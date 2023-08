Rocket League: los consejos de ExoTiiK para la segunda mitad de temporada

ExoTiiK: Inmediatamente pienso en la visión, que es lo primero que me viene a la cabeza, pero, como ya he dicho, es sobre todo la capacidad de no cometer errores lo que separa a los jugadores muy buenos de los demás. Y, una vez más, hay que ser lo más fuerte posible en los fundamentos para minimizar las posibilidades de cometerlos. Con una base sólida en el tiro y la colocación, ya puedes marcar goles bastante sencillos en elo bajo. No hay necesidad de intentar nada loco.