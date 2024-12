Cómo Sam Sunderland ha sabido calcular los riesgos de los rally raid

Sam Sunderland , bicampeón del Rally Dakar y segundo piloto en ganar la prueba en dos continentes distintos, está escribiendo su propia leyenda en la historia de las carreras de rally raid. Ahora, a sus 35 años, el piloto británico está en la cima de sus facultades y persigue más gloria. Hablando de eso...

Sunderland se sube a las cuatro ruedas para participar en el Rally Dakar 2025 como copiloto junto a Toby Price . Conducen el Toyota Hilux T1+ Overdrive por las dunas. Cada uno de ellos cuenta con dos victorias anteriores en el Rally Dakar, cuatro victorias combinadas y un total de 21 Rallys Dakar en su haber. La pareja se une a una larga lista de competidores en moto que se han pasado a la categoría de coches en el Rally Dakar.

Sam Sunderland y Toby Price están listos para el Rally Dakar 2025 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Echemos un vistazo a los momentos que llevaron a Sunderland a convertirse en la leyenda del rally raid que es hoy.

01 En la cima del mundo

Sam Sunderland respira profundamente el aire caliente del desierto y extiende el brazo para hacerse un selfie, agarrando con fuerza su teléfono. Es 2022, hace 11 años que participó en su primer Rally Dakar y ahora acaba de ganar la épica carrera por segunda vez. El británico también está en lo más alto del Campeonato del Mundo FIM de Rally Raid y pronto será el primer campeón antes de que acabe el año. Pero eso no está en su mente ahora mismo.

Ahora mismo, sólo piensa en mantenerse erguido y no mirar hacia abajo. Está en la cima del mundo, literalmente, en lo alto del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Y no nos referimos a que esté disfrutando de las asombrosas vistas desde la comodidad de la plataforma de observación, sino a que está erguido sobre una antena a 829,8 metros de altura. Medio kilómetro más abajo, los habitantes de Dubai se afanan en sus quehaceres. El mundo está a sus pies. Hagamos una pausa para saber cómo ha llegado hasta aquí.

7 minutos Sam Sunderland: Yalla El héroe del Rally Raid, Sam Sunderland, llega tarde a una sesión de fotos en el Burj Khalifa. ¿Podrá llegar a tiempo?

02 Alcanzar el máximo rendimiento

Aunque nació y creció en la costa sur de Inglaterra, Sunderland vive en Dubai desde 2009, después de visitar a su familia en los Emiratos. Como ya era un piloto de motocross de éxito, se dio cuenta de que era el lugar perfecto para desarrollar sus habilidades y convertirse en piloto de rally raid. Fue una decisión audaz e interesante, ya que no es un deporte en el que haya mucha participación de pilotos británicos y el interés de los patrocinadores del Reino Unido sería difícil de encontrar.

Una década después, la Oficina de Turismo de Dubai quiso celebrar el éxito de su hijo adoptivo y, con la ayuda creativa de su equipo en Red Bull, se hizo realidad la acrobacia del Burj Khalifa. “Mucha gente no creía que fuera real”, dice Sunderland. “Es genial que en el vídeo aparezca yo subiendo a la torre. Fue realmente aterrador, muy, muy guay. Un momento loco y estimulante, pero super aterrador”.

“No es lo mío. No soy un saltador base ni un escalador, intento mantener los pies en el suelo”.

El británico estaba sujeto al mástil con un arnés, invisible bajo su camiseta, pero la acrobacia seguía exigiendo nervios de acero. “Ahora puedo sentir cómo se mueve la torre. Cuando uno de los riggers se movía un poco rápido, podías sentir cómo se movía. Eso también daba mucho miedo”.

“Recuerdo que los chicos me dijeron: 'Oye, sólo para que lo sepas, si se te cae el teléfono, podrías matar a alguien', así que recuerdo el agarre mortal que tuve con mi teléfono”.

Hay que mantener la concentración en el desierto © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

03 Sin riesgo no hay recompensa

La carrera de Sunderland se ha construido sobre una serie de riesgos calculados: desde aprender motocross en pistas caseras hasta mudarse a Dubai para seguir su carrera deportiva o subirse a lo alto del edificio más alto del mundo.

