiannan Iffland dives off a steep cliff, surrounded by lush vegetation
© Romina Amato/Red Bull Content Pool
Clavados

Revelación de sedes: Red Bull Cliff Diving World Series 2026

Llega una nueva temporada del siempre espectacular Red Bull Cliff Diving.
Por Lucy Debenham
7 minutos de lecturaActualizado el

Esta historia es parte de

Red Bull Cliff Diving World Series - Bali

The 17th season of Red Bull Cliff Diving World Series kicks off in Indonesia. Watch as elite divers launch from the most iconic landmarks in Bali.

Indonesia

Red Bull Cliff Diving World Series - St. Petersburg

The second stop of the 2026 World Series touches down in USA. Watch live as elite divers leap off 21m and 27m in St. Petersburg, Florida

USA

Red Bull Cliff Diving World Series - Copenhagen

The series returns to the Danish capital for the sixth time. With the platforms mounted on the cantilever roof of The Royal Danish Opera House, the view of the city is spectacular.

Dinamarca

Red Bull Cliff Diving World Series - Mostar

Red Bull Cliff Diving World Series reunites with one of its most iconic venues as the world’s best push limits in Mostar, a city steeped in centuries-old tradition.

Bosnia y Herzegovina

Red Bull Cliff Diving World Series - Polignano a Mare

One of Red Bull Cliff Diving’s most iconic locations, Polignano a Mare sets the stage for the penultimate stop of the season.

Italia

Red Bull Cliff Diving World Series - Muscat

This year the Red Bull Cliff Diving World Series grand finale will be held in Muscat, Oman.

Oman

Kaylea Arnett

One of the most exciting newcomers to the Red Bull Cliff Diving World Series in recent years, Kaylea Arnett followed up her dazzling debut season with another strong performance in 2025.

United StatesUnited States

Nelli Chukanivska

Just three months after making her debut, Nelli Chukanivska wrote herself into the Red Bull Cliff Diving World Series record books as the youngest-ever athlete to earn a permanent ticket.

UcraniaUcrania

Molly Carlson

Molly Carlson es una cuádruple campeona nacional junior que cautivó al público y subió al podio en su debut en las Series Mundiales.

CanadáCanadá

Lisa Faulkner

An outstanding podium finish on her Red Bull Cliff Diving World Series debut last season was the launch point for Lisa Faulkner's journey to permanent diver status, after just three competitions.

United StatesUnited States

Rhiannan Iffland

La australiana Rhiannan Iffland, la clavadista más laureada de todos los tiempos en las Series Mundiales, domina con mano de hierro desde la plataforma de 21 metros.

AustraliaAustralia

Ginni van Katwijk

Ginni van Katwijk se convirtió en la primera clavadista de los Países Bajos en participar en las Series Mundiales en su debut en 2021.

Países BajosPaíses Bajos

Simone Leathead

The most recent addition to Canada’s emerging posse of Red Bull Cliff Diving World Series talent, Simone Leathead followed up a promising debut season with a series of stunning performances in 2024.

CanadáCanadá

Xantheia Pennisi

La clavadista australiana Xantheia Pennisi debutó en las Series Mundiales en Mostar a los 19 años y en 2022 se mete de lleno en la lista de saltadoras parmanentes.

AustraliaAustralia

David Colturi

El tranquilo y confiado estadounidense David Colturi, ha sido uno de los clavadistas más destacados de las Series Mundiales en la última década.

United StatesUnited States

Carlos Gimeno

El objetivo de Carlos Gimeno en 2023 era "hacerlo lo mejor posible y demostrar que soy uno de los mejores clavadistas del mundo". Con una victoria y dos puestos en el podio, cumplió su objetivo.

EspañaEspaña

Gary Hunt

Nada menos que nueve títulos mundiales de Red Bull Cliff Diving hacen de Hunt el atleta más laureado de este deporte.

FranciaFrancia

James Lichtenstein

A surprise title contender in 2024, James Lichtenstein pushed the Red Bull Cliff Diving World Series favourites all the way in a thrilling fight for the King Kahekili Trophy.

