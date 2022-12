Los cinco momentos favoritos del documental ‘Sainz: Vivir para Competir’

Unos números vertiginosos que, si bien pueden estar en la memoria de los más eruditos de los deportes de motor, no han sido decisivos para que en una votación realizada por la web oficial del Mundial de Rallies en 2020,

el madrileño intentó desgranar sus momentos favoritos, aunque no le resultó fácil

Y en este sentido, en ‘Sainz: Vivir para Competir’, el madrileño intentó desgranar sus momentos favoritos, aunque no le resultó fácil . “Es un periodo de tiempo de casi 40 años y destacar algo resulta muy difícil. Hay muchos momentos buenos y otros duros, complicados y difíciles. Los inicios con el Seat Panda, los rallies del Campeonato de Castilla, mi llegada al WRC, esa primera victoria en el Rally de Acrópolis que parecía que nunca iba a llegar o mis victorias más recientes en el Dakar. Está claro que hay vivencias para todos los gustos, desde el Sainz más joven hasta el más veterano. ¡Son demasiados años!”

Y en este sentido, en ‘Sainz: Vivir para Competir’, el madrileño intentó desgranar sus momentos favoritos, aunque no le resultó fácil . “Es un periodo de tiempo de casi 40 años y destacar algo resulta muy difícil. Hay muchos momentos buenos y otros duros, complicados y difíciles. Los inicios con el Seat Panda, los rallies del Campeonato de Castilla, mi llegada al WRC, esa primera victoria en el Rally de Acrópolis que parecía que nunca iba a llegar o mis victorias más recientes en el Dakar. Está claro que hay vivencias para todos los gustos, desde el Sainz más joven hasta el más veterano. ¡Son demasiados años!”

. “Me considero un piloto respetado al igual que yo lo hago con mis compañeros y rivales. También hay que destacar que, tanto en los rallies como en el Dakar, no hay contacto y eso fomenta un menor resentimiento y una relación más fluida entre nosotros.

Sin embargo, hizo hincapié en el respeto, la admiración y las amistades que ha cosechado durante sus años de competición . “Me considero un piloto respetado al igual que yo lo hago con mis compañeros y rivales. También hay que destacar que, tanto en los rallies como en el Dakar, no hay contacto y eso fomenta un menor resentimiento y una relación más fluida entre nosotros. Sabemos el riesgo que asumimos y cuánto te la estás jugando para llegar a la cima , solo por eso nace la admiración”.

Sin embargo, hizo hincapié en el respeto, la admiración y las amistades que ha cosechado durante sus años de competición . “Me considero un piloto respetado al igual que yo lo hago con mis compañeros y rivales. También hay que destacar que, tanto en los rallies como en el Dakar, no hay contacto y eso fomenta un menor resentimiento y una relación más fluida entre nosotros. Sabemos el riesgo que asumimos y cuánto te la estás jugando para llegar a la cima , solo por eso nace la admiración”.

Me he partido la cara con pilotos de la talla de Sebastien Loeb, Colin McRae, Tommi Makinen, Juha Kankkunen, Didier Auriol...

Me he partido la cara con pilotos de la talla de Sebastien Loeb, Colin McRae, Tommi Makinen, Juha Kankkunen, Didier Auriol...

Me he partido la cara con pilotos de la talla de Sebastien Loeb, Colin McRae, Tommi Makinen, Juha Kankkunen, Didier Auriol...

. Estuve muchos años en el mundial de rallies y he tenido la suerte de compartir experiencias con muchos campeones del mundo”. Y en el Dakar, Carlos se reafirma. “También existe un mutuo respeto. No tengo mayor problema.

Me he partido la cara con pilotos de la talla de Sebastien Loeb, Colin McRae, Tommi Makinen, Juha Kankkunen, Didier Auriol, y muchos otros