Al crecer en una familia monoparental, la madre de Sam “trabajaba muy duro” para mantenerlo, con dos empleos para ganar suficiente dinero. Sam tenía mucho tiempo libre y, como odiaba estar encerrado en casa, salía a montar en bicicleta.

“Todo empezó cuando corría por el barrio con mi BMX en Poole, me estrellaba mucho, pero también estaba siempre fuera”. Al ver motos en una tienda cercana, Sunderland no tardó en interesarse por el motocross. “Mi abuelo había trabajado en una granja lechera y mi vecino de al lado tenía una moto pequeña. Un día me dijo: 'si podemos montar en la granja, tú puedes montar en la moto'. Trato hecho. Dábamos vueltas por el campo y yo siempre me hacía daño, siempre estaba lleno de moratones, arañazos y marcas de tracción”.

04 Una breve carrera en motocross

Cuando tenía siete años, la familia de Sunderland le compró su primera moto por Navidad y empezó a correr en motocross, primero por la granja y luego en competición. “Me caracterizaba por ir muy rápido y caerme mucho”, recuerda. “Me caía quizá cuatro o cinco veces en algunas carreras y aun así ganaba”.

“Luego, poco a poco, conseguí entenderlo un poco mejor, mantenerme un poco más sobre la moto y correr el campeonato británico, abriéndome camino”.

Sunderland fichó por un equipo para competir en Europa, pero entonces llegó un fatídico día en el que se cayó y no volvió a levantarse. “A los 16 años tuve un aparatoso accidente y me rompí las dos piernas, los dos tobillos, las rodillas y la pelvis. Tuve que pasar seis meses en silla de ruedas y engordé muchísimo”.

Atravesando una duna en el desierto de Dubai © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

05 Una segunda oportunidad

Aunque Sunderland acabaría recuperándose, un año sin competir resultó terminal para su carrera en el motocross. El motociclismo se convirtió en un hobby y tuvo que salir y encontrar un trabajo regular. “Entonces me fui de vacaciones a Dubai a ver a mis tíos. Fui a ver a mis dos primos pequeños montar en moto en la pista local”.

El concesionario local de KTM le vio pilotar y le sugirió que se quedara en Dubai y corriera. Tenía 19 años y el mundo se tambaleaba por la crisis bancaria. “Todo el mundo me decía que no debía hacerlo y que tenía un gran trabajo, pero lo dejé todo y me mudé”. Sunderland volvió a las carreras y ganó el campeonato de Dubai. “Solía montar mucho en el desierto con mis amigos, porque era genial tener esa libertad de ir a montar por las dunas”, recuerda. “Acabé pilotando cada vez más en el desierto”.

En acción en el Rally Du Maroc © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

06 Convertirse en piloto de rally raid

Fue mientras pilotaba en esas imponentes dunas de los alrededores de Dubai cuando Sunderland descubrió su talento para las carreras en el desierto y que encaja perfectamente en el Rally Raid. “Disfruto mucho corriendo en las dunas y siempre me han parecido preciosas. Cada duna es diferente y tienes que adaptarte y moverte. También es muy físico”.

“Me encantan las carreras y la aventura: sales por la mañana a las 3 de la madrugada y no tienes ni idea de adónde vas a ir, sólo tienes un rollo de papel en la torre del road book y sigues las notas, y ves cosas locas por el camino. Estoy creando historias y recuerdos, y eso mola mucho”.

A Sunderland le encanta la aventura de las carreras en el desierto © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

En 2011, el equipo de Sunderland le instó a correr en el Abu Dhabi Desert Challenge, donde se enfrentaría a aguerridos pilotos de rally como Marc Coma, Helder Rodrigues y Kuba Przygonski . “Estaban todos esos grandes nombres y yo nunca había hecho nada parecido, pero estaba muy en forma porque solía entrenar muy duro”, recuerda.

“Lo hice bastante bien: Gané una etapa por 20 minutos y otra por ocho. Llevaba una moto de serie, no una moto de fábrica. Así empezó mi carrera en los rallies”.