United StatesUnited States

Jonathan Paredes

Conocido como "el maestro del estilo", el mexicano Jonathan Paredes es el campeón de las Series Mundiales de Red Bull Cliff Diving 2017 y el hombre con la mayor sonrisa del circuito.

MéxicoMéxico

Constantin Popovici

El rumano sueña con representar a su país en las principales competiciones de cliff diving y quiere revolucionar la categoría masculina desde los 27 metros.

RusiaRusia

Catalin Preda

El rumano Catalin Preda se presentó como clavadista a lo grande con un podio en su debut en Bosnia-Herzegovina.

RomaniaRomania

Oleksiy Prygorov

Oleksiy Prygorov es una especie única en las Series Mundiales del Red Bull Cliff Diving. Es el único atleta con una medalla olímpica al cuello.

UcraniaUcrania

Resumen

  1. 1
    Calendario de las Series Mundiales del Red Bull Cliff 2026
  2. 2
    Indonesia – Bali: 20–23 de mayo (nueva parada)
  3. 3
    EE. UU. – San Petersburgo, Florida: 05–06 de junio (nueva parada)
  4. 4
    Dinamarca – Copenhague, 27 de junio
  5. 5
    Bosnia y Herzegovina – Mostar, 31 de julio–1 de agosto
  6. 6
    Italia – Polignano a Mare, 25–27 de septiembre
  7. 7
    Omán – Mascate, del 12 al 14 de noviembre (nueva parada)
  8. 8
    Cómo ver las Series Mundiales del Red Bull Cliff Diving 2026
El calendario de las Series Mundiales del Red Bull Cliff Diving 2026 abarca localizaciones impactantes de todo el mundo, incluyendo tres nuevas paradas. Desde hitos consolidados para el buceo hasta acantilados naturales espectaculares, cada lugar trae consigo sus propios retos e historia, dando forma a las actuaciones más audaces de la temporada.
01

Calendario de las Series Mundiales del Red Bull Cliff 2026

  • Bali, Indonesia: 20–23 de mayo (NUEVO)
  • St. Petersburg, Florida, EE. UU: 05–06 de junio (NUEVO)
  • Copenhague, Dinamarca: 27 de junio
  • Mostar, Bosnia y Herzegovina: 31 de julio–01 de agosto
  • Polignano a Mare, Italia: 25–27 de septiembre
  • Mascate, Omán: 12–14 de noviembre (NUEVO – sujeto a confirmación final)
Con seis paradas en tres continentes y dos trofeos King Kahekili en juego, la temporada 2026 se perfila como una de las más diversas y competitivas en la historia de las Series Mundiales. Este año, 24 de los mejores clavadistas del mundo, incluidos los campeones defensores Rhiannan Iffland y Gary Hunt, se adentrará en territorio desconocido para luchar por los mayores premios del salto de acantilados.
02

Indonesia – Bali: 20–23 de mayo (nueva parada)

An aerial view of Bali's stunning coastal landscape

The season opener will take place in Bali's stunning waterfalls and beaches

© Red Bull Content Pool

La carrera por el título comienza en Bali, marcando la primera visita de las Series Mundiales de Red Bull Cliff Diving a Indonesia. El evento de apertura está dividido entre dos ubicaciones que no podrían ser más diferentes. En un auténtico primer lugar en la historia de las Series Mundiales, en la cascada de Kroya, los clavadistas despegarán desde una plataforma construida directamente en un árbol, aterrizando en una piscina natural debajo. Las rondas finales se trasladan a la playa de Kelingking, donde las paredes rocosas verticales se encuentran con aguas turquesa profundas y arena blanca. Esta localización idílica es sin duda uno de los fondos más visualmente dramáticos de toda el tour.
  • 📍 Ubicación: Cascada Kroya y Playa Kelingking, Bali
  • 📅 Fecha: 20–23 de mayo de 2026
  • 🌍 País: Indonesia
  • Punto destacado: Parada debutante; inmersión en plataforma en árbol pionera en el mundo; dos escenarios naturales distintos en un solo evento
03

