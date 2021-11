Ahí van unos trucos para iniciarse con buen pie en Riders Republic

ha llegado por fin a nuestras manos y no podríamos estar más contentos de volver a conquistar las montañas virtuales creadas por Ubisoft. Todos los deportes del juego se han recreado con un nivel de detalle increíble -echa un vistazo al

Otra opción que deberías explorar cuanto antes es la relativa a la vista. No hace falta decir que Riders Republic es el primer juego de deportes extremos que por fin hace justicia a la vista en primera persona. No solo eso, en algunos deportes es incluso aconsejable su uso, ya que hace que el manejo de los movimientos sea mucho más preciso y sensible. Puede resultar desorientador al principio, ya que la sensación de velocidad es mucho más pronunciada por el efecto de desenfoque, pero si le coges el tranquillo, las disciplinas de velocidad como downhill, gigante, gravel y freeride se convierten en un juego de niños.