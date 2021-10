No hay que rendirse nunca

A finales de los años 80 empezaron a competir también coches y buggies, aunque nadie había sido capaz de ganar las dos categorías: cuatro y dos ruedas. Un reto que Toby Price no podría resistir… Debutó con los coches en 2016, terminó segundo pero la victoria se le resistía una y otra vez. En 2019 llevaba más de siete minutos de ventaja pero debió retirarse por un problema mecánico y en 2020 la pandemia obligó a anular la prueba.

El reto en 2021 no fue nada fácil pues lo primero que tenía que hacer era recuperarse de la lesión… Además, conseguir la pickup para competir fue algo que no pudo solucionar hasta el último momento.

“Ganar para mí ha sido una gran liberación, me he quitado un enorme peso de encima”, dijo Toby Price tras alcanzar un importante éxito sobre cuatro ruedas después de una carrera deportiva dedicada al motociclismo.