EE. UU. – San Petersburgo, Florida: 05–06 de junio (nueva parada)

The waterfront of St. Petersburg, Florida, lined with tall buildings, offers divers an urban setting as a backdrop

Fans can witness the precision, control and courage of the divers up close

© Visit St Pete-Clearwater

Desde Indonesia, la gira se traslada directamente a la Costa del Golfo para otra parada inédita en las Series Mundiales. San Petersburgo lleva el cliff diving por primera vez al sureste de Estados Unidos, en un entorno costero que sitúa a los aficionados en el corazón mismo de la acción. Se trata de una de las paradas más accesibles del calendario y de un debut muy esperado para esta nueva sede del salto de acantilados.
  • 📍 Ubicación: Waterfront, San Petersburgo, Florida
  • 📅 Fecha: Junio 05–06, 2026
  • 🌍 País: EE. UU.
  • Punto destacado: Primera parada en las Series Mundiales en el sur de Estados Unidos y una ubicación frente al mar, amigable para los aficionados
04

Dinamarca – Copenhague, 27 de junio

Copenhagen Opera House, with the cliff diving audience in front, is seen from the waterfront

Only the brave launch from the platform above the Copenhagen Opera House

© Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool

Copenhague tiene un esperado regreso al calendario de salto de acantilados en 2026. La capital danesa acogió por última vez las Series Mundiales en 2022, y su regreso trae de nuevo uno de los escenarios visualmente más distintivos del circuito. Los buceadores despegan desde plataformas de 21 y 27 m en la icónica Ópera, con las líneas limpias de la arquitectura escandinava y el puerto bajo ellos creando un fondo estéticamente único para la primera parada europea del tour.
  • 📍 Ubicación: Ópera de Copenhagen
  • 📅 Fecha: Junio 27, 2026
  • 🌍 País: Dinamarca
  • Punto destacado: Vuelve la icónica Ópera junto al puerto
05

Bosnia y Herzegovina – Mostar, 31 de julio–1 de agosto

The sun shines on stunning Stari Most,Bosnia & Herzegovina, as crowds watch the cliff diving action

The buzzing atmosphere in Mostar makes it a favourite for fans and divers

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

Mostar es una de las sedes emblemáticas de las Series Mundiales. Con su décima aparición en el calendario del Red Bull Cliff Diving World Series desde 2015, esta parada gira en torno a una de las estructuras más icónicas del deporte. El Stari Most —que en el idioma local significa literalmente “Puente Viejo”— es un puente de piedra del siglo XVI desde el cual los clavadistas se lanzan directamente al río Neretva, de intensas tonalidades esmeralda. Gracias a sus profundas tradiciones locales y a una historia estrechamente ligada a las propias Red Bull Cliff Diving World Series, Mostar se ha convertido en una de las paradas favoritas del público.
  • 📍 Ubicación: Plataformas del emblemático Stari Most (Puente Viejo) y el río Neretva, en Mostar
  • 📅 Fecha: Julio 31– Agosto 01, 2026
  • 🌍 País: Bosnia y Herzegovina
  • Punto destacado: 10ª presencia en la Serie Mundial, un salto emblemático desde el puente y un ambiente inigualable para los aficionados
06

Italia – Polignano a Mare, 25–27 de septiembre

James Lichtenstein of the USA dives from the 27m platform at Polignano a Mare, Italy in 2025

