Los mejores momentos de Sainz, Loeb y Peterhansel en el Dakar

A sus 60 años, una edad en la que la gran mayoría de pilotos (y deportistas en general) ya han colgado las botas, Carlos Sainz tomará la salida en la 45ª edición del rally raid más duro del mundo. Y la leyenda del rally no pretende ser una mera figura. Impresionante por su regularidad a lo largo de toda la competición, el español terminó en primera posición de la clasificación general, sin grandes sorpresas por delante de Nasser al-Attiyah y Stéphane Peterhansel. En 2020, dos años después de su última victoria en el rally raid, El Matador demuestra que aún no ha dicho su última palabra y que sigue siendo uno de los hombres a batir en el Dakar.

