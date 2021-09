¿Qué ocurre en un bootcamp de esports? Descúbrelo con Rix.GG

A pesar de lo que se jugaban, Rix estaba encantado de jugar por fin juntos en la misma sala. "Para mí, lo mejor del bootcamp fue estar al lado de todos en una fila", reflexiona Joseph. "Me sentí muy bien jugando a estos juegos tan importantes que normalmente jugaríamos juntos online. El hecho de ver a todo el mundo físicamente en persona emocionándose... chocando los puños y gritando, y simplemente animándose los unos a los otros a otro nivel que no podrías hacer a través de un chat de voz".