Polignano a Mare: the spiritual home of European cliff diving

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

Si hay una parada que define a la Red Bull Cliff Diving World Series, esa es Polignano a Mare. Desde saltos que se lanzan desde un balcón privado, pasando por vuelos desde el borde de un puente, hasta atletas que se abren paso entre el bullicio del pueblo para llegar a la plataforma de salto sobre el vibrante mar Adriático, esta localidad de Apulia lo tiene todo para los aficionados al cliff diving. Sus acantilados de piedra caliza y su anfiteatro natural volverán a recibir a los mejores clavadistas del mundo por decimotercer año consecutivo, consolidando a Polignano a Mare como la sede más visitada en la historia de las Series Mundiales. Será además la penúltima parada del calendario, un momento que a menudo resulta decisivo para las aspiraciones al título. Aquí ya se han sellado campeonatos en el pasado, y 2026 podría no ser la excepción.
  • 📍 Ubicación: Acantilados de Polignano a Mare, costa del Adriático
  • 📅 Fecha: Septiembre 25–27, 2026
  • 🌍 País: Italia
  • Punto destacado: Salto desde un balcón privado; ambiente vibrante; momento clave del campeonato
07

Omán – Mascate, del 12 al 14 de noviembre (nueva parada)

Cliffs tower over the water in Oman, Muscat

Divers will have to scramble through the wadi for an hour to reach the pool

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

*Sujeto a confirmación final
La temporada 2026 se cerrará en el Golfo, con un destino audaz y totalmente nuevo en Mascate, donde la costa escarpada y los paisajes desérticos ofrecen un escenario espectacular para la coronación de los campeones de las Series Mundiales. La final de la Red Bull Cliff Diving World Series 2026 se desarrollará en dos de los escenarios más imponentes del Sultanato: las profundidades salvajes e indómitas del cañón de piedra caliza de Wadi Hawer y el histórico paseo marítimo de Mutrah, en pleno corazón del icónico puerto de Mascate.
  • 📍 Ubicación: Wadi Hawer, costa de Mascate
  • 📅 Fecha: Noviembre 12–14, 2026
  • 🌍 País: Oman
  • Punto destacado: Wadis y cañones escarpados y remotos; el cliff diving en su forma más pura; aquí se coronarán los campeones de 2026
08

Cómo ver las Series Mundiales del Red Bull Cliff Diving 2026

Si quieres vivir de cerca toda la acción y emoción, descubre cómo unirte junto a miles de espectadores en directo en cualquiera de las sedes únicas que formarán parte de la temporada 2026.
¿No puedes asistir en persona? No pasa nada: la emoción está garantizada. Cada parada del Red Bull Cliff Diving se transmite en directo por Red Bull TV, con impactantes ángulos aéreos, repeticiones en cámara lenta que capturan cada giro y cada entrada al agua, y los análisis y comentarios expertos que aportan contexto a cada salto cargado de adrenalina.
Consulta a continuación los horarios de inicio de las transmisiones en directo de Red Bull TV para cada parada. Todos los horarios de emisión están sujetos a cambios. Para acceder al calendario completo de eventos, noticias de los atletas y actualizaciones de transmisión a lo largo de la temporada, visita redbullcliffdiving.com

Parada

Locación

Fecha de transmisión

Tiempo Local

GMT

1

Bali, Indonesia

24 Mayo 2026

20:00 WITA

12:00 GMT

2

St. Petersburg, EE.UU.

6 Junio 2026

13:00 EDT

17:00 GMT

3

Copenhagen, Dinamarca

27 Junio 2026

15:00 CEST

13:00 GMT

4

Mostar, Bosnia & Herzegovina

1 Agosto 2026

16:30 CEST

14:30 GMT

5

Polignano a Mare, Italia

27 Septiembre 2026

13:30 CEST

11:30 GMT

6

Muscat, Oman*

14 Noviembre 2026

14:30 GST

10:30 GMT

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Esta historia es parte de

Red Bull Cliff Diving World Series - Bali

The 17th season of Red Bull Cliff Diving World Series kicks off in Indonesia. Watch as elite divers launch from the most iconic landmarks in Bali.

Indonesia

Red Bull Cliff Diving World Series - St. Petersburg

The second stop of the 2026 World Series touches down in USA. Watch live as elite divers leap off 21m and 27m in St. Petersburg, Florida

USA

Red Bull Cliff Diving World Series - Copenhagen

The series returns to the Danish capital for the sixth time. With the platforms mounted on the cantilever roof of The Royal Danish Opera House, the view of the city is spectacular.