El piloto de 21 años también llamó la atención del campeón del Dakar, Marc Coma, que ganó la carrera de 1.570 km, en parte por su pilotaje, pero también por su determinación, ya que superó algunos graves problemas mecánicos para terminar séptimo.

“Sam ganó dos etapas y fue una pena que tuviera problemas mecánicos”, declaró Coma. “Pero es joven y le deseo lo mejor. Sólo tiene que tomárselo con calma, ya llegará su momento”.

Antes del amanecer y cientos de km de desierto por delante: El sueño de Sam © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Me encantan las carreras y la aventura: sales a las 3 de la mañana y no tienes ni idea de adónde vas. Sam Sunderland

07 Su debut en el Rally Dakar

Ese momento llegó nueve meses después, cuando Sunderland tomó la salida en su debut en el Rally Dakar -la carrera más famosa y prestigiosa de este deporte- como nuevo fichaje del equipo de rally raid Honda HRC. Con sólo 22 años, terminó en una impresionante séptima posición en la Etapa 1, pero un fallo eléctrico le obligó a retirarse durante la segunda jornada. Lo mejor estaba por llegar.

En 2014, logró el hito de ganar una etapa -el primer británico en hacerlo desde 1998- al imponerse en la Etapa 2, pero al estilo clásico del Dakar, se vio obligado a retirarse al día siguiente cuando su motor se rindió.

Sunderland ganó su primera etapa del Rally Dakar en Sudamérica en 2015 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

En 2015, Red Bull KTM Factory Racing lo reclutó para su equipo oficial, donde se unió a Marc Coma, Jordi Viladoms y Rubén Faria. Ganó la primera etapa, pero se lesionó el hombro el cuarto día y tuvo que retirarse. En 2016, el escenario estaba preparado para que compitiera por la victoria: estaba en gran forma y ni Coma ni Cyril Despres , que habían dominado la prueba durante una década, participaban. Sin embargo, un grave accidente en el Rally de Merzouga, en Marruecos, hizo que ni siquiera llegara a la carrera, mientras que su compañero Toby Price se hacía con su primera victoria.

Los campeones del Dakar Sam Sunderland y Toby Price © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

08 Un ganador del Dakar

En 2017, Sunderland formó parte de un nuevo equipo de estrellas KTM con Price y el austriaco Matthias Walkner en lo que resultó ser el Dakar más duro, húmedo y desafiante de los últimos tiempos, ya que las lluvias torrenciales y los deslizamientos de tierra agitaron las pistas en América del Sur. Sólo ganó una etapa, pero su regularidad a lo largo de la carrera le valió su primer título del Rally Dakar, al terminar con media hora de ventaja sobre Walkner.

Esto estableció un hábito ganador para Sunderland, que se convirtió en el primer piloto en ganar el Silk Way Rally, convertirse en Campeón del Mundo de Rallies Cross Country y luego en el primer Campeón del Mundo de Rally-Raid en 2022, el mismo año en que se aseguró su segunda victoria en el Rally Dakar. Las victorias se produjeron con cinco años de diferencia y en continentes distintos -la carrera se trasladó de Sudamérica a Arabia Saudí en 2020-, pero él competía con Price, Walkner y la pandemia. “Terminé en tercera posición dos veces entre esos años, pero una vez que has ganado, sólo quieres ganar. En los últimos siete años sólo ha habido dos tipos que hayan ganado dos veces: Toby y yo”.

Sunderland consiguió su segunda victoria en el Dakar 2022 en Arabia Saudí © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool Me encanta la competición. Me encantan los momentos extremos y difíciles Sam Sunderland

Historial de carreras de Sam Sunderland El palmarés de Sam Sunderland 2022 – Campeón del Mundo de Rally-Raid

2022 – Abu Dhabi Desert Challenge – ganador

2022 - Dakar Rally - ganador

2021 – Dakar Rally - tercero

2019 - Dakar Rally - tercero

2019 - Campeón del Mundo Cross Country Rallies

2019 – Silk Way Rally – ganador

2017 - Dakar Rally - ganador

2017 - Qatar Sealine Rally –ganador

2017 – Abu Dhabi Desert Challenge – ganador

2016 – Qatar Sealine Rally – ganador

2015 Rally du Maroc – ganador

2013 – Merzouga Rally – ganador

Sam Sunderland sobre cuatro ruedas: ¡qué espectáculo! © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

