Rocío del Alba llega con ganas a la primera carrera de Copa del Mundo XCO

He hecho un buen bloque de entrenamiento, incluso hice entrenamiento de altura hace unas semanas y este fin de semana en Barcelona será un poco la puesta a punto final para ya el miércoles volar a la Copa del Mundo de Alemania, que es la primera cita de la temporada, en la que el viernes tenemos el pistoletazo de salida con la carrera corta y el domingo ya la carrera larga oficial de Copa del Mundo. Así que llego con ganas, me encuentro bien y he trabajado bien y tengo ganas de empezar, también de ver cómo están mis rivales en esta época de la temporada. En resumen, ¡tengo muchas ganas ya de llegar a esta primera cita!

He hecho un buen bloque de entrenamiento, incluso hice entrenamiento de altura hace unas semanas y este fin de semana en Barcelona será un poco la puesta a punto final para ya el miércoles volar a la Copa del Mundo de Alemania, que es la primera cita de la temporada, en la que el viernes tenemos el pistoletazo de salida con la carrera corta y el domingo ya la carrera larga oficial de Copa del Mundo. Así que llego con ganas, me encuentro bien y he trabajado bien y tengo ganas de empezar, también de ver cómo están mis rivales en esta época de la temporada. En resumen, ¡tengo muchas ganas ya de llegar a esta primera cita!

He hecho un buen bloque de entrenamiento, incluso hice entrenamiento de altura hace unas semanas y este fin de semana en Barcelona será un poco la puesta a punto final para ya el miércoles volar a la Copa del Mundo de Alemania, que es la primera cita de la temporada, en la que el viernes tenemos el pistoletazo de salida con la carrera corta y el domingo ya la carrera larga oficial de Copa del Mundo. Así que llego con ganas, me encuentro bien y he trabajado bien y tengo ganas de empezar, también de ver cómo están mis rivales en esta época de la temporada. En resumen, ¡tengo muchas ganas ya de llegar a esta primera cita!

Normalmente en Copa del Mundo estamos compitiendo a las 11.30 o 12 de la mañana, así que me levanto tranquilamente, desayuno, primero hago un rodaje y luego ya hago la comida final antes de la carrera, y bueno, me gusta ponerme música para estar tranquila y luego irme al circuito para preparar el calentamiento y salir.

Normalmente en Copa del Mundo estamos compitiendo a las 11.30 o 12 de la mañana, así que me levanto tranquilamente, desayuno, primero hago un rodaje y luego ya hago la comida final antes de la carrera, y bueno, me gusta ponerme música para estar tranquila y luego irme al circuito para preparar el calentamiento y salir.

Normalmente en Copa del Mundo estamos compitiendo a las 11.30 o 12 de la mañana, así que me levanto tranquilamente, desayuno, primero hago un rodaje y luego ya hago la comida final antes de la carrera, y bueno, me gusta ponerme música para estar tranquila y luego irme al circuito para preparar el calentamiento y salir.

Al final la primera carrera es tan poco tiempo... es una managa de 30 minutos, así que es estar itnentando mantener la posición para poder salir en una buena posición en la carrera del domingo, pero no es mi estilo, porque para mi en 30 minutos me cuesta entrar en carrera, pero al final lo tenemos que hacer todas las corredoras que estamos delante y hay que mejorarlo y adaptarse a ello.

Al final la primera carrera es tan poco tiempo... es una managa de 30 minutos, así que es estar itnentando mantener la posición para poder salir en una buena posición en la carrera del domingo, pero no es mi estilo, porque para mi en 30 minutos me cuesta entrar en carrera, pero al final lo tenemos que hacer todas las corredoras que estamos delante y hay que mejorarlo y adaptarse a ello.

Al final la primera carrera es tan poco tiempo... es una managa de 30 minutos, así que es estar itnentando mantener la posición para poder salir en una buena posición en la carrera del domingo, pero no es mi estilo, porque para mi en 30 minutos me cuesta entrar en carrera, pero al final lo tenemos que hacer todas las corredoras que estamos delante y hay que mejorarlo y adaptarse a ello.