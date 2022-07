Poder verlo y escuchar cosas que no sabía de mi familia, que me di cuenta cuando lo vi, me hizo mucha ilusión. Cuando los ves ahí, es una sensación un poco única. Me emocioné muchísimo y no me lo esperaba.

Por ejemplo, cuando hice el paso de irme a vivir a La Rioja, cuando mi madre habla y cuenta que le entró como una depresión cuando me fui, yo esto no lo sabía o cosas que contaban de cuando yo era pequeña eran cosas que yo no me acordaba o incluso que cosas que yo tampoco sabía y me emociona mucho ver como lo cuentan y yo poder estar viéndolo.