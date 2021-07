Cómo Reynor se convirtió en el nuevo rey de Starcraft 2

No es un éxito de la noche a la mañana

"En mis días de gloria, siento que puedo ganar a todo el mundo, y es entonces cuando se produce el clic, cuando siento que estoy jugando bien en mi mente, me vuelvo imparable", dice. "A lo largo de los años he ido mejorando poco a poco, no creo que haya habido un solo momento en el que haya mejorado mucho de un día para otro".