Dinamarca

Red Bull Cliff Diving World Series - Mostar

Red Bull Cliff Diving World Series reunites with one of its most iconic venues as the world’s best push limits in Mostar, a city steeped in centuries-old tradition.

Bosnia y Herzegovina

Red Bull Cliff Diving World Series - Polignano a Mare

One of Red Bull Cliff Diving’s most iconic locations, Polignano a Mare sets the stage for the penultimate stop of the season.

Italia

Red Bull Cliff Diving World Series - Muscat

This year the Red Bull Cliff Diving World Series grand finale will be held in Muscat, Oman.

Oman

Kaylea Arnett

One of the most exciting newcomers to the Red Bull Cliff Diving World Series in recent years, Kaylea Arnett followed up her dazzling debut season with another strong performance in 2025.

United StatesUnited States

Nelli Chukanivska

Just three months after making her debut, Nelli Chukanivska wrote herself into the Red Bull Cliff Diving World Series record books as the youngest-ever athlete to earn a permanent ticket.

UcraniaUcrania

Molly Carlson

Molly Carlson es una cuádruple campeona nacional junior que cautivó al público y subió al podio en su debut en las Series Mundiales.

CanadáCanadá

Lisa Faulkner

An outstanding podium finish on her Red Bull Cliff Diving World Series debut last season was the launch point for Lisa Faulkner's journey to permanent diver status, after just three competitions.

United StatesUnited States

Rhiannan Iffland

La australiana Rhiannan Iffland, la clavadista más laureada de todos los tiempos en las Series Mundiales, domina con mano de hierro desde la plataforma de 21 metros.

AustraliaAustralia

Ginni van Katwijk

Ginni van Katwijk se convirtió en la primera clavadista de los Países Bajos en participar en las Series Mundiales en su debut en 2021.

Países BajosPaíses Bajos

Simone Leathead

The most recent addition to Canada’s emerging posse of Red Bull Cliff Diving World Series talent, Simone Leathead followed up a promising debut season with a series of stunning performances in 2024.

CanadáCanadá

Xantheia Pennisi

La clavadista australiana Xantheia Pennisi debutó en las Series Mundiales en Mostar a los 19 años y en 2022 se mete de lleno en la lista de saltadoras parmanentes.

AustraliaAustralia

David Colturi

El tranquilo y confiado estadounidense David Colturi, ha sido uno de los clavadistas más destacados de las Series Mundiales en la última década.

United StatesUnited States

Carlos Gimeno

El objetivo de Carlos Gimeno en 2023 era "hacerlo lo mejor posible y demostrar que soy uno de los mejores clavadistas del mundo". Con una victoria y dos puestos en el podio, cumplió su objetivo.

EspañaEspaña

Gary Hunt

Nada menos que nueve títulos mundiales de Red Bull Cliff Diving hacen de Hunt el atleta más laureado de este deporte.

FranciaFrancia

James Lichtenstein

A surprise title contender in 2024, James Lichtenstein pushed the Red Bull Cliff Diving World Series favourites all the way in a thrilling fight for the King Kahekili Trophy.

United StatesUnited States

Jonathan Paredes

Conocido como "el maestro del estilo", el mexicano Jonathan Paredes es el campeón de las Series Mundiales de Red Bull Cliff Diving 2017 y el hombre con la mayor sonrisa del circuito.

MéxicoMéxico

Constantin Popovici

El rumano sueña con representar a su país en las principales competiciones de cliff diving y quiere revolucionar la categoría masculina desde los 27 metros.

RusiaRusia

Catalin Preda

El rumano Catalin Preda se presentó como clavadista a lo grande con un podio en su debut en Bosnia-Herzegovina.

RomaniaRomania

Oleksiy Prygorov

Oleksiy Prygorov es una especie única en las Series Mundiales del Red Bull Cliff Diving. Es el único atleta con una medalla olímpica al cuello.

UcraniaUcrania
Clavados
Diving