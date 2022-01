La carrera de Sam Sunderland hasta la cima del edificio más alto del mundo

Me dieron total libertad a la hora de elegir los lugares en los que podía pilotar mi moto. Fue como un sueño.

Para Yalla, que significa "prisa" o "vamos" en árabe, Sunderland tuvo libertad en Dubai. Podía pilotar su KTM 450 SX-F de motocross por donde quisiera. No había ningún lugar prohibido.

Un día, llegaron a un campo a medio terminar que había sido abandonado antes de su finalización, y para Sunderland, esa experiencia "me hizo pensar: ¿te imaginas lo genial que sería pilotar en un campo de golf?".

"Me dieron rienda suelta a estas ideas de ensueño para montar en moto por cualquier lugar: el cielo era el límite.