09 Conviviendo con los riesgos del Rally Raid

En 2023, Sunderland se estrelló en la primera etapa del Rally Dakar y luego se volvió a caer en el Rally Abu Dhabi, rompiéndose el tobillo. Es típico del rally raid. Si no ha subido al podio, ha sido porque había tenido un accidente o un problema mecánico. Es filosófico y acepta las lesiones como parte del deporte.

“El rally tiene algo muy especial. Estás solo todo el día en el desierto y, por mucho que todos queramos ganar al siguiente, también sabemos que, si algo va mal, ese tipo puede ser el que te salve la vida. Creo que todos los pilotos han estado en ambos lados”.

En 2019, Sunderland fue el primero en llegar cuando su amigo Paulo Gonçalves se estrelló. Los dos estaban muy unidos y cuando Gonçalves se proclamó campeón del mundo de rallies Cross-Country en 2013, Sunderland había sido su compañero de equipo. “Lo encontré abandonado en el desierto. Se había roto la muñeca y tenía una gran contusión”.

Ayudó a rescatar a Gonçalves y el piloto portugués volvió a competir en el Dakar 2020. Sin embargo, esta vez la suerte no acompañó a Gonçalves, que lamentablemente falleció en otro accidente. “Eso me afectó mucho”, dice Sunderland. “Sé que el deporte parece peligroso, pero en realidad somos todo lo contrario. Todos los pilotos de rally son muy calculadores y conducen con una precisión milimétrica”.

Y añade: “Lo de Paolo me afectó mucho y me dolió. Me hizo pensar mucho en ello, porque en ese momento siempre te preguntas ¿por qué? ¿Por qué? Ya sabes, por qué razón. Tenía dos hijos y no iba a volver a casa”.

Sin embargo, al mismo tiempo, razonaba Sunderland, no quería dejar de competir. “Me encanta la competición. Me encanta exigirme. Me encanta la aventura. Me encantan los momentos extremos y difíciles”.

10 Una colección de tatuajes y aficiones peligrosas

Con la paternidad, Sunderland se enfrentó a otra encrucijada: ¿cómo arriesgarse a no volver a ver a su hija? Nada más nacer, añadió un tatuaje de Bella a la colección que adorna su cuerpo. “Nació preciosa y, como no soy tonto y conozco mis peligros deportivos, tengo que tenerla cerca de mí”.

La mano tatuada de Sunderland sujeta su roadbook © DPPI/Red Bull Content Pool

“Después de que naciera, volví a correr. Quería tener la sensación de llevarla conmigo. Cuando sea mayor, ¡quizá le añada algo de pelo!”.

Su colección de tatuajes también incluye las fechas de sus victorias en el Dakar, “dos calaveras de azúcar en la parte posterior de mis pantorrillas, que se parecen a las del día de los muertos en México. Tienen motos en los ojos. Una es de hombre y la otra de mujer. Eran para dos amigos que perdí”.

Y también hay una brújula, un león y un gran pez para celebrar su afición a la pesca submarina. “En Dubai, practicaba la apnea y la pesca submarina dos veces por semana. Era algo que me gustaba mucho. Mi moto es un lugar en el que estoy completamente concentrado y el otro es cuando estoy en apnea, porque tienes que bloquear todo y concentrarte en mantener la calma, ignorando el impulso de respirar e intentar buscar un pez".

Sunderland y Price tienen los ojos puestos en el premio de 2025 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Un fallo mecánico en 2024 obligó a Sunderland a retirarse tras la tercera etapa, por lo que está ansioso por volver a ver la línea de meta. Enfrentarse a 2025 sobre un vehículo de cuatro ruedas con Price es un nuevo reto para los campeones del Dakar, pero con más de 20 años combinados compitiendo en la carrera más dura del planeta, seguro que será un viaje emocionante.