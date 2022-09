Sara nos cuenta cómo se siente tras ganar el Dance Your Style

Aparecía como wildcard, pero yo no lo sabía, jajaja, y fue una semana en la que a mí también me ocurrieron muchos cambios, y entonces fue todo como muy de repente, pero lo viví superfeliz y contenta y encantada de recibirlo.

Y de la nada me encontré en la semifinal, ¡y otra locura a añadir a esa semana! Y ahora que estoy en Barcelona, la verdad, vine un poco cansada mentalmente, ¡venía de un festival!, pero empecé a escuchar la música, a ver a mis compañeros, ellos con muchas ganas, y dije, venga, "p'alante"... y la música que me puso Rokko me cundió, y aunque estuviera supercansada en las últimas rondas, creo que pude conectar con la gente, y... ¡me encuentro que ahora soy la ganadora!

Me veo aquí con el trofeo, pero todavía no me lo creo

, y claramente me lo imaginaba, pero como te dije, mentalmente no estaba del todo, y en las últimas batallas estaba cansadita y pensé, buah, pues puede que no me lo lleve, y al parecer conecté muy bien con la gente y, lo dicho, me veo aquí con un trofeo en la mano todavía sin creérmelo.

Sí, la verdad. Sobre todo porque me han dicho que después de esto me voy para

La verdad es que has tenido rivales superpotentes toda la noche. La final con Miriam ha sido una réplica de Granada. ¿Cómo lo has afrontado?

Jajaja, bueno, no. La verdad es que no. Las dos no tenemos en ese sentido mucho pique. Somos muy de "tía, las dos estamos en el mismo punto de baile, estamos disfrutándolo, estamos también cansadas, pero te voy a romper" jajaja.

Dios mio. Angelock es una persona con demasiado talento. Es de esas personas que tú dices: "es que lo hace todo". Hace de todo, entonces para mí era como "estoy cagada". Estoy cagadísima porque este hombre tiene la capacidad de hacer un montón de cosas, y, no sé, yo dije: "venga, Sara, haz lo que puedas hacer, tira todas tus cartas, todo lo que puedas, y lo he hecho en la última batalla.

No, jajaja. ¡La verdad es que no!

Angel ha empezado a perrearte a ti cuando le has cambiado el sitio y le has perreado tú a él.